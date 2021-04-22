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Обыски по делу о взяточничестве проводят в Черновицкой ОГА

Обыски по делу о взяточничестве проводят в Черновицкой ОГА

В здании Черновицкой областной государственной администрации правоохранители проводят обыски в рамках расследования дела о возможном взяточничестве одного из чиновников администрации.

Факт обысков корреспонденту "Укринформа" подтвердили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры следователи полиции осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, зарегистрированном по факту получения должностным лицом областной государственной администрации неправомерной выгоды за содействие в беспрепятственном заключении договоров подряда на выполнение работ за бюджетные средства. Сейчас эта информация проверяется, в том числе и в пределах проведения санкционированных обысков в помещениях областной администрации", - рассказали в прокуратуре.

Сведения об этом факте внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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Факт проведения следственных действий в помещении Черновицкой ОГА подтвердили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области. По завершении следственных действий там обещают предоставить более подробную информацию.

Как сообщают местные СМИ, обыски пока проходят в управлении инфраструктуры, капитального строительства и эксплуатации дорог Черновицкой ОГА. Следователи полиции обвиняют областных чиновников в вымогательстве взятки в размере 600 тыс. гривен.

Также на Цензор.НЕТ: Задержан чиновник "Укрзализныци", пытавшийся за 2,5 тыс. долл. взятки скрыть хищение топлива, - прокуратура

Автор: 

Буковина (901) взятка (6194) обыск (1906) ОГА (2394) прокуратура (5039) Черновцы (677)


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Топ комментарии
+4
В Черновцах дорог нет, состояние такое что в африканских странах "автобаны", за что они там ещё взятки брали?
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22.04.2021 21:02 Ответить
+1
Всё закончится моментально, когда взяткодателю будут давать срок в два раза больше, чем взяткабрателю... -- причём, взяткодателю, раньше...*)
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22.04.2021 21:04 Ответить
+1
А на чем органы зарабатывать будут и крышевать кого тогда? Тогда полиция и прочие ненужны
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22.04.2021 21:15 Ответить
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Черниговская - как в полиции сказали не взяточники, а просто бюрократы. А для меня - культурно просто майбутній гній
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22.04.2021 21:00 Ответить
В Черновцах дорог нет, состояние такое что в африканских странах "автобаны", за что они там ещё взятки брали?
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22.04.2021 21:02 Ответить
В Запорожье тоже полный писец с дорогами! Если в сухую погоду еще объехать можно, то в дождь можно вляпаться крепко((
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22.04.2021 21:21 Ответить
Старух не в курсе видать...
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22.04.2021 21:41 Ответить
факт....- нам ( черновицким "дорогам" ) до многих уже африканских ....как пешком до китая....
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23.04.2021 08:54 Ответить
Всё закончится моментально, когда взяткодателю будут давать срок в два раза больше, чем взяткабрателю... -- причём, взяткодателю, раньше...*)
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22.04.2021 21:04 Ответить
А на чем органы зарабатывать будут и крышевать кого тогда? Тогда полиция и прочие ненужны
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22.04.2021 21:15 Ответить
Суть УПК вкратце выглядит как: кради больше, нарушай правила чаще, обязательно трать часть этих ресурсов на манипуляции и злоупотребление правосудием - и сможешь всегда оставаться безнаказанным.Источник: https://censor.net/ru/b3261534
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23.04.2021 09:00 Ответить
яка обласна прокуратура? Яке вдношення має звичайна прокуратура до хабарництва в ОДА?
Чому не НАБУ і САП цим займаються?
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22.04.2021 21:37 Ответить
Пожар в запорожской инфекционной больнице помните? Так вот, её главрач 179 тыс. грн в месяц получал, а его секретарша - всего 75 тыс. грн.
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22.04.2021 21:44 Ответить
У меня был случай выгнали Гарика, главврач нещнаю сколько мог полиции Чернигова отстегнуть, чтобы там все порешали
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22.04.2021 21:46 Ответить
" за содействие в беспрепятственном заключении договоров подряда на выполнение работ за бюджетные средства......" - а що є такі випадки коли не дають відкати .....
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23.04.2021 08:52 Ответить
 
 