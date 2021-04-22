Обыски по делу о взяточничестве проводят в Черновицкой ОГА

В здании Черновицкой областной государственной администрации правоохранители проводят обыски в рамках расследования дела о возможном взяточничестве одного из чиновников администрации.

Факт обысков корреспонденту "Укринформа" подтвердили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры следователи полиции осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, зарегистрированном по факту получения должностным лицом областной государственной администрации неправомерной выгоды за содействие в беспрепятственном заключении договоров подряда на выполнение работ за бюджетные средства. Сейчас эта информация проверяется, в том числе и в пределах проведения санкционированных обысков в помещениях областной администрации", - рассказали в прокуратуре.

Сведения об этом факте внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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Факт проведения следственных действий в помещении Черновицкой ОГА подтвердили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области. По завершении следственных действий там обещают предоставить более подробную информацию.

Как сообщают местные СМИ, обыски пока проходят в управлении инфраструктуры, капитального строительства и эксплуатации дорог Черновицкой ОГА. Следователи полиции обвиняют областных чиновников в вымогательстве взятки в размере 600 тыс. гривен.

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