Обшуки у справі про хабарництво проводять у Чернівецькій ОДА

У будівлі Чернівецької обласної державної адміністрації правоохоронці проводять обшуки в рамках розслідування справи про ймовірний хабар одного із чиновників адміністрації.

Факт обшуків кореспонденту "Укрінформу" підтвердили у пресслужбі прокуратури Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури слідчі поліції здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактом одержання службовою особою обласної державної адміністрації неправомірної вигоди за сприяння у безперешкодному укладенні договорів підряду на виконання робіт за бюджетні кошти. Наразі ця інформація перевіряється, зокрема і в межах проведення санкціонованих обшуків в приміщеннях обласної адміністрації", - розповіли у прокуратурі.

Відомості про цей факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 КК України.

Факт проведення слідчих дій у приміщенні Чернівецької ОДА кореспонденту Укрінформу підтвердили у відділі комунікації поліції Чернівецької області. По завершенні слідчих дій там обіцяють надати більш детальну інформацію.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, обшуки наразі тривають в управлінні інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА. Слідчі поліції звинувачують обласних чиновників у вимаганні хабаря у розмірі 600 тис. гривень.

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