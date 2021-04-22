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Обшуки у справі про хабарництво проводять у Чернівецькій ОДА

Обшуки у справі про хабарництво проводять у Чернівецькій ОДА

У будівлі Чернівецької обласної державної адміністрації правоохоронці проводять обшуки в рамках розслідування справи про ймовірний хабар одного із чиновників адміністрації.

Факт обшуків кореспонденту "Укрінформу" підтвердили у пресслужбі прокуратури Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури слідчі поліції здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактом одержання службовою особою обласної державної адміністрації неправомірної вигоди за сприяння у безперешкодному укладенні договорів підряду на виконання робіт за бюджетні кошти. Наразі ця інформація перевіряється, зокрема і в межах проведення санкціонованих обшуків в приміщеннях обласної адміністрації", - розповіли у прокуратурі.

Відомості про цей факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 КК України.

Факт проведення слідчих дій у приміщенні Чернівецької ОДА кореспонденту Укрінформу підтвердили у відділі комунікації поліції Чернівецької області. По завершенні слідчих дій там обіцяють надати більш детальну інформацію.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, обшуки наразі тривають в управлінні інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА. Слідчі поліції звинувачують обласних чиновників у вимаганні хабаря у розмірі 600 тис. гривень.

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Автор: 

Буковина (854) хабар (4750) обшук (1986) ОДА (1631) прокуратура (3709) Чернівці (562)


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Топ коментарі
+4
В Черновцах дорог нет, состояние такое что в африканских странах "автобаны", за что они там ещё взятки брали?
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22.04.2021 21:02 Відповісти
+1
Всё закончится моментально, когда взяткодателю будут давать срок в два раза больше, чем взяткабрателю... -- причём, взяткодателю, раньше...*)
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22.04.2021 21:04 Відповісти
+1
А на чем органы зарабатывать будут и крышевать кого тогда? Тогда полиция и прочие ненужны
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22.04.2021 21:15 Відповісти
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Черниговская - как в полиции сказали не взяточники, а просто бюрократы. А для меня - культурно просто майбутній гній
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22.04.2021 21:00 Відповісти
В Черновцах дорог нет, состояние такое что в африканских странах "автобаны", за что они там ещё взятки брали?
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22.04.2021 21:02 Відповісти
В Запорожье тоже полный писец с дорогами! Если в сухую погоду еще объехать можно, то в дождь можно вляпаться крепко((
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22.04.2021 21:21 Відповісти
Старух не в курсе видать...
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22.04.2021 21:41 Відповісти
факт....- нам ( черновицким "дорогам" ) до многих уже африканских ....как пешком до китая....
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23.04.2021 08:54 Відповісти
Всё закончится моментально, когда взяткодателю будут давать срок в два раза больше, чем взяткабрателю... -- причём, взяткодателю, раньше...*)
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22.04.2021 21:04 Відповісти
А на чем органы зарабатывать будут и крышевать кого тогда? Тогда полиция и прочие ненужны
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22.04.2021 21:15 Відповісти
Суть УПК вкратце выглядит как: кради больше, нарушай правила чаще, обязательно трать часть этих ресурсов на манипуляции и злоупотребление правосудием - и сможешь всегда оставаться безнаказанным.Источник: https://censor.net/ru/b3261534
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23.04.2021 09:00 Відповісти
яка обласна прокуратура? Яке вдношення має звичайна прокуратура до хабарництва в ОДА?
Чому не НАБУ і САП цим займаються?
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22.04.2021 21:37 Відповісти
Пожар в запорожской инфекционной больнице помните? Так вот, её главрач 179 тыс. грн в месяц получал, а его секретарша - всего 75 тыс. грн.
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22.04.2021 21:44 Відповісти
У меня был случай выгнали Гарика, главврач нещнаю сколько мог полиции Чернигова отстегнуть, чтобы там все порешали
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22.04.2021 21:46 Відповісти
" за содействие в беспрепятственном заключении договоров подряда на выполнение работ за бюджетные средства......" - а що є такі випадки коли не дають відкати .....
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23.04.2021 08:52 Відповісти
 
 