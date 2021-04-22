СБУ обыскивает офис Коломойского по делу "Центрэнерго", - источник
Сотрудники Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки провели обыски в бизнес-центре "Миллениум", в котором находится офис олигарха Игоря Коломойского.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обыск начался в 20:30. Он проходит по делу "Центрэнерго". Сотрудникам СБУ помогают проводит обыск оперативники Службы внешней разведки.
Также на Цензор.НЕТ: Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля, - СМИ. ВИДЕО
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а доведение "Нафтогаза" до убытков в 11,2 млрд грн, СБУ не хочет обыскать?!
А реалії отакі:
https://mind.ua/news/20224966-ukrnafta-i-ukrgazvidobuvannya-ne-dopustili-derzhavnu-auditorsku-sluzhbu-do-provedennya-reviziyi «Укрнафта» і «Укргазвидобування» не допустили державну аудиторську службу до проведення ревізії Аудит мав відбутися за указом Зеленського
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/9/7289557/
зебил -это конценсус олигархов, которым прижал яйца Порох.
Так бывает?
Немає кращого індикатора ефективності роботи влади, ніж показник прибутковості "Нафтогазу", бо цей сектор надважливий для економіки, традиційно найбільш корупційний, і за його станом можна безпомилково оцінити куди рухається держава.
Так от що показують цифри: "Нафтогаз" отримав у 2017 році рекордний прибуток у 39,4 млрд грн.
У 2018 році - прибуток 13,6 млрд.
У 2019 році - прибуток 63,3 млрд грн.
І тут наступає "конєц епохі", "марадьори" уходять, приходять "просто порядочниє люді", і збитки Нафтогазу у 2020 році склали 11,8 млрд гривень, а всього за три роки - вони перевищать 21 мільярд.
От бачите, все стабільнєнько, все як раніше - бо наприклад «Нафтогаз» у 2012 році теж отримав 10,2 млрд. грн. чистого збитку.
"Новиє ліца" виявилися тими ж "крєпкімі хозяйствєннікамі", тільки вид збоку.
Грабують добрий український народ, тільки пір'я летить.
Аналогічно "Нафтогазу", ВСІ держпідприємства різко стали збитковими - від "Центренерго" до "Енергоатому", вже не кажучи про "Укроборонпром" та "Укрзалізницю", в якіх зокрема працюють справжні реформатори - Найєм з Лещєнком.
Підсажене на телевізійно-пропагандиську голку населення цього не усвідомлює і не усвідомить, тільки дивується зростанню цін, тарифів та скороченню соціальної функції держави - а це просто такий податок на любов до "бубочєк".
Ви їх любите - а вони за ваш рахунок компенсують збитки держпідприємств, з яких "барахлятся".
Проблема тільки в тому, що так довго тривати не може, "хуже будєт" гарантовано, Януковіч теж таке учудив, що аж потім за 15 мільярдів ледь в "тайожний союз" нас не завів - побачимо куди поведе це шапіто, за умови, що Ростов вже зайнятий.
Валерій Прозапас
Долбаный цирк...
Коломойський заявив, що не має офісу там, де проходили маски-шоу.
На питання журналіста він відповів:
"Я в Дніпрі. Дивлюся кіно. Офісу у мене там немає», - сказав олігарх, додавши, що з якого приводу відбуваються обшуки, він не знає.
«Нічого не отримував. Ніяких сигналів або запитів», - додав він.
Не нашли ни единого нарушения?