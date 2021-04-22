СБУ обшукує офіс Коломойського у справі "Центренерго", - джерело

Співробітники Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки провели обшуки в бізнес-центрі "Міленіум", в якому розташовано офіс олігарха Ігоря Коломойського.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Обшук почався о 20:30. Він проходить у справі "Центренерго". Співробітникам СБУ допомагають проводити обшук оперативники Служби зовнішньої розвідки.

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