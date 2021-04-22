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СБУ обшукує офіс Коломойського у справі "Центренерго", - джерело

СБУ обшукує офіс Коломойського у справі

Співробітники Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки провели обшуки в бізнес-центрі "Міленіум", в якому розташовано офіс олігарха Ігоря Коломойського.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Обшук почався о 20:30. Він проходить у справі "Центренерго". Співробітникам СБУ допомагають проводити обшук оперативники Служби зовнішньої розвідки.

Читайте також: Оточення Коломойського "заробило" на Центренерго 370 млн грн під час перепродажу вугілля, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

Коломойський Ігор (3127) обшук (1986) СБУ (13052) СЗР (133) Центренерго (552)


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Топ коментарі
+25
справжній обшук чи постанова для зебілів ?
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22.04.2021 22:36 Відповісти
+18
адресою помилився ! квитки на квартал тут не продають !
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22.04.2021 22:41 Відповісти
+16
Та я Вас умоляю (с)
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22.04.2021 22:53 Відповісти
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СБУ обыскивает офис Коломойского по делу "Центрэнерго", - источник - Цензор.НЕТ 5699
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22.04.2021 22:36 Відповісти
шо,правда шоле?
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22.04.2021 22:36 Відповісти
Та я Вас умоляю (с)
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22.04.2021 22:53 Відповісти
справжній обшук чи постанова для зебілів ?
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22.04.2021 22:36 Відповісти
Ні для вас любителів невиного
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22.04.2021 22:39 Відповісти
адресою помилився ! квитки на квартал тут не продають !
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22.04.2021 22:41 Відповісти
Тебе тоже пришла платёжка за конфеты от Рошен?
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23.04.2021 08:00 Відповісти
Шмыгаль представил Галущенко кандидатом на пост главы Минэнерго на заседании фракции "Слуги народа"...
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22.04.2021 22:39 Відповісти
При ссср советские люди(члены партии цк кпсс, тоже так делали, просто наш нарид Украины такой же советский народ
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22.04.2021 22:46 Відповісти
А перекласти з новосовкового на нормальну мову можна ? І при чому совки і вата до Українців ?
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23.04.2021 04:51 Відповісти
В Украине проживает Украинский народ и нарид(с советскиими генами) Украины що тут вам не зрозумiло?
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23.04.2021 08:58 Відповісти
Не нарід , а насєлєніє .
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23.04.2021 09:23 Відповісти
Нехай так буде
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23.04.2021 09:29 Відповісти
якщо був дзвінок з Вашингтона то обшук може бути справжнім ! а свинарчуків мені не шкода . просто за слова відповідати треба .настане час і доведеться відповісти за Антоненка .
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22.04.2021 22:56 Відповісти
вам лучше сразу переходить к написанию повестей Bred SIvoj Kobyly
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22.04.2021 23:10 Відповісти
мову вивчи спочатку , потім поради даватимеш !
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22.04.2021 23:13 Відповісти
А Свинарчуків до чого приплели ?
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23.04.2021 04:52 Відповісти
запитували в видаленому коменті
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23.04.2021 06:40 Відповісти
Для приводу оцього зе найбільша з використовуваних байок "про свинарчуків". Крім великої біди взагалі , ще шкоди матеріальної завдали Україні . Під радісне гикання зебіли повторювали і продовжують повторювати "правду" з московського телезізору .
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23.04.2021 09:32 Відповісти
свои своих не мочат...
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22.04.2021 23:14 Відповісти
Шукають компромат на Зєлєнского, яким Коломойський тримає Зєлєнского за причинне місце.
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22.04.2021 23:21 Відповісти
постановка для лохів
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23.04.2021 04:12 Відповісти
Хтось може нагадати щоб з 2014 по 2019 була хоча б постанова в офісі ахмєтова,фірташа,мудачука,пінчука,чи ще якої погані?
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23.04.2021 09:41 Відповісти
Позднее зажигание
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22.04.2021 22:37 Відповісти
Сотрудникам СБУ помогают проводит обыск оперативники Службы внешней разведки. А разве это работа СВР? Наверное МВД должно помогать в таких случаях...
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22.04.2021 22:44 Відповісти
Ну не по чину СБУшникам с ментами в компании в таком деле. Тут же шь пафос нужен. Такие вещи понимать надо. Набу хотели взять да те небось послали всех в цырк...
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22.04.2021 23:03 Відповісти
У мусорні на то нема часу. Обшуки, шмобшуки... а хто ж буде збагачувати найпотужнішого у світі міністра А-ффак-офф-а?
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23.04.2021 21:56 Відповісти
СБУ обшукує офіс Коломойського у справі "Центренерго", - джерело - Цензор.НЕТ 2664
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22.04.2021 22:46 Відповісти
наверно Боженька услышал мои молитвы! .. будем посмотреть, чем закончится..
а доведение "Нафтогаза" до убытков в 11,2 млрд грн, СБУ не хочет обыскать?!
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22.04.2021 22:49 Відповісти
не надо быть наивным. Декларации никогда ничего не решали
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22.04.2021 22:54 Відповісти
Да сколько с этой гнидой можно играться уже? Сколько мы еще будем терпеть этого жида?
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22.04.2021 22:49 Відповісти
В даый момент он терпит всех нас
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22.04.2021 23:04 Відповісти
а рыжего гудка, а кондитера, а зятька кучманоида??? там список на много страниц
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22.04.2021 23:08 Відповісти
А кто тебя кондитеру заставляет покупать или платежки начали приходить за конфеты от Рошен???
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23.04.2021 07:31 Відповісти
поверь, я не ем этот СРошен)) наш шоколад в Украине оставляет желать лучшего... какао используют далеко не высшего сорта! пипл и так схавает! а во вторых, в конфетах столько пальмового масла эти ублюдки пихают, что я бы им в одно место их все засунул! и твоему барыге, кстати, тоже!!!
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23.04.2021 22:36 Відповісти
ЗЕпонти.
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22.04.2021 22:55 Відповісти
свій до свого з обшуком ...отакий флешмоб
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22.04.2021 22:55 Відповісти
Ха-ха-ха, неужели вы верите, что Зё против Бени попёр?
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22.04.2021 22:55 Відповісти
и да, верь дальше. Пухтин - бохЪ
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22.04.2021 23:10 Відповісти
По моему сейчас нет тех кто за Россию и тех кто за Украину ,а есть те кто за коррупцию и кто против. Мне на пукина ,Порошенко,Зеленского начихать но на нормы и правила нет.
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22.04.2021 23:37 Відповісти
А тепер подзвони в СБУ і скажи , що ти не за Україну . Або взагалі не пиши таку муть . Думаю , тобі повинні допомогти визначитись .
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23.04.2021 04:58 Відповісти
Чергова серія "Зєлєнскій бореться з олігархами".
А реалії отакі:
https://mind.ua/news/20224966-ukrnafta-i-ukrgazvidobuvannya-ne-dopustili-derzhavnu-auditorsku-sluzhbu-do-provedennya-reviziyi «Укрнафта» і «Укргазвидобування» не допустили державну аудиторську службу до проведення ревізії Аудит мав відбутися за указом Зеленського
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22.04.2021 23:00 Відповісти
Это звиздец какой-то. Торговец на рынке только откроет рот против налоговой - получи, ф-т, гранату. А здесь -"недопустили" . То есть уже никто никого не боится
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22.04.2021 23:14 Відповісти
Навпаки.Знають,кого насправді треба боятись,хто в країні "папа".
СБУ обшукує офіс Коломойського у справі "Центренерго", - джерело - Цензор.НЕТ 35
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22.04.2021 23:35 Відповісти
Если правда про Службу Внешней Разведки, то это ужасное ДНО!
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22.04.2021 23:09 Відповісти
Ужасное дно у тебя в пустых бутылках после водки.
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22.04.2021 23:12 Відповісти
Я не пью водку, поэтому у меня нет пустых бутылок после водки)
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22.04.2021 23:34 Відповісти
А Служба ВНЕШНЕЙ Разведки, не имеет права делать обыски у коммерсантов внутри страны)
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22.04.2021 23:35 Відповісти
А чиновники,менты,судьи,олигархи не имеют права воровать.
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22.04.2021 23:41 Відповісти
Это даёт кому то право нарушать законы?
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22.04.2021 23:42 Відповісти
А кто их нарушает? В Украины сейчас внешний агресор,тяжолая ситуация с вирусом.Я думаю ,что в критических ситуациях можно привлекать родственные службы.
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22.04.2021 23:46 Відповісти
Какие проблемы, пусть привлекают полицию, это будет законно.
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22.04.2021 23:54 Відповісти
Мне пофик как будет, лишь бы было хоть как?))Менты насквозь гнилые,тупые и коррумпированыее))))
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22.04.2021 23:57 Відповісти
Думаешь СВР лучше ментов?
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22.04.2021 23:59 Відповісти
Поживем увидим
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22.04.2021 23:59 Відповісти
Зам начальника СВР))))
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/9/7289557/
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23.04.2021 00:01 Відповісти
В идеале отдать ФБР .
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23.04.2021 05:10 Відповісти
Водку не пьёте , а клептомана , который является (давно!!!) угрозой для безопасности страны называете комерсантом . В данной ситуации каждый гражданин Украины обязан помогать правохпанителям , независимо причастности к ведомствам и министерствам .
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23.04.2021 05:09 Відповісти
Завтра на канале 1+1:.." Внешнее управление! Неонацисты! Соросята!!)))
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22.04.2021 23:15 Відповісти
Как по мне лишь бы порядок наводили,а кто будет управлять без разницы.
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22.04.2021 23:43 Відповісти
да масейчук-********* отработает для бени в любой позе и в любом количестве -- она даже побитые двери в студию приперла сердешная . а тут такой наезд на благодетеля
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23.04.2021 06:26 Відповісти
Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона и куртки замшевой
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22.04.2021 23:17 Відповісти
Це не обшук Беніного офісу , а показуха !!
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22.04.2021 23:23 Відповісти
А порохоботы понимают, что в этой конкретной ситуации гоня пургу на Зеленского они помогают Бене? Проще говоря коррупции.
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22.04.2021 23:39 Відповісти
люди, которые живут в Украине последние два года, в основной своей массе, не становятся богаче, а значит с очень высокой долей вероятности также не становятся умнее, как следствие этого шансы на переизбрание Зеленского остаются высоки; порохоботы же, честно утверждая, что зеля 3,14дор и беня 3,14дор, являются патриотами и действуют в интересах Украины; таким образом, приходим к выводу, что только зелебоб мог додуматься до того, что называя зелю и беню двумя 3,14дорами мы помогаем коррупции
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22.04.2021 23:59 Відповісти
Я лично был свидетелем как люди Порошенко(когда он был президентом) отобрали маленький винзавод у крестьян в николаевской области.Темы вышиванок и балалаек(тупого патриотизма) пора закрывать,потому как все стырят.
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23.04.2021 00:04 Відповісти
боюсь, что эти люди из николаевской области, которые отобрали у крестьян винзаводик (эво вот оно как!) сейчас вовсю трудятся слугами урода
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23.04.2021 07:59 Відповісти
Наивный! беня и зеля одно и тоже только вид сбоку)))
зебил -это конценсус олигархов, которым прижал яйца Порох.
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23.04.2021 02:23 Відповісти
Порохоботи все розуміють вже 7 років , і завжди розуміли . Це ж не бісноваті зебіли .
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23.04.2021 05:13 Відповісти
Зеленский первый президент Украины который не ворует. Он уже вписал свое имя в историю светлыми красками.
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23.04.2021 00:08 Відповісти
Світло-жовтими барвами "впісал" зебілам в очі.
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23.04.2021 04:26 Відповісти
Все вокруг Зеленского воруют, а он сам кристально честный и с чистыми руками?
Так бывает?
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23.04.2021 09:30 Відповісти
"Новиє ліца" завели в збитки усі держпідприємства
Немає кращого індикатора ефективності роботи влади, ніж показник прибутковості "Нафтогазу", бо цей сектор надважливий для економіки, традиційно найбільш корупційний, і за його станом можна безпомилково оцінити куди рухається держава.

Так от що показують цифри: "Нафтогаз" отримав у 2017 році рекордний прибуток у 39,4 млрд грн.
У 2018 році - прибуток 13,6 млрд.
У 2019 році - прибуток 63,3 млрд грн.

І тут наступає "конєц епохі", "марадьори" уходять, приходять "просто порядочниє люді", і збитки Нафтогазу у 2020 році склали 11,8 млрд гривень, а всього за три роки - вони перевищать 21 мільярд.

От бачите, все стабільнєнько, все як раніше - бо наприклад «Нафтогаз» у 2012 році теж отримав 10,2 млрд. грн. чистого збитку.
"Новиє ліца" виявилися тими ж "крєпкімі хозяйствєннікамі", тільки вид збоку.

Грабують добрий український народ, тільки пір'я летить.
Аналогічно "Нафтогазу", ВСІ держпідприємства різко стали збитковими - від "Центренерго" до "Енергоатому", вже не кажучи про "Укроборонпром" та "Укрзалізницю", в якіх зокрема працюють справжні реформатори - Найєм з Лещєнком.
Підсажене на телевізійно-пропагандиську голку населення цього не усвідомлює і не усвідомить, тільки дивується зростанню цін, тарифів та скороченню соціальної функції держави - а це просто такий податок на любов до "бубочєк".
Ви їх любите - а вони за ваш рахунок компенсують збитки держпідприємств, з яких "барахлятся".
Проблема тільки в тому, що так довго тривати не може, "хуже будєт" гарантовано, Януковіч теж таке учудив, що аж потім за 15 мільярдів ледь в "тайожний союз" нас не завів - побачимо куди поведе це шапіто, за умови, що Ростов вже зайнятий.

Валерій Прозапас
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23.04.2021 00:33 Відповісти
и шо они та ищут. А-а-а- а Кофе пить не хотят, не дали почетному олигарху покушать котлетки по киевски. Ыгорь Валерьевич еще не вернул свое,украденное порохом, осталось только пару тройку ярдов.
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23.04.2021 01:51 Відповісти
А обыски в пустых офисах Медведчука уже что-то дали?

Долбаный цирк...
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23.04.2021 02:06 Відповісти
Шото в лісі здохло.
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23.04.2021 02:57 Відповісти
всё равно зрада-зрада.
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23.04.2021 03:59 Відповісти
Поверить могут только лохи. Имитация.
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23.04.2021 04:02 Відповісти
Включили СБУ и СВР в спектакль квартала 95.
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23.04.2021 04:16 Відповісти
Спектакль театра Карабаса-Барабаса: "Буратино проводит обыск у Карабаса-Барабаса".
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23.04.2021 04:28 Відповісти
На лет 20 ********. Ну, да ладно. Лучше поздно, чем как сейчас. Если это, конечно, не очередное цирковое представление.
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23.04.2021 06:09 Відповісти
СВР? А им чего надо? Им что, свет отключили? И вообще властям было бы неплохо найти более умного постановщика спектаклей. Шефир на этой должности отупел.
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23.04.2021 06:45 Відповісти
По банковским проводкам шукайте! В офисе кроме реальных договоров и левого софта, ничего не найдете
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23.04.2021 06:47 Відповісти
Ось тепер і прозвучав "Зоряний час" нарідних приймалень нарідних дЄпутан від Зе команди, які розташовані в цій будівлі...
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23.04.2021 07:37 Відповісти
******** цирк!!! для этого есть Штаты, Гуантонама и т.д в Украине этой пархатой Мрази ни чего не грозит, тем более при его "слуге".....
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23.04.2021 08:10 Відповісти
Вы вдумайтесь ***...ь!!! билетер 95 квартала с липовым званием, фигурант нескольких уголовных производств, ставленник суркисов, которые подельники бени и замешаны в аферах с приватом, проводит обыски у главного афериста и Паразита страны....пархатые вообще думают что в этой стране одни Дэбилы как и их "электорат"...
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23.04.2021 08:16 Відповісти
Радіо Свобода повідомляє.

Коломойський заявив, що не має офісу там, де проходили маски-шоу.

На питання журналіста він відповів:
"Я в Дніпрі. Дивлюся кіно. Офісу у мене там немає», - сказав олігарх, додавши, що з якого приводу відбуваються обшуки, він не знає.

«Нічого не отримував. Ніяких сигналів або запитів», - додав він.
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23.04.2021 08:27 Відповісти
Сколько его офисов уже обыскали?
Не нашли ни единого нарушения?
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23.04.2021 09:29 Відповісти


СБУ обшукує офіс Коломойського у справі "Центренерго", - джерело - Цензор.НЕТ 5126
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23.04.2021 10:12 Відповісти
 
 