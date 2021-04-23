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По фактам "Большого строительства" дорог начато уголовное производство, - Венедиктова

По фактам

Правоохранительные органы занимаются расследованием фактов возможных злоупотреблений в рамках программы "Большое строительство",

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В четверг вечером в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос о том, занимается ли прокуратура вместе с другими соответствующими органами расследованием злоупотреблений в рамках программы "Большое строительство", генпрокурор сказала: "Занимается. Разные органы занимаются".

При этом Венедиктова не стала уточнять, по каким направлениям идет работа. "Чем я, наверное, отличаюсь от генпрокуроров, которые были раньше: я не люблю приходить и показывать "рыбу", я не рыбак, потому не рассказываю, какую "рыбу" мы ловим. Я это буду доказывать делами", - добавила генпрокурор.

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Автор: 

строительство (2001) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+17
По фактам "Большого строительства" дорог начато уголовное производство, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6172
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23.04.2021 02:04 Ответить
+12
неужели зелю словят?
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23.04.2021 00:24 Ответить
+7
"По фактам "Большого строительства" дорог начато уголовное производство".
Венедиктова -
По фактам "Большого строительства" дорог начато уголовное производство, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9876
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23.04.2021 00:44 Ответить
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23.04.2021 00:22 Ответить
"По фактам "Большого строительства" дорог начато уголовное производство".
Венедиктова -
По фактам "Большого строительства" дорог начато уголовное производство, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9876
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23.04.2021 00:44 Ответить
Чтобы выйти на самих себя
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23.04.2021 01:00 Ответить
неужели зелю словят?
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23.04.2021 00:24 Ответить
И посодют!
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23.04.2021 03:29 Ответить
Асфальт зідрать і продать. Бабло на вакцини, а великого будівника за ґрати.
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23.04.2021 00:25 Ответить
Шо такое? На большой стройке большие откаты?
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23.04.2021 00:27 Ответить
Та да, рибу точно не покажуть. Риба плаває по дну, не піймають ні одну. Тут я Вєнєдіктовій вірю. 😊
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23.04.2021 00:27 Ответить
ЗеБанда опять проводит операцию - "белый шум".. видать что-то хотят у Нас спистить или в чем-то Нас снова *******.... а вы нелохи обсуждайте и пережевывайте инфу и не мешайте нам..
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23.04.2021 00:29 Ответить
А кто, кто это сделал?
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23.04.2021 00:34 Ответить
Велике крадівництво - це земельна "ріформа". Дороги то копійки.
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23.04.2021 00:36 Ответить
Прямо как во времена януковоща - возьмут откат, потом придет КРУ с проверкой, возьмут взятку чтобы пройти проверку, потом заведут дело по факту взятки, возьмут взятку чтобы закрыть дело по факту взятки.
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23.04.2021 00:36 Ответить
беня зелю в буцигарню? Прикольно будет
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23.04.2021 00:37 Ответить
Эх хвост чешуя,ні паймал(а) я ни чіво
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23.04.2021 00:48 Ответить
Байден: Венедиктова шалава.
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23.04.2021 01:21 Ответить
По фактам "Большого строительства" дорог начато уголовное производство, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6172
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23.04.2021 02:04 Ответить
Історія України Зеленського 2019-2021 рр. Zona Ze. Серія 100
https://www.youtube.com/watch?v=1dvORVFLmO4
Саме час для підведення підсумків роботи зеленої влади. "Стадіон так стадіон" - так би мовити. Так от, саме тоді на стадіоні Зеленський зачитав "лист у майбутнє" собі сьогоднішньому. Кожне питання, що Зеля ставив тоді Порошенку, ще більш гостро і актуально звучить сьогодні. Тільки відповідач тепер сам Зе. Крім того, маємо ЩЕ питань цілий віз. Щоправда ставити їх будемо вже в прокуратурі, а не на стадіоні! Але наразі озвучимо їх в нашій ювілейній 100й серії https://www.youtube.com/watch?v=1dvORVFLmO4 #ZonaZe https://www.youtube.com/hashtag/zonaze
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23.04.2021 02:10 Ответить
неужели на порошенко опять дел поназаводят
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23.04.2021 03:33 Ответить
да за это время не показана даже "банка кильки"...А пора уже.Сколько уже ушло денег на Генпрокуратуру за время главенства Венедиктовой?А результат?
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23.04.2021 04:22 Ответить
Що, розберуться як тесть Зеленського за рік став мільярдером?
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23.04.2021 06:15 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3221023.html Свято наближається По фактам "Большого строительства" дорог начато уголовное производство, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 60
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23.04.2021 06:24 Ответить
Подібні новини про дії влади до друку подають вночі...
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23.04.2021 06:39 Ответить
А чого так довго чекали.....прки десятками мільярдів не накрали.
Кошти вже ніхто не поверне і дороги не перебудує.
З великого галасу - великий пшик.
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23.04.2021 06:53 Ответить
Якби то так. Зеленський шукає ще грошей - на нове будівництво.
Мова йде для початку про 50 мільярдів.
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24.04.2021 12:15 Ответить
Пишіть вже - на крадівництво.
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24.04.2021 13:35 Ответить
Надходження планують отримати через зміни у податковому законодавстві, які торкнуться перш за все найбільших бізнесів. Першим має cплатити Ахметов. Можливо Живаго. Ярославський. Народу це сподобається. Але далі шкуру почнуть дерти з усіх - Через збільшення плати за землю, і через декларування нерухомості, що не внесена в реєстри планують збирати ще 50 мільярдів на рік. Натомість нинішній спонсор слуг Кауфман отримає податкові полегшення.
Сплата податків це, звісно, потрібна річ, але такі зміни мають запроваджуватись не в умовах кризи, що лише поширюється. І не задля власних хотєлок, через які Зеленський буде витрачати гроші суцільно на корумповане велике будівництво. І мова не йде, наприклад, на фінансування війська і оборонних замовлень. А чо? Техніку нехай Байден дає.
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24.04.2021 16:03 Ответить
Кауфман, кажете..
Угу..
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24.04.2021 16:05 Ответить
За фактами "Великого будівництва" доріг розпочато кримінальне провадження, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1803
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24.04.2021 16:14 Ответить
В отношении тех, кто откаты не вернул?
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23.04.2021 07:02 Ответить
Бенядиктова проблеяла, шо посадит бубочку.
Зебанутые, бегом, стройными рядами не защиту вашего клоуна-дебила !!!
А то у вас так и не наступит конец бубочкиной бедности !!!
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23.04.2021 07:36 Ответить
По фактам "Большого строительства" дорог начато уголовное производство, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2470
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23.04.2021 07:39 Ответить
Надеюсь, клоун Буба и его подельники получат максимальный срок!
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23.04.2021 07:53 Ответить
Вони прикалуються. Або знущаються. Через день.
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23.04.2021 08:41 Ответить
За фактами "Великого будівництва" доріг розпочато кримінальне провадження, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3006
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23.04.2021 08:42 Ответить
За фактами "Великого будівництва" доріг розпочато кримінальне провадження, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 43
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23.04.2021 10:15 Ответить
 
 