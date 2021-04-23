За фактами "Великого будівництва" доріг розпочато кримінальне провадження, - Венедіктова
Правоохоронні органи займаються розслідуванням фактів можливих зловживань у межах програми "Велике будівництво".
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
У четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", відповідаючи на запитання про те, чи займається прокуратура разом з іншими відповідними органами розслідуванням зловживань у межах програми "Велике будівництво", генпрокурор сказала: "Займається. Різні органи займаються".
При цьому Венедіктова не уточнила, за якими напрямами триває робота. "Чим я, напевно, відрізняюся від генпрокурорів, які були раніше: я не люблю приходити і показувати "рибу", я не рибалка, тому не розповідаю, яку "рибу" ми ловимо. Я це буду доводити справами", - додала генпрокурор.
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Венедиктова -
https://www.youtube.com/watch?v=1dvORVFLmO4
Саме час для підведення підсумків роботи зеленої влади. "Стадіон так стадіон" - так би мовити. Так от, саме тоді на стадіоні Зеленський зачитав "лист у майбутнє" собі сьогоднішньому. Кожне питання, що Зеля ставив тоді Порошенку, ще більш гостро і актуально звучить сьогодні. Тільки відповідач тепер сам Зе. Крім того, маємо ЩЕ питань цілий віз. Щоправда ставити їх будемо вже в прокуратурі, а не на стадіоні! Але наразі озвучимо їх в нашій ювілейній 100й серії https://www.youtube.com/watch?v=1dvORVFLmO4 #ZonaZe https://www.youtube.com/hashtag/zonaze
Кошти вже ніхто не поверне і дороги не перебудує.
З великого галасу - великий пшик.
Мова йде для початку про 50 мільярдів.
Сплата податків це, звісно, потрібна річ, але такі зміни мають запроваджуватись не в умовах кризи, що лише поширюється. І не задля власних хотєлок, через які Зеленський буде витрачати гроші суцільно на корумповане велике будівництво. І мова не йде, наприклад, на фінансування війська і оборонних замовлень. А чо? Техніку нехай Байден дає.
Угу..
Зебанутые, бегом, стройными рядами не защиту вашего клоуна-дебила !!!
А то у вас так и не наступит конец бубочкиной бедности !!!