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За фактами "Великого будівництва" доріг розпочато кримінальне провадження, - Венедіктова

За фактами

Правоохоронні органи займаються розслідуванням фактів можливих зловживань у межах програми "Велике будівництво".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

У четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", відповідаючи на запитання про те, чи займається прокуратура разом з іншими відповідними органами розслідуванням зловживань у межах програми "Велике будівництво", генпрокурор сказала: "Займається. Різні органи займаються".

При цьому Венедіктова не уточнила, за якими напрямами триває робота. "Чим я, напевно, відрізняюся від генпрокурорів, які були раніше: я не люблю приходити і показувати "рибу", я не рибалка, тому не розповідаю, яку "рибу" ми ловимо. Я це буду доводити справами", - додала генпрокурор.

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Автор: 

будівництво (3042) Велике будівництво (742)


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Топ коментарі
+17
По фактам "Большого строительства" дорог начато уголовное производство, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6172
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23.04.2021 02:04 Відповісти
+12
неужели зелю словят?
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23.04.2021 00:24 Відповісти
+7
"По фактам "Большого строительства" дорог начато уголовное производство".
Венедиктова -
По фактам "Большого строительства" дорог начато уголовное производство, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9876
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23.04.2021 00:44 Відповісти
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23.04.2021 00:22 Відповісти
"По фактам "Большого строительства" дорог начато уголовное производство".
Венедиктова -
По фактам "Большого строительства" дорог начато уголовное производство, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9876
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23.04.2021 00:44 Відповісти
Чтобы выйти на самих себя
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23.04.2021 01:00 Відповісти
неужели зелю словят?
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23.04.2021 00:24 Відповісти
И посодют!
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23.04.2021 03:29 Відповісти
Асфальт зідрать і продать. Бабло на вакцини, а великого будівника за ґрати.
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23.04.2021 00:25 Відповісти
Шо такое? На большой стройке большие откаты?
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23.04.2021 00:27 Відповісти
Та да, рибу точно не покажуть. Риба плаває по дну, не піймають ні одну. Тут я Вєнєдіктовій вірю. 😊
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23.04.2021 00:27 Відповісти
ЗеБанда опять проводит операцию - "белый шум".. видать что-то хотят у Нас спистить или в чем-то Нас снова *******.... а вы нелохи обсуждайте и пережевывайте инфу и не мешайте нам..
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23.04.2021 00:29 Відповісти
А кто, кто это сделал?
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23.04.2021 00:34 Відповісти
Велике крадівництво - це земельна "ріформа". Дороги то копійки.
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23.04.2021 00:36 Відповісти
Прямо как во времена януковоща - возьмут откат, потом придет КРУ с проверкой, возьмут взятку чтобы пройти проверку, потом заведут дело по факту взятки, возьмут взятку чтобы закрыть дело по факту взятки.
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23.04.2021 00:36 Відповісти
беня зелю в буцигарню? Прикольно будет
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23.04.2021 00:37 Відповісти
Эх хвост чешуя,ні паймал(а) я ни чіво
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23.04.2021 00:48 Відповісти
Байден: Венедиктова шалава.
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23.04.2021 01:21 Відповісти
По фактам "Большого строительства" дорог начато уголовное производство, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6172
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23.04.2021 02:04 Відповісти
Історія України Зеленського 2019-2021 рр. Zona Ze. Серія 100
https://www.youtube.com/watch?v=1dvORVFLmO4
Саме час для підведення підсумків роботи зеленої влади. "Стадіон так стадіон" - так би мовити. Так от, саме тоді на стадіоні Зеленський зачитав "лист у майбутнє" собі сьогоднішньому. Кожне питання, що Зеля ставив тоді Порошенку, ще більш гостро і актуально звучить сьогодні. Тільки відповідач тепер сам Зе. Крім того, маємо ЩЕ питань цілий віз. Щоправда ставити їх будемо вже в прокуратурі, а не на стадіоні! Але наразі озвучимо їх в нашій ювілейній 100й серії https://www.youtube.com/watch?v=1dvORVFLmO4 #ZonaZe https://www.youtube.com/hashtag/zonaze
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23.04.2021 02:10 Відповісти
неужели на порошенко опять дел поназаводят
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23.04.2021 03:33 Відповісти
да за это время не показана даже "банка кильки"...А пора уже.Сколько уже ушло денег на Генпрокуратуру за время главенства Венедиктовой?А результат?
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23.04.2021 04:22 Відповісти
Що, розберуться як тесть Зеленського за рік став мільярдером?
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23.04.2021 06:15 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3221023.html Свято наближається По фактам "Большого строительства" дорог начато уголовное производство, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 60
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23.04.2021 06:24 Відповісти
Подібні новини про дії влади до друку подають вночі...
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23.04.2021 06:39 Відповісти
А чого так довго чекали.....прки десятками мільярдів не накрали.
Кошти вже ніхто не поверне і дороги не перебудує.
З великого галасу - великий пшик.
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23.04.2021 06:53 Відповісти
Якби то так. Зеленський шукає ще грошей - на нове будівництво.
Мова йде для початку про 50 мільярдів.
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24.04.2021 12:15 Відповісти
Пишіть вже - на крадівництво.
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24.04.2021 13:35 Відповісти
Надходження планують отримати через зміни у податковому законодавстві, які торкнуться перш за все найбільших бізнесів. Першим має cплатити Ахметов. Можливо Живаго. Ярославський. Народу це сподобається. Але далі шкуру почнуть дерти з усіх - Через збільшення плати за землю, і через декларування нерухомості, що не внесена в реєстри планують збирати ще 50 мільярдів на рік. Натомість нинішній спонсор слуг Кауфман отримає податкові полегшення.
Сплата податків це, звісно, потрібна річ, але такі зміни мають запроваджуватись не в умовах кризи, що лише поширюється. І не задля власних хотєлок, через які Зеленський буде витрачати гроші суцільно на корумповане велике будівництво. І мова не йде, наприклад, на фінансування війська і оборонних замовлень. А чо? Техніку нехай Байден дає.
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24.04.2021 16:03 Відповісти
Кауфман, кажете..
Угу..
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24.04.2021 16:05 Відповісти
За фактами "Великого будівництва" доріг розпочато кримінальне провадження, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1803
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24.04.2021 16:14 Відповісти
В отношении тех, кто откаты не вернул?
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23.04.2021 07:02 Відповісти
Бенядиктова проблеяла, шо посадит бубочку.
Зебанутые, бегом, стройными рядами не защиту вашего клоуна-дебила !!!
А то у вас так и не наступит конец бубочкиной бедности !!!
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23.04.2021 07:36 Відповісти
По фактам "Большого строительства" дорог начато уголовное производство, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2470
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23.04.2021 07:39 Відповісти
Надеюсь, клоун Буба и его подельники получат максимальный срок!
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23.04.2021 07:53 Відповісти
Вони прикалуються. Або знущаються. Через день.
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23.04.2021 08:41 Відповісти
За фактами "Великого будівництва" доріг розпочато кримінальне провадження, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3006
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23.04.2021 08:42 Відповісти
За фактами "Великого будівництва" доріг розпочато кримінальне провадження, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 43
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23.04.2021 10:15 Відповісти
 
 