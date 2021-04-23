За фактами "Великого будівництва" доріг розпочато кримінальне провадження, - Венедіктова

Правоохоронні органи займаються розслідуванням фактів можливих зловживань у межах програми "Велике будівництво".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

У четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", відповідаючи на запитання про те, чи займається прокуратура разом з іншими відповідними органами розслідуванням зловживань у межах програми "Велике будівництво", генпрокурор сказала: "Займається. Різні органи займаються".

При цьому Венедіктова не уточнила, за якими напрямами триває робота. "Чим я, напевно, відрізняюся від генпрокурорів, які були раніше: я не люблю приходити і показувати "рибу", я не рибалка, тому не розповідаю, яку "рибу" ми ловимо. Я це буду доводити справами", - додала генпрокурор.

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