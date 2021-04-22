На Закарпатье ремонтируют подъезд к КПП "Косино" на украино-венгерской границе. ВИДЕО

На Закарпатье продолжают ремонт маршрута М-25 КПП "Соломоново" - Великая Добронь - Яноши.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

Так в рамках программы "Большая стройка", на этой трассе планируют восстановить 35 километров дороги, которая проходит вдоль украино-венгерской границы и включает подъезд к КПП "Косино".

"5 экскаваторов, грейдер, полсотни грузовиков - круглосуточно на маршруте ведется замена переувлажненных почв, которыми богат этот южный регион Закарпатья. Выбрано десяток тысяч кубометров земельного полотна, которое заменили на стабильную основу. Чем опасны пучины? Это нестабильная основа для дорожного конструктива, не способная долгое время выдерживать усиленную нагрузку. Насыщенные влагой почвы могут привести к поднятию, проседанию и дальнейшему разрушению всего слоя покрытия. Чтобы этого не произошло, земляное полотно подлежит стабилизации", - говорится в сообщении.

После стабилизации земляного полотна будет обустроена основа дорожного покрытия из органо-минеральной смеси. Следующий этап - укладка выравнивающего слоя из крупнозернистого асфальтобетона.

Всего в Закарпатской области в 2021 году будет восстановлено более 80 километров пограничной дорожной инфраструктуры.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

