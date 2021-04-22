РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6442 посетителя онлайн
Новости Видео
2 904 3

На Закарпатье ремонтируют подъезд к КПП "Косино" на украино-венгерской границе. ВИДЕО

На Закарпатье продолжают ремонт маршрута М-25 КПП "Соломоново" - Великая Добронь - Яноши.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

Так в рамках программы "Большая стройка", на этой трассе планируют восстановить 35 километров дороги, которая проходит вдоль украино-венгерской границы и включает подъезд к КПП "Косино".

"5 экскаваторов, грейдер, полсотни грузовиков - круглосуточно на маршруте ведется замена переувлажненных почв, которыми богат этот южный регион Закарпатья. Выбрано десяток тысяч кубометров земельного полотна, которое заменили на стабильную основу. Чем опасны пучины? Это нестабильная основа для дорожного конструктива, не способная долгое время выдерживать усиленную нагрузку. Насыщенные влагой почвы могут привести к поднятию, проседанию и дальнейшему разрушению всего слоя покрытия. Чтобы этого не произошло, земляное полотно подлежит стабилизации", - говорится в сообщении.

После стабилизации земляного полотна будет обустроена основа дорожного покрытия из органо-минеральной смеси. Следующий этап - укладка выравнивающего слоя из крупнозернистого асфальтобетона.

Всего в Закарпатской области в 2021 году будет восстановлено более 80 километров пограничной дорожной инфраструктуры.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возобновлен ремонт 45 км дороги от Нового Быкова в Монастырище на Черниговщине, - "Укравтодор"

Автор: 

дороги (2514) Укравтодор (663) Большая стройка (728) Закарпатская область (2685)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да пошли вы нахрен с этой дорогой!
отправте эту и остальную спецтехнику на минирование подступов из Крыма в Украину !
показать весь комментарий
22.04.2021 13:37 Ответить
как видим,зеленая гнусь под прикрытием "большая стройка" ****** подходы от сепаратистских(оккупированных/частично-оккупированных) областей....
к приднестровью еще не хватает хорошей дороги.
ЗЭ-111ст.
показать весь комментарий
22.04.2021 18:15 Ответить
Як вавки розвавкалися.
показать весь комментарий
23.04.2021 00:15 Ответить
 
 