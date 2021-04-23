В деле Медведчука ведется кропотливая работа, - генпрокурор

Следствие по делу нардепа Виктора Медведчука продолжается слаженно и системно.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом отметила в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Работают ли правоохранительные органы? Да, работают! Следствие продолжается слаженно и системно. Когда мы выйдем на документ, подписанный генеральным прокурором Венедиктовой, я назвать не могу. Но ведется кропотливая работа", — сказала она.

Венедиктова добавила, что важно, чтобы в этом деле все было правильно процессуально оформлено, поскольку Медведчука будут защищать лучшие адвокатские компании.

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