В деле Медведчука ведется кропотливая работа, - генпрокурор
Следствие по делу нардепа Виктора Медведчука продолжается слаженно и системно.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом отметила в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.
"Работают ли правоохранительные органы? Да, работают! Следствие продолжается слаженно и системно. Когда мы выйдем на документ, подписанный генеральным прокурором Венедиктовой, я назвать не могу. Но ведется кропотливая работа", — сказала она.
Венедиктова добавила, что важно, чтобы в этом деле все было правильно процессуально оформлено, поскольку Медведчука будут защищать лучшие адвокатские компании.
Топ комментарии
+5 Сергей Томенко
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+4 вставай
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+4 Bogdan Stachinski
показать весь комментарий23.04.2021 05:57 Ответить Ссылка
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А де є Рабінович, скотиняка? Який обібрав Гризодубову-героя СССР. На вкрадені гроші купив золото 7кГ и вівіз його в Ізраіль?.
Тому, краще, розстріляйте їх разом в ранзі депутатів ВР.
Ми їх відспіваймо і забудем що це гівно колись воняло.
Так від них точно нічого не залежить, вони будуть голосувати в залежності від того що їм вб'ють в голову, мізків у них не має.