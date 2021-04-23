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У справі Медведчука ведеться кропітка робота, - генпрокурор

Слідство у справі нардепа Віктора Медведчука триває злагоджено і системно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Чи працюють правоохоронні органи? Так, працюють! Слідство триває злагоджено і системно. Коли ми вийдемо на документ, підписаний генеральним прокурором Венедіктовою, я назвати не можу. Але ведеться кропітка робота", - сказала вона.

Венедіктова додала, що важливо, аби в цій справі все було правильно процесуально оформлено, оскільки Медведчука захищатимуть найкращі адвокатські компанії.

Також читайте: Мені як генпрокурору невідомо, де перебуває викрадений у Кишиневі суддя Чаус, - Венедіктова

Автор: 

Медведчук Віктор (1714) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+5
Ирина Венедиктова не знает , что будет делать прокурор Венедиктова . Оригинально , они не знакомы или она о себе в третьем лице ? Кто то так себя уже вёл , до добра это не доводит .
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23.04.2021 01:09 Відповісти
+4
Як цікаво... Всім відомо, що мертвейчк - ворог України. Санкції ввели. Тільки в прокуратурах і судах ведеться роками кропітка робота, щоб воно не сіло.
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23.04.2021 01:11 Відповісти
+4
Не напружуйтесь - люди все рівно вже не виберуть ні баригу, ні клоуна...
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23.04.2021 05:57 Відповісти
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Ирина Венедиктова не знает , что будет делать прокурор Венедиктова . Оригинально , они не знакомы или она о себе в третьем лице ? Кто то так себя уже вёл , до добра это не доводит .
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23.04.2021 01:09 Відповісти
Як цікаво... Всім відомо, що мертвейчк - ворог України. Санкції ввели. Тільки в прокуратурах і судах ведеться роками кропітка робота, щоб воно не сіло.
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23.04.2021 01:11 Відповісти
Так вот что значит "конец эпохи бедности" !
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23.04.2021 02:39 Відповісти
"..поскольку Медвечукаhttp://www.ukrinform.ru/tag-medvedcuk будут защищать лучшие адвокатские компании." -- тогда у этой Венеликтовой нет шансов. Бездари в юриспруденции. Может ту Венедиктову кто-то из ЕС тра ха ет? ..что скорее всего. Вот и наслаждается имитацией деятельности.
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23.04.2021 01:20 Відповісти
Та да! Дєла ідут, контора пішєт! 😊
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23.04.2021 01:36 Відповісти
І продовжує збір макулатури. Бомжі в цьому питанні конкуренції не витримують.
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23.04.2021 07:31 Відповісти
Прошло уже 2 месяца как ввели "санкции" против его телеканалов... Но до сих пор нету уголовных дел. Я не удивлюсь если вскоре ему выплатят компенсацию за моральный ущерб.
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23.04.2021 01:40 Відповісти
Чернила то хочь не жалейте там. Ждём-с. Кропотливость то хоть не сбейте. Тщетильнее там---тщетильнее! Поливай поливалкой!
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23.04.2021 01:47 Відповісти
Обычный передел активов. Отожмут у него всю нефтянку, останется гол как сокол.
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23.04.2021 02:40 Відповісти
але ж це прямий і підлий удар по сивочолому гетману!
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23.04.2021 06:24 Відповісти
«05.02.2019 Генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Андрея Тетерука в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность) и ч.1 ст.111 УК Украины (госизмена)», - написала в фейсбуке пресс-секретарь генерального прокурора Украины https://www.gazeta.ru/tags/person/larisa_sargan.shtml Лариса Сарган .
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23.04.2021 06:59 Відповісти
Проплачений ,,пельку закрий !
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23.04.2021 07:08 Відповісти
В деле Медведчука ведется кропотливая работа - генпрокурор - Цензор.НЕТ 6094
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23.04.2021 07:30 Відповісти
Ну так посади его, гетьмана. Открой 59-е уголовное дело и посади. Найди железные факты, а не пи...дежь с Г+Г про соевого барыгу и бизнес на крови, осуди и посади. Шмаркля твоя, считай, только с американским пистолетом у пустой башки решилась три канала закрыть, а Порох их таких 87 закрыл, каналов, интернет-ресурсов и т.д. Сам, без пи...дюлины из Вашингтона. А при Порохе мертвечук сидел тихо, как мышь под веником, и каналы его даже "Слава Украине!" произнисить умели. Это когда шмаркля всплыла в 2019-м, вся прокацапская гниль развонялась и расцвела махровым цветом.
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23.04.2021 12:44 Відповісти
Тримайте його за ЗЕБРИ, щоб не втік до кума! (Разом зі своєю відьмою)
А де є Рабінович, скотиняка? Який обібрав Гризодубову-героя СССР. На вкрадені гроші купив золото 7кГ и вівіз його в Ізраіль?.
Тому, краще, розстріляйте їх разом в ранзі депутатів ВР.
Ми їх відспіваймо і забудем що це гівно колись воняло.
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23.04.2021 05:27 Відповісти
Не напружуйтесь - люди все рівно вже не виберуть ні баригу, ні клоуна...
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23.04.2021 05:57 Відповісти
Ну якщо ти барига, то тобі точно нічого не світить і хто такі люди? 73% оленів.
Так від них точно нічого не залежить, вони будуть голосувати в залежності від того що їм вб'ють в голову, мізків у них не має.
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23.04.2021 08:27 Відповісти
В деле Медведчука ведется кропотливая работа - генпрокурор - Цензор.НЕТ 636
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23.04.2021 06:49 Відповісти
и сколько тонн затянет занос ???
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23.04.2021 07:01 Відповісти
МВФ навіть і не присниться.
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23.04.2021 07:34 Відповісти
в результате адвокатской работы *********, бенядиктова купит себе не только шубу и сапоги.
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23.04.2021 07:24 Відповісти
И ничего ему не будет,от одних откупится обвинений а другие сольют в суде.Правда до суда зеленые ни одного дела еще не довели.
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23.04.2021 07:37 Відповісти
Мне вот интересно хто будет платить компенсацию Мертветчуку по решению ЕСПЧ? Венедиктова, Бубочка или зетипиллы?
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23.04.2021 08:26 Відповісти
мёртвыйчук гандон !
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23.04.2021 08:37 Відповісти
А давайте, отчитываться по-делам своим а не по мечтам!
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23.04.2021 09:09 Відповісти
"Вчера котов душили,душили,душили,душили..." (с)
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23.04.2021 10:05 Відповісти
 
 