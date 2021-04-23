У справі Медведчука ведеться кропітка робота, - генпрокурор

Слідство у справі нардепа Віктора Медведчука триває злагоджено і системно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Чи працюють правоохоронні органи? Так, працюють! Слідство триває злагоджено і системно. Коли ми вийдемо на документ, підписаний генеральним прокурором Венедіктовою, я назвати не можу. Але ведеться кропітка робота", - сказала вона.

Венедіктова додала, що важливо, аби в цій справі все було правильно процесуально оформлено, оскільки Медведчука захищатимуть найкращі адвокатські компанії.

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