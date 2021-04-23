У справі Медведчука ведеться кропітка робота, - генпрокурор
Слідство у справі нардепа Віктора Медведчука триває злагоджено і системно.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.
"Чи працюють правоохоронні органи? Так, працюють! Слідство триває злагоджено і системно. Коли ми вийдемо на документ, підписаний генеральним прокурором Венедіктовою, я назвати не можу. Але ведеться кропітка робота", - сказала вона.
Венедіктова додала, що важливо, аби в цій справі все було правильно процесуально оформлено, оскільки Медведчука захищатимуть найкращі адвокатські компанії.
Топ коментарі
+5 Сергей Томенко
показати весь коментар23.04.2021 01:09 Відповісти Посилання
+4 вставай
показати весь коментар23.04.2021 01:11 Відповісти Посилання
+4 Bogdan Stachinski
показати весь коментар23.04.2021 05:57 Відповісти Посилання
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А де є Рабінович, скотиняка? Який обібрав Гризодубову-героя СССР. На вкрадені гроші купив золото 7кГ и вівіз його в Ізраіль?.
Тому, краще, розстріляйте їх разом в ранзі депутатів ВР.
Ми їх відспіваймо і забудем що це гівно колись воняло.
Так від них точно нічого не залежить, вони будуть голосувати в залежності від того що їм вб'ють в голову, мізків у них не має.