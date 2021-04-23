Вакцинация AstraZeneca-SKBio начнется в большинстве регионов 28 апреля, - Ляшко

Вакцинация поставленной в Украину корейской вакциной AstraZeneca-SKBio начнется в большинстве регионов в среду, 28 апреля.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вакцина будет поставлена на национальный склад, в воскресенье начнется поставка на региональные склады. После того, как на региональных складах оформят документы, вакцину поставят в кабинеты прививок. Вакцинация в большинстве регионов начнется в среду", - сказал он.

Ляшко добавил, что около 10 тыс. доз вакцины будет использовано для повторной вакцинации.

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"Эта партия вакцин будет использоваться в большинстве случаев в кабинетах прививок. Часть партии оставят для проведения повторной вакцинации для людей, которые сделали первую прививку с 24 февраля (около 10 тыс. человек). Для использования этих вакцин в областях откроют 1,95 тыс. пунктов прививок", - сказал он.

Ляшко также подчеркнул, что к концу мая Украина ожидает следующую поставку вакцины AstraZeneca (1,4 млн доз), к концу июня ожидается еще 950 тыс. доз вакцины Pfizer.

Напомним, сегодня в Украину в рамках механизма COVAX прибыла новая партия вакцины AstraZeneca - 367,2 тыс. доз.