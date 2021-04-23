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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцинація AstraZeneca-SKBio розпочнеться в більшості регіонів 28 квітня, - Ляшко

Вакцинація AstraZeneca-SKBio розпочнеться в більшості регіонів 28 квітня, - Ляшко

Вакцинація поставленої в Україну корейської вакцини AstraZeneca-SKBio розпочнеться в більшості регіонів в середу, 28 квітня.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вакцина буде поставлена на національний склад, у неділю розпочнеться постачання на регіональні склади. Після того, як на регіональних складах оформлять документи, вакцину поставлять у кабінети щеплень. Вакцинація у більшості регіонів розпочнеться у середу", - сказав він.

Ляшко додав, що приблизно 10 тис. доз вакцини буде використано для повторної вакцинації.

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"Ця партія вакцин використовуватиметься у більшості випадків у кабінетах щеплень. Частину партії залишать для проведення повторної вакцинації для людей, які зробили перше щеплення з 24 лютого (приблизно 10 тис. осіб). Для використання цих вакцин в областях відкриють 1,95 тис. пунктів щеплень", - сказав він.

Ляшко також наголосив, що до кінця травня Україна очікує наступного постачання вакцини AstraZeneca (1,4 млн доз), до кінця червня очікується ще 950 тис. доз вакцини Pfizer.

Нагадаємо, сьогодні в Україну в межах механізму COVAX прибула нова партія вакцини AstraZeneca - 367,2 тис. доз.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


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А Вы пока по 400 с лишним человек каждый день закапывайте. Хороший тамада врач...
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23.04.2021 10:41 Відповісти
якщо колотимуть пфайзер по 5 000 в день, то пфайзер закінчиться до кінця місяця.
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23.04.2021 11:56 Відповісти
 
 