Вакцинація AstraZeneca-SKBio розпочнеться в більшості регіонів 28 квітня, - Ляшко

Вакцинація поставленої в Україну корейської вакцини AstraZeneca-SKBio розпочнеться в більшості регіонів в середу, 28 квітня.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вакцина буде поставлена на національний склад, у неділю розпочнеться постачання на регіональні склади. Після того, як на регіональних складах оформлять документи, вакцину поставлять у кабінети щеплень. Вакцинація у більшості регіонів розпочнеться у середу", - сказав він.

Ляшко додав, що приблизно 10 тис. доз вакцини буде використано для повторної вакцинації.

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"Ця партія вакцин використовуватиметься у більшості випадків у кабінетах щеплень. Частину партії залишать для проведення повторної вакцинації для людей, які зробили перше щеплення з 24 лютого (приблизно 10 тис. осіб). Для використання цих вакцин в областях відкриють 1,95 тис. пунктів щеплень", - сказав він.

Ляшко також наголосив, що до кінця травня Україна очікує наступного постачання вакцини AstraZeneca (1,4 млн доз), до кінця червня очікується ще 950 тис. доз вакцини Pfizer.

Нагадаємо, сьогодні в Україну в межах механізму COVAX прибула нова партія вакцини AstraZeneca - 367,2 тис. доз.