В регионах откроют еще 1 950 пунктов вакцинации, - Ляшко

Для проведения вакцинации от COVID-19 вакциной AstraZeneca, которая была доставлена ​​в Украину 24 апреля в количестве 367 тысяч доз, будет открыто 1 950 пунктов вакцинации в регионах.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для использования этих вакцин в областях будет открыто 1 950 пунктов вакцинации. Самое большое количество таких пунктов вакцинации планируется к открытию в Днепропетровской области - 204 пункта вакцинации. Меньше всего в Запорожской - 29", - сказал Ляшко.

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Он подчеркнул, что Министерство здравоохранения будет отслеживать, как будет использоваться вакцина и как будет обеспечиваться доступ к вакцине всех, кто нуждается в вакцинации.