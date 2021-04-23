РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8897 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
420 9

В регионах откроют еще 1 950 пунктов вакцинации, - Ляшко

В регионах откроют еще 1 950 пунктов вакцинации, - Ляшко

Для проведения вакцинации от COVID-19 вакциной AstraZeneca, которая была доставлена ​​в Украину 24 апреля в количестве 367 тысяч доз, будет открыто 1 950 пунктов вакцинации в регионах.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. 

"Для использования этих вакцин в областях будет открыто 1 950 пунктов вакцинации. Самое большое количество таких пунктов вакцинации планируется к открытию в Днепропетровской области - 204 пункта вакцинации. Меньше всего в Запорожской - 29", - сказал Ляшко.

Также читайте: Следующая партия COVID-вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в конце мая, а до конца июня должны получить 950 тыс. доз Pfizer, - Ляшко

Он подчеркнул, что Министерство здравоохранения будет отслеживать, как будет использоваться вакцина и как будет обеспечиваться доступ к вакцине всех, кто нуждается в вакцинации.

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
одна на десять .
показать весь комментарий
23.04.2021 12:35 Ответить
.. Навіщо відкривати пункти вакцинації ,коли в них всеодно нема вакцини . ?? Та й вколоти ту вакцину зможе люба медсестра , і не обов'язково у пункті вакцинації .
показать весь комментарий
23.04.2021 12:36 Ответить
Ти собі , я вже бачу - вколов шось , таке ..
Йди собі з Богом , пісюк малохольний . Не примушуй мене незензурно висловлюватись .
показать весь комментарий
23.04.2021 13:54 Ответить
Шо плохо чуєш .? .У регіонах відкриють ще 1 950 пунктів вакцинації, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6910.
показать весь комментарий
23.04.2021 14:28 Ответить
и в каждый выдадут по две дозы вакцины. Эх, поработаем!
показать весь комментарий
23.04.2021 13:45 Ответить
 
 