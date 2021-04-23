УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10073 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
420 9

У регіонах відкриють ще 1 950 пунктів вакцинації, - Ляшко

У регіонах відкриють ще 1 950 пунктів вакцинації, - Ляшко

Для проведення вакцинації від COVID-19 вакциною AstraZeneca, яка була доставлена ​​в Україну 24 квітня в кількості 367 тисяч доз, буде відкрито 1 950 пунктів вакцинації в регіонах.

Про це на брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для використання цих вакцин в областях буде відкрито 1 950 пунктів вакцинації. Найбільша кількість таких пунктів вакцинації планується до відкриття в Дніпропетровській області - 204 пункти вакцинації. Найменше в Запорізькій - 29", - сказав Ляшко.

Він підкреслив, що Міністерство охорони здоров'я відстежуватиме, як буде використовуватися вакцина і як буде забезпечуватися доступ до вакцини всіх, хто потребує вакцинації.

Також читайте: 84 компанії записалися на вакцинацію проти COVID-19, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
одна на десять .
показати весь коментар
23.04.2021 12:35 Відповісти
.. Навіщо відкривати пункти вакцинації ,коли в них всеодно нема вакцини . ?? Та й вколоти ту вакцину зможе люба медсестра , і не обов'язково у пункті вакцинації .
показати весь коментар
23.04.2021 12:36 Відповісти
Ти собі , я вже бачу - вколов шось , таке ..
Йди собі з Богом , пісюк малохольний . Не примушуй мене незензурно висловлюватись .
показати весь коментар
23.04.2021 13:54 Відповісти
Шо плохо чуєш .? .У регіонах відкриють ще 1 950 пунктів вакцинації, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6910.
показати весь коментар
23.04.2021 14:28 Відповісти
и в каждый выдадут по две дозы вакцины. Эх, поработаем!
показати весь коментар
23.04.2021 13:45 Відповісти
 
 