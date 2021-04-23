У регіонах відкриють ще 1 950 пунктів вакцинації, - Ляшко

Для проведення вакцинації від COVID-19 вакциною AstraZeneca, яка була доставлена ​​в Україну 24 квітня в кількості 367 тисяч доз, буде відкрито 1 950 пунктів вакцинації в регіонах.

Про це на брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для використання цих вакцин в областях буде відкрито 1 950 пунктів вакцинації. Найбільша кількість таких пунктів вакцинації планується до відкриття в Дніпропетровській області - 204 пункти вакцинації. Найменше в Запорізькій - 29", - сказав Ляшко.

Він підкреслив, що Міністерство охорони здоров'я відстежуватиме, як буде використовуватися вакцина і як буде забезпечуватися доступ до вакцини всіх, хто потребує вакцинації.

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