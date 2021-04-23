84 компанії записалися на вакцинацію проти COVID-19, - Ляшко

На вакцинацію проти COVID-19 записалися вже 84 компанії, загалом це приблизно 10,39 тисячі осіб.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За вчора вже записалися 84 колективи. Загалом це 10,39 тис. осіб", - сказав він.

Ляшко додав, що вакцинація організованих колективів - це не порушення дорожньої карти вакцинації. "Там чітко прописано, що одночасно може працювати кілька етапів. Щоб вакцина ефективно використовувалася, запрошуватимуться люди з інших етапів вакцинації", - сказав він.

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Нагадаємо, компанії можуть записатися на вакцинацію від COVID-19 за умови, що понад 50 їхніх співробітників бажають отримати щеплення.

Залишити заявку на виїзд мобільної бригади з імунізації в колектив можна за телефоном контакт-центру Міністерства охорони здоров'я. Вакцинація організованих колективів відбуватиметься лише за наявності достатньої кількості вакцини й відповідно до етапів вакцинації. Дата приїзду мобільних бригад залежатиме від графіка постачання вакцини.

Колективи мають завчасно призначити відповідального за підготовку й організацію процесу вакцинації, скласти поіменні списки охочих вакцинуватися (від 50 осіб), але необхідно врахувати, що одна мобільна бригада може зробити близько 100 щеплень за день.

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Керівництво компанії має забезпечити необхідні умови, зокрема приміщення для вакцинації, приміщення для медичного спостереження впродовж 30 хвилин після щеплень, яке може вмістити 5-10 осіб, засоби індивідуального захисту.