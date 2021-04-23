84 компанії записалися на вакцинацію проти COVID-19, - Ляшко
На вакцинацію проти COVID-19 записалися вже 84 компанії, загалом це приблизно 10,39 тисячі осіб.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За вчора вже записалися 84 колективи. Загалом це 10,39 тис. осіб", - сказав він.
Ляшко додав, що вакцинація організованих колективів - це не порушення дорожньої карти вакцинації. "Там чітко прописано, що одночасно може працювати кілька етапів. Щоб вакцина ефективно використовувалася, запрошуватимуться люди з інших етапів вакцинації", - сказав він.
Нагадаємо, компанії можуть записатися на вакцинацію від COVID-19 за умови, що понад 50 їхніх співробітників бажають отримати щеплення.
Залишити заявку на виїзд мобільної бригади з імунізації в колектив можна за телефоном контакт-центру Міністерства охорони здоров'я. Вакцинація організованих колективів відбуватиметься лише за наявності достатньої кількості вакцини й відповідно до етапів вакцинації. Дата приїзду мобільних бригад залежатиме від графіка постачання вакцини.
Колективи мають завчасно призначити відповідального за підготовку й організацію процесу вакцинації, скласти поіменні списки охочих вакцинуватися (від 50 осіб), але необхідно врахувати, що одна мобільна бригада може зробити близько 100 щеплень за день.
Керівництво компанії має забезпечити необхідні умови, зокрема приміщення для вакцинації, приміщення для медичного спостереження впродовж 30 хвилин після щеплень, яке може вмістити 5-10 осіб, засоби індивідуального захисту.
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