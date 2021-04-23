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Новости Коронавирус и карантин
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84 компании записались на вакцинацию от COVID-19, - Ляшко

84 компании записались на вакцинацию от COVID-19, - Ляшко

На вакцинацию от COVID-19 записалось уже 84 компании, в целом это около 10,39 тысяч человек.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За вчера уже записалось 84 коллектива. В целом это 10,39 тыс. человек", - сказал он.

Ляшко добавил, что вакцинация организованных коллективов - это не нарушение дорожной карты вакцинации. "Там четко прописано, что одновременно может работать несколько этапов. Чтобы вакцина эффективно использовалась, будут приглашаться люди с других этапов вакцинации", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация AstraZeneca-SKBio начнется в большинстве регионов 28 апреля, - Ляшко

Напомним, компании могут записаться на вакцинацию от COVID-19 при условии, что более 50 их сотрудников желают получить прививку.

Оставить заявку на выезд мобильной бригады по иммунизации в коллектив можно по телефону контакт-центра Минздрава. Вакцинация организованных коллективов будет проходить только при наличии достаточного количества вакцины и в соответствии с этапами вакцинации. Дата приезда мобильных бригад будет зависеть от графика поставки вакцины.

Коллективы должны заранее назначить ответственного за подготовку и организацию процесса вакцинации, составить поименные списки желающих вакцинироваться (от 50 человек), но необходимо учесть, что одна мобильная бригада может сделать примерно 100 прививок в день.

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Руководство компании должно обеспечить необходимые условия, в частности помещение для вакцинации, помещения для медицинского наблюдения в течение 30 минут после прививок, которое может вместить 5-10 человек, средства индивидуальной защиты.

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Так непаливно оказалось, что эти компании принадлежат депутатам зеленой фракции и их бизнес партнерам из опзж.
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23.04.2021 10:58 Ответить
84 компании записались на вакцинацию от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4946
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23.04.2021 10:59 Ответить
Мало, мало... ЗЕбіли не допрацьовують. Більше 50% населення кончені дебіли і їх обов"язково треба вакцинувати, безкоштовно і без черги.
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23.04.2021 11:07 Ответить
Тихіше, не злякай.
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23.04.2021 12:01 Ответить
 
 