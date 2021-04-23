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Александрийская больница на Кировоградщине готовится к сдаче в эксплуатацию, - ОГА

Александрийская больница на Кировоградщине готовится к сдаче в эксплуатацию, - ОГА

В Александрии почти завершены строительные работы в центральной городской больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообащет Кировоградская ОГА.

Отмечается, что осталось обустроить территорию. На этот проект было направлено около 14 млн гривен в рамках программы "Большая стройка". Строительство длилось полгода.

По словам главного врача Александрийской городской больницы Виктора Приходько, уже в мае отделение начнет принимать пациентов.

"В отделении будут работать не менее 4 врачей, 6 медицинских сестер и другой персонал. Из техники имеем аппарат УЗИ, мониторы для пациентов. Ждем установления томографа", - добавил Приходько.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в ходе программы Владимира Зеленского планируется завершить реконструкцию 177 приемных отделений, что поможет значительно быстрее спасать жизни пациентов.

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Автор: 

больница (1444) ОГА (2394) Большая стройка (728) Кировоградская область (646)


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24.04.2021 03:02 Ответить
 
 