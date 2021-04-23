Олександрійська лікарня на Кіровоградщині готується до здачі в експлуатацію, - ОДА

В Олександрії майже завершено будівельні роботи в центральній міській лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Кіровоградська ОДА.

Зазначається, що залишилося облаштувати територію. На цей проєкт було направлено близько 14 млн гривеньу рамках програми "Велике будівництво". Будівництво тривало пів року.

За словами головного лікаря Олександрійської міської лікарні Віктора Приходька, вже в травні відділення почне приймати пацієнтів.

"У відділенні працюватимуть не менше 4 лікарів, 6 медичних сестер і інший персонал. З техніки маємо апарат УЗД, монітори для пацієнтів. Чекаємо встановлення томографа", - додав Приходько.

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Раніше заступник керівника Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році в ході програми Володимира Зеленського планується завершити реконструкцію 177 приймальних відділень, що допоможе значно швидше рятувати життя пацієнтів.