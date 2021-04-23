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Названы самые дорогие бренды Украины

Названы самые дорогие бренды Украины

Журнал "Корреспондент" опубликовал рейтинг самых дорогих брендов Украины.

 В первую пятерку лидеров вошли "Киевстар" ($225,48 млн), "Розетка" ($210,42 млн), "Дарница" ($187,23 млн), "Моршинская" ($173,25 млн), "Новая почта" ($170,01 млн).

В итоговый список рейтинга вошли представители свыше десятка отраслей: пищевой и алкогольной промышленности, топливно-энергетического и строительного бизнеса, онлайн-коммерции, дистрибьюторы бытовой техники и портативной электроники, розничные торговые сети, банки, телеком-компании, фармацевтические гиганты, логистические и транспортные компании.

Редакция продолжила многолетнюю традицию, включив в рейтинг только украинские бренды. Мультинациональные, созданные за пределами страны, не рассматривались. Кроме того, по словам журналистов, при составлении списка субъективные показатели, сложно поддающиеся измерению, не учитывались. Также за скобками авторы рейтинга оставили ключевые макроэкономические показатели: такие, как динамика ВВП, темпы инфляции и т.д., поскольку из-за пандемии Covid-19 украинская экономика за 2020 год снизила темпы роста на 4 %.

Журналисты отмечают, что несмотря на это, совокупная стоимость всего списка брендов выросла на 1,5 %.

"Украинские компании стали менее восприимчивы к проблемам в экономике, а в кризис лидеры выигрывают по сравнению с догоняющими их. Потому что в трудные времена люди хотят доверять тем, кому они несут свои деньги. А доверие - это едва ли не ключевая составляющая бренда, а стало быть, и его стоимости. Наибольший рост стоимости брендов продемонстрировала тройка лидеров - Киевстар, Розетка и фармкомпания Дарница. И неудивительно: в самую верхушку рейтинга попадают именно те компании, для которых бренд и его восприятие в обществе - не пустой звук", - резюмиируют авторы рейтинга.

Автор: 

бренд (44) рейтинг (1643)


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Топ комментарии
+22
самий дарагой брєНд зє - за нього мусять розплачуватися всі без винятку
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23.04.2021 14:13 Ответить
+9
Де 95-й квартал? Його вартість зараз рівна бюджету України.
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23.04.2021 14:24 Ответить
+7
Новая почта такая дорогая?! А государственная Укпочта с таким "деффективным" доругущим американским менеджром в убытках который год...Парадок.
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23.04.2021 14:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
самий дарагой брєНд зє - за нього мусять розплачуватися всі без винятку
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23.04.2021 14:13 Ответить
95 квартал. Цену для страны еще только предстоит подсчитать.
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23.04.2021 16:55 Ответить
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23.04.2021 19:57 Ответить
А где ,,рошен,, затерялся Или это не бренд а шаражкина контора ?
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23.04.2021 23:25 Ответить
Шо? минералка один из самых дорогих брендов?
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23.04.2021 14:15 Ответить
Это так накручивают...видать хотят продать и ажиотаж создают.
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23.04.2021 14:20 Ответить
Кому? Вже продано! Моршинською володіє Боржомі. якою володіє Альфабанк. який ще й контролює Київстар
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23.04.2021 15:19 Ответить
Не зовсім точно. Підконтрольні "Альфа-групп". Якій також належить Альфа-Банк.
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23.04.2021 16:00 Ответить
Так, саме їх я мав на увазі, так би мовити, вказав напрямок.
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23.04.2021 16:57 Ответить
А де Рошен?
Названы самые дорогие бренды Украины - Цензор.НЕТ 8477
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23.04.2021 14:17 Ответить
Фото типичного лапотного коментатора
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23.04.2021 22:22 Ответить
Или Зебанутого идиота, у которого не завершилась эпоха бедности.
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24.04.2021 07:53 Ответить
Тю, Київстар же Пінчук продав лаптям. Нє?
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23.04.2021 14:18 Ответить
Кабы Пинчук никакого отноршения к Киевстар не имел и не имеет.
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23.04.2021 14:26 Ответить
Чому я розчарований в українцях, адже після президентських виборів мене нічого не дивувало. Довіряти Київстару/Білайну(лаптям) які хоч раз да вкрали гроші у кожного з клієнтів.
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23.04.2021 15:11 Ответить
Після придбання лаптями Київстару він значно деградував. Не здивуюсь якщо з'ясується, що частину обладнання вони перевезли до себе у росію
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23.04.2021 19:55 Ответить
Гы-гы-гы.
Ежедневно наблюдаю, как не получившие от педалика пропуска работники самого дорогого бренда добираются на работу, перелезая через забор городской электрички.
Зато, тунеядцы-бюджетники счастливы.
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23.04.2021 14:19 Ответить
Новая почта такая дорогая?! А государственная Укпочта с таким "деффективным" доругущим американским менеджром в убытках который год...Парадок.
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23.04.2021 14:22 Ответить
Ну, как не странно,Новая почта начала деградировать и даже алибаба предпочитает не иметь с ней дело, перейдя к Укрпоште и Meest после очередного повышения.
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23.04.2021 14:30 Ответить
Нова Пошта навідкривала забагато відділень.
Той випадок коли відкриття нових відділень не надає додаткових доходів, а лише додає витрат
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23.04.2021 19:53 Ответить
Она их открывала До панэпидемии. Количество доставок выросло, но упала покупательская способность граждан.
На этой неделе покупал через Розетку, менеджер предложила мне более дешёвую доставку через Укрпошту, но тут нюанс, хоть отделение Укрпошты совсем рядом, а на Новую надо было ехать на машине через пол города (объёмный груз), но на Укрпоште огромные очереди пенсионеров, которые получают там пенсию или платят за коммуналку, ведь Укрпошта не берет комиссионные за оплату квитанций. Так что я выбрал Новую пошту.
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24.04.2021 15:38 Ответить
Ну і напевно, даремно там цього ажіотажу - декілька днів
Після обіду там ще дорожче квитанції - прогалину можна знайти.
Ні у держави ні у людей немає стільки гроршей щоб їх дового роздавати або платити.
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25.04.2021 03:59 Ответить
Нет, практически каждый день.
Разница в цене не была такой уж большой, чтобы я сильно задумался, тем более что мне все равно надо было ехать и круг за товаром получился не большой, зато в очереди не больше 5 минут вышло.
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25.04.2021 11:20 Ответить
Кто ходит за деньгами на "Укрпошту"? В основном старики и разведенки за алиментами. И те и другие стоят в очереди подогу. Кроме того, при оплате коммуналки оператору нужно ввести восемь платежек за каждого, а это время, потому очереди.
Вопрос с оплатою и пенсиями частично решался "Ощадбанком", но 6 лет руководивший им друг Яценюка Пышный (тоже еврей) сократил по стране более 400 отделений, что естественно только увеличило очереди. Но сменивший его Сергей Наумов (по "странному" стечению обстоятельств тоже еврей) только продолжил сокращать отделения государственного банка.
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25.04.2021 11:27 Ответить
Де 95-й квартал? Його вартість зараз рівна бюджету України.
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23.04.2021 14:24 Ответить
це точно )))
Бренд, що вийшов найдорожче кожному українцю )))))
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23.04.2021 19:51 Ответить
Бред! Полный! Т.е. если я захочу купить, например, "бренд" Новая Почта за 170 млн.$, то я должен сделать что? И что я при этом получу (в смысле, куплю)? Весь бизнес Новой Почты? Тогда это не стоимость бренда, стоимость бизнеса. И шо, Климов с Поперешнюком готовы продать?
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23.04.2021 14:49 Ответить
Стоимость бренда - это термин на стыке экономики и маркетинга. Стоимость бренда можно рассматривать как неотъемлемую часть бизнеса - посчитать количество денег, которое приносит компания собственнику за конкретный срок времени.
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23.04.2021 16:02 Ответить
Вы, Vladimir T, можете открыть свой бизнес по франшизе. Если эти дорогие бренды согласны.
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23.04.2021 15:11 Ответить
Я понимаю что такое "франшиза". Вы считаете, что это имеет отношение к термину "стоимость бренда"? Само понятие "стоимость" подразумевает возможность покупки/продажи. Поэтому меня и интересует что конкретно я куплю за 170 млн.$
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23.04.2021 17:16 Ответить
Розетка поднялась в последние пару лет. Отделения растут как грибы. И сразу после открытия заполняются заказами. Такое впечатление, что поставили целью Новую почту догнать.
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23.04.2021 16:01 Ответить
"нова пошта" такая дорогая ая ая ай,купувати за 5ооо тис телефон і шукати дешевого перевізника з тижневою доставкою зате 30 гр,заощаджених душу зігрівають.
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23.04.2021 16:32 Ответить
заводов нет вообще. Где металлургические гиганты????? Сволочи все порезали
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23.04.2021 16:54 Ответить
Дерипаска порезал алюминиевый завод в Запорожье - однозначно не просто сволочь, а Гнида.
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24.04.2021 15:39 Ответить
Київстар та Моршинська, здається, вже не наші.
А Новорю Поштою та Розеткою пишатись можна насправді.
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23.04.2021 19:50 Ответить
Який корренспондент ?

Конкретну зсилку - в студію - а то шукав і ... нічого .
мах. 2018
Названо найдорожчі бренди України - Цензор.НЕТ 2368
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23.04.2021 20:06 Ответить
А ахметовский ДЕТЕК на первом месте по людским проклёнам.
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23.04.2021 21:22 Ответить
Ці бренди нічого не виготовляють.
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23.04.2021 23:28 Ответить
Саме дорогие в Украине бренды - доллар и евро.
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24.04.2021 12:51 Ответить
Ну их если и печатают в Украине, то не много
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24.04.2021 15:40 Ответить
 
 