Названы самые дорогие бренды Украины
Журнал "Корреспондент" опубликовал рейтинг самых дорогих брендов Украины.
В первую пятерку лидеров вошли "Киевстар" ($225,48 млн), "Розетка" ($210,42 млн), "Дарница" ($187,23 млн), "Моршинская" ($173,25 млн), "Новая почта" ($170,01 млн).
В итоговый список рейтинга вошли представители свыше десятка отраслей: пищевой и алкогольной промышленности, топливно-энергетического и строительного бизнеса, онлайн-коммерции, дистрибьюторы бытовой техники и портативной электроники, розничные торговые сети, банки, телеком-компании, фармацевтические гиганты, логистические и транспортные компании.
Редакция продолжила многолетнюю традицию, включив в рейтинг только украинские бренды. Мультинациональные, созданные за пределами страны, не рассматривались. Кроме того, по словам журналистов, при составлении списка субъективные показатели, сложно поддающиеся измерению, не учитывались. Также за скобками авторы рейтинга оставили ключевые макроэкономические показатели: такие, как динамика ВВП, темпы инфляции и т.д., поскольку из-за пандемии Covid-19 украинская экономика за 2020 год снизила темпы роста на 4 %.
Журналисты отмечают, что несмотря на это, совокупная стоимость всего списка брендов выросла на 1,5 %.
"Украинские компании стали менее восприимчивы к проблемам в экономике, а в кризис лидеры выигрывают по сравнению с догоняющими их. Потому что в трудные времена люди хотят доверять тем, кому они несут свои деньги. А доверие - это едва ли не ключевая составляющая бренда, а стало быть, и его стоимости. Наибольший рост стоимости брендов продемонстрировала тройка лидеров - Киевстар, Розетка и фармкомпания Дарница. И неудивительно: в самую верхушку рейтинга попадают именно те компании, для которых бренд и его восприятие в обществе - не пустой звук", - резюмиируют авторы рейтинга.
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Ежедневно наблюдаю, как не получившие от педалика пропуска работники самого дорогого бренда добираются на работу, перелезая через забор городской электрички.
Зато, тунеядцы-бюджетники счастливы.
Той випадок коли відкриття нових відділень не надає додаткових доходів, а лише додає витрат
На этой неделе покупал через Розетку, менеджер предложила мне более дешёвую доставку через Укрпошту, но тут нюанс, хоть отделение Укрпошты совсем рядом, а на Новую надо было ехать на машине через пол города (объёмный груз), но на Укрпоште огромные очереди пенсионеров, которые получают там пенсию или платят за коммуналку, ведь Укрпошта не берет комиссионные за оплату квитанций. Так что я выбрал Новую пошту.
Після обіду там ще дорожче квитанції - прогалину можна знайти.
Ні у держави ні у людей немає стільки гроршей щоб їх дового роздавати або платити.
Разница в цене не была такой уж большой, чтобы я сильно задумался, тем более что мне все равно надо было ехать и круг за товаром получился не большой, зато в очереди не больше 5 минут вышло.
Вопрос с оплатою и пенсиями частично решался "Ощадбанком", но 6 лет руководивший им друг Яценюка Пышный (тоже еврей) сократил по стране более 400 отделений, что естественно только увеличило очереди. Но сменивший его Сергей Наумов (по "странному" стечению обстоятельств тоже еврей) только продолжил сокращать отделения государственного банка.
Бренд, що вийшов найдорожче кожному українцю )))))
А Новорю Поштою та Розеткою пишатись можна насправді.
Конкретну зсилку - в студію - а то шукав і ... нічого .
мах. 2018