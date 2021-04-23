Названы самые дорогие бренды Украины

Журнал "Корреспондент" опубликовал рейтинг самых дорогих брендов Украины.

В первую пятерку лидеров вошли "Киевстар" ($225,48 млн), "Розетка" ($210,42 млн), "Дарница" ($187,23 млн), "Моршинская" ($173,25 млн), "Новая почта" ($170,01 млн).

В итоговый список рейтинга вошли представители свыше десятка отраслей: пищевой и алкогольной промышленности, топливно-энергетического и строительного бизнеса, онлайн-коммерции, дистрибьюторы бытовой техники и портативной электроники, розничные торговые сети, банки, телеком-компании, фармацевтические гиганты, логистические и транспортные компании.

Редакция продолжила многолетнюю традицию, включив в рейтинг только украинские бренды. Мультинациональные, созданные за пределами страны, не рассматривались. Кроме того, по словам журналистов, при составлении списка субъективные показатели, сложно поддающиеся измерению, не учитывались. Также за скобками авторы рейтинга оставили ключевые макроэкономические показатели: такие, как динамика ВВП, темпы инфляции и т.д., поскольку из-за пандемии Covid-19 украинская экономика за 2020 год снизила темпы роста на 4 %.

Журналисты отмечают, что несмотря на это, совокупная стоимость всего списка брендов выросла на 1,5 %.

"Украинские компании стали менее восприимчивы к проблемам в экономике, а в кризис лидеры выигрывают по сравнению с догоняющими их. Потому что в трудные времена люди хотят доверять тем, кому они несут свои деньги. А доверие - это едва ли не ключевая составляющая бренда, а стало быть, и его стоимости. Наибольший рост стоимости брендов продемонстрировала тройка лидеров - Киевстар, Розетка и фармкомпания Дарница. И неудивительно: в самую верхушку рейтинга попадают именно те компании, для которых бренд и его восприятие в обществе - не пустой звук", - резюмиируют авторы рейтинга.