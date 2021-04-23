Названо найдорожчі бренди України

Журнал "Кореспондент" склав рейтинг найдорожчих брендів України.

До першої п'ятірки лідерів увійшли "Київстар" ($225,48 млн), "Розетка" ($210,42 млн), "Дарниця" ($187,23 млн), "Моршинська" ($173,25 млн), "Нова пошта" ($170,01 млн).

У підсумковий список рейтингу увійшли представники понад десятка галузей: харчової та алкогольної промисловості, паливно-енергетичного і будівельного бізнесу, онлайн-комерції, дистриб'ютори побутової техніки та портативної електроніки, роздрібні торговельні мережі, банки, телеком-компанії, фармацевтичні гіганти, логістичні та транспортні компанії.

Редакція продовжила свою багаторічну традицію, і в рейтинг включила тільки українські бренди. Мультинаціональні, що створені за межами країни, не розглядалися. Крім того, за словами журналістів, під час складання списку суб'єктивні показники, які складно піддаються вимірюванню, не враховувалися. Також за дужками автори рейтингу залишили ключові макроекономічні показники, такі як динаміка ВВП, темпи інфляції і т. д., оскільки через пандемію Covid-19 українська економіка за 2020 рік знизила темпи зростання на 4%.

Журналісти зазначають, що, попри це, сукупна ціна брендів, які беруть участь у рейтингу, зросла на 1,5%.

"Українські компанії стали менш сприйнятливі до проблем в економіці, а в кризу лідери виграють в порівнянні з наздоганяють їх. Тому що у важкі часи люди хочуть довіряти тим, кому вони несуть свої гроші. А довіра - це чи не ключова складова бренду, а отже, і його вартості. Найбільше зростання вартості брендів продемонструвала трійка лідерів - Київстар, Розетка і фармацевтична компанія Дарниця. І не дивно: на саму верхівку рейтингу потрапляють саме ті компанії, для яких бренд і його сприйняття в суспільстві - не порожній звук", - резюмують автори рейтингу.