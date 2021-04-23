УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3248 відвідувачів онлайн
Новини
51 234 43

Названо найдорожчі бренди України

Названо найдорожчі бренди України

Журнал "Кореспондент" склав рейтинг найдорожчих брендів України.

До першої п'ятірки лідерів увійшли "Київстар" ($225,48 млн), "Розетка" ($210,42 млн), "Дарниця" ($187,23 млн), "Моршинська" ($173,25 млн), "Нова пошта" ($170,01 млн).

У підсумковий список рейтингу увійшли представники понад десятка галузей: харчової та алкогольної промисловості, паливно-енергетичного і будівельного бізнесу, онлайн-комерції, дистриб'ютори побутової техніки та портативної електроніки, роздрібні торговельні мережі, банки, телеком-компанії, фармацевтичні гіганти, логістичні та транспортні компанії.

Редакція продовжила свою багаторічну традицію, і в рейтинг включила тільки українські бренди. Мультинаціональні, що створені за межами країни, не розглядалися. Крім того, за словами журналістів, під час  складання списку суб'єктивні показники, які складно піддаються вимірюванню, не враховувалися. Також за дужками автори рейтингу залишили ключові макроекономічні показники, такі як динаміка ВВП, темпи інфляції і т. д., оскільки через пандемію Covid-19 українська економіка за 2020 рік знизила темпи зростання на 4%.

Журналісти зазначають, що, попри це, сукупна ціна брендів, які беруть участь у рейтингу, зросла на 1,5%.

"Українські компанії стали менш сприйнятливі до проблем в економіці, а в кризу лідери виграють в порівнянні з наздоганяють їх. Тому що у важкі часи люди хочуть довіряти тим, кому вони несуть свої гроші. А довіра - це чи не ключова складова бренду, а отже, і його вартості. Найбільше зростання вартості брендів продемонструвала трійка лідерів - Київстар, Розетка і фармацевтична компанія Дарниця. І не дивно: на саму верхівку рейтингу потрапляють саме ті компанії, для яких бренд і його сприйняття в суспільстві - не порожній звук", - резюмують автори рейтингу.

Автор: 

бренд (94) рейтинг (1668)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
самий дарагой брєНд зє - за нього мусять розплачуватися всі без винятку
показати весь коментар
23.04.2021 14:13 Відповісти
+9
Де 95-й квартал? Його вартість зараз рівна бюджету України.
показати весь коментар
23.04.2021 14:24 Відповісти
+7
Новая почта такая дорогая?! А государственная Укпочта с таким "деффективным" доругущим американским менеджром в убытках который год...Парадок.
показати весь коментар
23.04.2021 14:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
самий дарагой брєНд зє - за нього мусять розплачуватися всі без винятку
показати весь коментар
23.04.2021 14:13 Відповісти
95 квартал. Цену для страны еще только предстоит подсчитать.
показати весь коментар
23.04.2021 16:55 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2021 19:57 Відповісти
А где ,,рошен,, затерялся Или это не бренд а шаражкина контора ?
показати весь коментар
23.04.2021 23:25 Відповісти
Шо? минералка один из самых дорогих брендов?
показати весь коментар
23.04.2021 14:15 Відповісти
Это так накручивают...видать хотят продать и ажиотаж создают.
показати весь коментар
23.04.2021 14:20 Відповісти
Кому? Вже продано! Моршинською володіє Боржомі. якою володіє Альфабанк. який ще й контролює Київстар
показати весь коментар
23.04.2021 15:19 Відповісти
Не зовсім точно. Підконтрольні "Альфа-групп". Якій також належить Альфа-Банк.
показати весь коментар
23.04.2021 16:00 Відповісти
Так, саме їх я мав на увазі, так би мовити, вказав напрямок.
показати весь коментар
23.04.2021 16:57 Відповісти
А де Рошен?
Названы самые дорогие бренды Украины - Цензор.НЕТ 8477
показати весь коментар
23.04.2021 14:17 Відповісти
Фото типичного лапотного коментатора
показати весь коментар
23.04.2021 22:22 Відповісти
Или Зебанутого идиота, у которого не завершилась эпоха бедности.
показати весь коментар
24.04.2021 07:53 Відповісти
Тю, Київстар же Пінчук продав лаптям. Нє?
показати весь коментар
23.04.2021 14:18 Відповісти
Кабы Пинчук никакого отноршения к Киевстар не имел и не имеет.
показати весь коментар
23.04.2021 14:26 Відповісти
Чому я розчарований в українцях, адже після президентських виборів мене нічого не дивувало. Довіряти Київстару/Білайну(лаптям) які хоч раз да вкрали гроші у кожного з клієнтів.
показати весь коментар
23.04.2021 15:11 Відповісти
Після придбання лаптями Київстару він значно деградував. Не здивуюсь якщо з'ясується, що частину обладнання вони перевезли до себе у росію
показати весь коментар
23.04.2021 19:55 Відповісти
Гы-гы-гы.
Ежедневно наблюдаю, как не получившие от педалика пропуска работники самого дорогого бренда добираются на работу, перелезая через забор городской электрички.
Зато, тунеядцы-бюджетники счастливы.
показати весь коментар
23.04.2021 14:19 Відповісти
Новая почта такая дорогая?! А государственная Укпочта с таким "деффективным" доругущим американским менеджром в убытках который год...Парадок.
показати весь коментар
23.04.2021 14:22 Відповісти
Ну, как не странно,Новая почта начала деградировать и даже алибаба предпочитает не иметь с ней дело, перейдя к Укрпоште и Meest после очередного повышения.
показати весь коментар
23.04.2021 14:30 Відповісти
Нова Пошта навідкривала забагато відділень.
Той випадок коли відкриття нових відділень не надає додаткових доходів, а лише додає витрат
показати весь коментар
23.04.2021 19:53 Відповісти
Она их открывала До панэпидемии. Количество доставок выросло, но упала покупательская способность граждан.
На этой неделе покупал через Розетку, менеджер предложила мне более дешёвую доставку через Укрпошту, но тут нюанс, хоть отделение Укрпошты совсем рядом, а на Новую надо было ехать на машине через пол города (объёмный груз), но на Укрпоште огромные очереди пенсионеров, которые получают там пенсию или платят за коммуналку, ведь Укрпошта не берет комиссионные за оплату квитанций. Так что я выбрал Новую пошту.
показати весь коментар
24.04.2021 15:38 Відповісти
Ну і напевно, даремно там цього ажіотажу - декілька днів
Після обіду там ще дорожче квитанції - прогалину можна знайти.
Ні у держави ні у людей немає стільки гроршей щоб їх дового роздавати або платити.
показати весь коментар
25.04.2021 03:59 Відповісти
Нет, практически каждый день.
Разница в цене не была такой уж большой, чтобы я сильно задумался, тем более что мне все равно надо было ехать и круг за товаром получился не большой, зато в очереди не больше 5 минут вышло.
показати весь коментар
25.04.2021 11:20 Відповісти
Кто ходит за деньгами на "Укрпошту"? В основном старики и разведенки за алиментами. И те и другие стоят в очереди подогу. Кроме того, при оплате коммуналки оператору нужно ввести восемь платежек за каждого, а это время, потому очереди.
Вопрос с оплатою и пенсиями частично решался "Ощадбанком", но 6 лет руководивший им друг Яценюка Пышный (тоже еврей) сократил по стране более 400 отделений, что естественно только увеличило очереди. Но сменивший его Сергей Наумов (по "странному" стечению обстоятельств тоже еврей) только продолжил сокращать отделения государственного банка.
показати весь коментар
25.04.2021 11:27 Відповісти
Де 95-й квартал? Його вартість зараз рівна бюджету України.
показати весь коментар
23.04.2021 14:24 Відповісти
це точно )))
Бренд, що вийшов найдорожче кожному українцю )))))
показати весь коментар
23.04.2021 19:51 Відповісти
Бред! Полный! Т.е. если я захочу купить, например, "бренд" Новая Почта за 170 млн.$, то я должен сделать что? И что я при этом получу (в смысле, куплю)? Весь бизнес Новой Почты? Тогда это не стоимость бренда, стоимость бизнеса. И шо, Климов с Поперешнюком готовы продать?
показати весь коментар
23.04.2021 14:49 Відповісти
Стоимость бренда - это термин на стыке экономики и маркетинга. Стоимость бренда можно рассматривать как неотъемлемую часть бизнеса - посчитать количество денег, которое приносит компания собственнику за конкретный срок времени.
показати весь коментар
23.04.2021 16:02 Відповісти
Вы, Vladimir T, можете открыть свой бизнес по франшизе. Если эти дорогие бренды согласны.
показати весь коментар
23.04.2021 15:11 Відповісти
Я понимаю что такое "франшиза". Вы считаете, что это имеет отношение к термину "стоимость бренда"? Само понятие "стоимость" подразумевает возможность покупки/продажи. Поэтому меня и интересует что конкретно я куплю за 170 млн.$
показати весь коментар
23.04.2021 17:16 Відповісти
Розетка поднялась в последние пару лет. Отделения растут как грибы. И сразу после открытия заполняются заказами. Такое впечатление, что поставили целью Новую почту догнать.
показати весь коментар
23.04.2021 16:01 Відповісти
"нова пошта" такая дорогая ая ая ай,купувати за 5ооо тис телефон і шукати дешевого перевізника з тижневою доставкою зате 30 гр,заощаджених душу зігрівають.
показати весь коментар
23.04.2021 16:32 Відповісти
заводов нет вообще. Где металлургические гиганты????? Сволочи все порезали
показати весь коментар
23.04.2021 16:54 Відповісти
Дерипаска порезал алюминиевый завод в Запорожье - однозначно не просто сволочь, а Гнида.
показати весь коментар
24.04.2021 15:39 Відповісти
Київстар та Моршинська, здається, вже не наші.
А Новорю Поштою та Розеткою пишатись можна насправді.
показати весь коментар
23.04.2021 19:50 Відповісти
Який корренспондент ?

Конкретну зсилку - в студію - а то шукав і ... нічого .
мах. 2018
Названо найдорожчі бренди України - Цензор.НЕТ 2368
показати весь коментар
23.04.2021 20:06 Відповісти
А ахметовский ДЕТЕК на первом месте по людским проклёнам.
показати весь коментар
23.04.2021 21:22 Відповісти
Ці бренди нічого не виготовляють.
показати весь коментар
23.04.2021 23:28 Відповісти
Саме дорогие в Украине бренды - доллар и евро.
показати весь коментар
24.04.2021 12:51 Відповісти
Ну их если и печатают в Украине, то не много
показати весь коментар
24.04.2021 15:40 Відповісти
 
 