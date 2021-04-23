Названо найдорожчі бренди України
Журнал "Кореспондент" склав рейтинг найдорожчих брендів України.
До першої п'ятірки лідерів увійшли "Київстар" ($225,48 млн), "Розетка" ($210,42 млн), "Дарниця" ($187,23 млн), "Моршинська" ($173,25 млн), "Нова пошта" ($170,01 млн).
У підсумковий список рейтингу увійшли представники понад десятка галузей: харчової та алкогольної промисловості, паливно-енергетичного і будівельного бізнесу, онлайн-комерції, дистриб'ютори побутової техніки та портативної електроніки, роздрібні торговельні мережі, банки, телеком-компанії, фармацевтичні гіганти, логістичні та транспортні компанії.
Редакція продовжила свою багаторічну традицію, і в рейтинг включила тільки українські бренди. Мультинаціональні, що створені за межами країни, не розглядалися. Крім того, за словами журналістів, під час складання списку суб'єктивні показники, які складно піддаються вимірюванню, не враховувалися. Також за дужками автори рейтингу залишили ключові макроекономічні показники, такі як динаміка ВВП, темпи інфляції і т. д., оскільки через пандемію Covid-19 українська економіка за 2020 рік знизила темпи зростання на 4%.
Журналісти зазначають, що, попри це, сукупна ціна брендів, які беруть участь у рейтингу, зросла на 1,5%.
"Українські компанії стали менш сприйнятливі до проблем в економіці, а в кризу лідери виграють в порівнянні з наздоганяють їх. Тому що у важкі часи люди хочуть довіряти тим, кому вони несуть свої гроші. А довіра - це чи не ключова складова бренду, а отже, і його вартості. Найбільше зростання вартості брендів продемонструвала трійка лідерів - Київстар, Розетка і фармацевтична компанія Дарниця. І не дивно: на саму верхівку рейтингу потрапляють саме ті компанії, для яких бренд і його сприйняття в суспільстві - не порожній звук", - резюмують автори рейтингу.
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Ежедневно наблюдаю, как не получившие от педалика пропуска работники самого дорогого бренда добираются на работу, перелезая через забор городской электрички.
Зато, тунеядцы-бюджетники счастливы.
Той випадок коли відкриття нових відділень не надає додаткових доходів, а лише додає витрат
На этой неделе покупал через Розетку, менеджер предложила мне более дешёвую доставку через Укрпошту, но тут нюанс, хоть отделение Укрпошты совсем рядом, а на Новую надо было ехать на машине через пол города (объёмный груз), но на Укрпоште огромные очереди пенсионеров, которые получают там пенсию или платят за коммуналку, ведь Укрпошта не берет комиссионные за оплату квитанций. Так что я выбрал Новую пошту.
Після обіду там ще дорожче квитанції - прогалину можна знайти.
Ні у держави ні у людей немає стільки гроршей щоб їх дового роздавати або платити.
Разница в цене не была такой уж большой, чтобы я сильно задумался, тем более что мне все равно надо было ехать и круг за товаром получился не большой, зато в очереди не больше 5 минут вышло.
Вопрос с оплатою и пенсиями частично решался "Ощадбанком", но 6 лет руководивший им друг Яценюка Пышный (тоже еврей) сократил по стране более 400 отделений, что естественно только увеличило очереди. Но сменивший его Сергей Наумов (по "странному" стечению обстоятельств тоже еврей) только продолжил сокращать отделения государственного банка.
Бренд, що вийшов найдорожче кожному українцю )))))
А Новорю Поштою та Розеткою пишатись можна насправді.
Конкретну зсилку - в студію - а то шукав і ... нічого .
мах. 2018