На следующей неделе состоится четыре внеочередных заседания ВР, - нардеп "Голоса" Железняк
Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк анонсировал четыре внеочередных заседания ВР на следующей неделе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нардеп написал в своем Telegram.
"Ну что ж, нас ждет еще одна пленарная неделя в режиме очередной-внеочередной. В плане всю неделю первую половину голосуем сотни правок в закон про землю, а потом .... внеочередные заседания. В общем, снова вторник и четверг... так точно Рада закроется ближе к 21:00", - написал он
По его словам, на следующей неделе состоится четыре внеочередных заседания.
"На вторник и четверг – по повестке от Коалиции. Честно, там ничего интересного и интригующего. Законопроекты как законопроекты. Один нюанс, что их там всего ничего – 31 законопроект.
Плюс одно внеочередное от оппозиции с простановлением о провале борьбы с ковидом. Ну, и внеочередное по кадровым вопросам и перестановкам в Кабмине", - сообщил нардеп.
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