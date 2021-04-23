На следующей неделе состоится четыре внеочередных заседания ВР, - нардеп "Голоса" Железняк

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк анонсировал четыре внеочередных заседания ВР на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нардеп написал в своем Telegram.

"Ну что ж, нас ждет еще одна пленарная неделя в режиме очередной-внеочередной. В плане всю неделю первую половину голосуем сотни правок в закон про землю, а потом .... внеочередные заседания. В общем, снова вторник и четверг... так точно Рада закроется ближе к 21:00", - написал он

По его словам, на следующей неделе состоится четыре внеочередных заседания.

"На вторник и четверг – по повестке от Коалиции. Честно, там ничего интересного и интригующего. Законопроекты как законопроекты. Один нюанс, что их там всего ничего – 31 законопроект.

Плюс одно внеочередное от оппозиции с простановлением о провале борьбы с ковидом. Ну, и внеочередное по кадровым вопросам и перестановкам в Кабмине", - сообщил нардеп.

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