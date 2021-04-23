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Новини
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Наступного тижня відбудеться чотири позачергові засідання ВР, - нардеп "Голосу" Железняк

Наступного тижня відбудеться чотири позачергові засідання ВР, - нардеп

Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк анонсував чотири позачергові засідання ВР наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп написав у своєму Telegram.

"Ну що ж, нас чекає ще один пленарний тиждень у режимі чергові-позачергові. У плані весь тиждень першу половину голосуємо сотні правок до закону про землю, а потім .... позачергові засідання. Загалом, знову вівторок і четвер ... так точно Рада закриється ближче до 21:00", - написав він

За його словами, наступного тижня відбудеться чотири позачергові засідання.

"На вівторок і четвер – порядок денний від Коаліції. Чесно, там нічого цікавого й інтригуючого. Законопроєкти як законопроєкти. Один нюанс, що їх там всього нічого - 31 законопроєкт.

Плюс одне позачергове від опозиції з постановою про провал боротьби з ковідом. Ну, і позачергове з кадрових питань і перестановок у Кабміні", - повідомив нардеп.

Також читайте: Рада планує провести два позачергові засідання наступного тижня: на одному розглянуть призначення Галущенка главою Міненерго

Наступного тижня відбудеться чотири позачергові засідання ВР, - нардеп Голосу Железняк 01

Автор: 

ВР (15073) позачергове засідання (223) Голос партія (513) Железняк Ярослав (573)


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А шо такое ? Критические женские дни или весеннее обострение у депутатья?
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23.04.2021 14:30 Відповісти
Уже традиционно будут гадить пока покорные холопы тихонечко скулят.
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23.04.2021 14:38 Відповісти
 
 