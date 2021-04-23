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Новости Земельная реформа
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Арахамия о внеочередных заседаниях ВР: Накопилось множество текущих вопросов, требующих оперативного решения

Арахамия о внеочередных заседаниях ВР: Накопилось множество текущих вопросов, требующих оперативного решения

Внеочередные пленарные заседания Верховной Рады могут состояться во вторник и в четверг на следующей неделе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Есть множество текущих вопросов, требующих оперативного решения. На следующей неделе мы планируем продолжить рассмотрение поправок к законопроекту №2194 (о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. – Ред.) в соответствии с регламентом, а также провести внеочередные заседания во вторник и четверг", - сказал Арахамия.

По его словам, из-за поправочного спама представителей оппозиции к земельному законодательству, парламент вынужден был отложить принятие важных законов, которых ждет вся страна.

"За время "блокирования" работы парламента поправочным спамом таких законопроектов накопилось очень много. Но мы нашли рабочий инструмент, как не останавливать работу ВР и принимать важные инициативы - это внеочередные заседания. На них могут приниматься не только экстренные глобальные законы, касающиеся коронавируса и войны, а и обычные, но важные и системные инициативы", - отметил лидер фракции.

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Он сообщил, что на внеочередных заседаниях парламент собирается, в частности, принять системный законопроект №3718 об основах молодежной политики, который даст молодежи инструменты для участия в политической жизни страны, а также финансирование их проектов.

"Несколько важных законопроектов для аграриев: №5104 вводит страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, а № 5202 касается мелиорации земель. Большой блок инициатив связан с работой правоохранительных органов и судебной системы", - рассказал Арахамия.

Как сообщалось, парламент приступил к рассмотрению в повторном втором чтении законопроекта №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений 16 марта. К законопроекту поступило 3128 предложений и поправок, в основном от депутатов из фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина". Согласно регламенту работы Верховной Рады, народные депутаты не могут рассматривать другие вопросы пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта.

ВР (29302) внеочередное заседание (262) Арахамия Давид (991)


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Топ комментарии
+3
Обьсните, откуда у госчиновника агрохимии взялось больше 10млн кэша за год? А у юзика откуда миллионы на новый джип и квартирку?!
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23.04.2021 14:45 Ответить
+2
Решалы уевы...идите уже по известному сексуальному маршруту с песней и бубнами. Досрочные выборы и избавление Украины от этого БиоМусора.
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23.04.2021 14:45 Ответить
+2
Так они для этого и собираются. Им заказан очередной распил бюджетных средств.
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23.04.2021 14:49 Ответить
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Решалы уевы...идите уже по известному сексуальному маршруту с песней и бубнами. Досрочные выборы и избавление Украины от этого БиоМусора.
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23.04.2021 14:45 Ответить
Обьсните, откуда у госчиновника агрохимии взялось больше 10млн кэша за год? А у юзика откуда миллионы на новый джип и квартирку?!
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23.04.2021 14:45 Ответить
Так они для этого и собираются. Им заказан очередной распил бюджетных средств.
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23.04.2021 14:49 Ответить
Поясни яким чином порошенко став олігархом працюючи у владі за рахунок платників податків з 1998 року.?
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23.04.2021 14:50 Ответить
Рошен, богдан, ленинская кузня - тебе еще предприятий набросать?
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23.04.2021 14:58 Ответить
Я питаю звідки воно все взялося якщо він працював у владі а не в бізнесі? У нас по Конституції бізнес і владу не можна об"єднувати взагалі то це суцільна корупція з 1998р.
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23.04.2021 15:03 Ответить
А що ви вирішили взагалі окрім ігорного бізнесу і штрафів за ремені безпеки-нічого.
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23.04.2021 14:47 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be.html Коломойского заранее предупредили об обысках в «Миллениуме» - источник 23 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be.html Арахамия о внеочередных заседаниях ВР: Накопилось множество текущих вопросов, требующих оперативного решения - Цензор.НЕТ 483 Обыск, который в четверг, 22 апреля Служба безопасности Украины проводила в столичном бизнес-центре «Миллениум», носил протокольный характер, а Игоря Коломойского заранее предупредили о мероприятии, поэтому ничего не нашли.https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%be.html#more-130582 Читать далее
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23.04.2021 14:56 Ответить
Цей внєчерговий зелений сходняк збираєцця заради того, шоб визнати додіка абрахамію ліцом слов'янської національності?! Бо нахіба ще ці збори зелених дебілів потрібні?)))!
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23.04.2021 15:09 Ответить
Де новина про запуск Crew Dragon 2 на МКС?
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23.04.2021 15:12 Ответить
Та так, поки головний фільм року затримується))))
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23.04.2021 15:32 Ответить
 
 