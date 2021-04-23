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На участке харьковской окружной дороги проведут капитальный ремонт, - "Укравтодор"

На участке харьковской окружной дороги проведут капитальный ремонт, -

На Харьковщине будут ремонтировать участок объездной дороги в течение 2021-2022 годов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков в своем блоге на Ліга.net.

Он напомнил, что последний ремонт объездной дороги Харькова проводился - перед Евро-2012. Тогда работники провели фрезерование покрытия и восстановили в 2-х слоях асфальтобетонное покрытие. Однако без усиления основания дорога не выдержала нагрузки - фактически, даже не дотянув до окончания срока эксплуатации. Уже через 4-5 лет начало трескаться бетонное основание дороги.

Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" проведут работы по капитальному ремонту этой дороги на 58 километрах - были выбраны те участки, которые являются наиболее разрушенными. Это около двух третей Объездной дороги, общая протяженность которой составляет 82,7 км.

Ремонтировать дорогу будут в течение 2021-2022 годов.

"Государство инвестирует в этот инфраструктурный проект 1,8 млрд грн. За эти средства подрядчики превратят объездную в автодорогу европейского образца", - заявил Кубраков.

"Ремонт дорог местного значения - один из приоритетов для Офиса Президента на 2021 год в рамках программы "Большая стройка". На этот год уже утвержден план - 2000 км. Однако мы понимаем, что строить надо еще больше", - заявил ранее заместитель руководителя Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко.

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На участке харьковской окружной дороги проведут капитальный ремонт, - Укравтодор 01
На участке харьковской окружной дороги проведут капитальный ремонт, - Укравтодор 02

Автор: 

дороги (2512) Укравтодор (663) Харьковщина (5577) Кубраков Александр (222)


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в 2010-2012 года ремонт окружной Харькова делала контора "Альтком", которую контролировал Богя Колесников - известный рЫгЫанальный ***** и сепаратист, а сейчас это вороватое чмо решило поддаться в популярные блогеры..
На участке харьковской окружной дороги проведут капитальный ремонт, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 423
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23.04.2021 15:32 Ответить
ссыль: https://bloggers.fakty.com.ua/
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23.04.2021 15:34 Ответить
прально! нахєр там ті вакцини! от асфальт для російських танків та бмп саме то
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23.04.2021 15:55 Ответить
 
 