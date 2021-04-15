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Рассматриваем несколько вариантов дополнительного финансирования дорожного фонда, - Кубраков

Рассматриваем несколько вариантов дополнительного финансирования дорожного фонда, - Кубраков

Команда программы "Большая стройка" сейчас активно работает над привлечением дополнительного финансирования, в том числе на внешних рынках.

 Об этом на онлайн-форуме Ukrainian Transport Infrastructure Week заявил руководитель Укравтодора Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

Среди основных инструментов привлечения финансирования он назвал увеличение акциза на автомобильный газ, запуск системы толлинга в Украине и детенизацию рынка горючего.

"Суммарно эти меры могут увеличить поступления в Дорожний фонд на треть. Это ускорит процесс восстановления основной сети дорог. В свою очередь, эти средства вернутся дополнительным ростом ВВП", - отметил Кубраков.

Отмечается, что в 2020 "Укравтодор" обновил 4056 км дорог государственного значения. По оценкам Нацбанка, инвестиции государства в дорожную инфраструктуру дали дополнительные 1,5% к ВВП.

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В свою очередь руководитель транспортных проектов ЕБРР Андрей Цокол назвал "Укравтодор" ключевым партнером банка в Украине и напомнил, что ЕБРР профинансировал 5 проектов, которые были реализованы в сфере дорожного строительства, общей стоимостью 1,3 миллиарда евро. Новое соглашение 2020 года предусматривает реконструкцию почти 300 км трассы М-05 Киев - Одесса, строительство Северного обхода Львова и внедрение четырех реформ в дорожной отрасли.

Подчеркивается, что ключевая реформа направлена ​​на предотвращение коррупционных рисков. В агентстве уже работают консультанты банка, изучающие и анализирующие имеющиеся в Укравтодоре закупочные и управленческие процессы с точки зрения предупреждения коррупции. На основе их отчета к июлю текущего года планируется финализировать и утвердить План антикоррупционных мер. До 2023 года консультант будет сопровождать имплементацию Плана в "Укравтодоре" и его подразделениях. Далее опыт сотрудничества с "Укравтодором" будет расширен на другие правительственные учреждения в Украине.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко озвучил амбициозную цель - в рамках программы Президента "Большая стройка" восстановить до конца 2023 всю сеть общегосударственных дорог (трасс между городами), за которую отвечает Укравтодор. Это больше 20 тыс. километров.

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Автор: 

Укравтодор (663) Кубраков Александр (222) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+4
А фонд вакцинирования, или это не актуально?
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15.04.2021 16:26 Ответить
+2
Сделать вакцинацию обязательной и платной. Деньги пустить на дороги. На дорогах распилить. Вывезти ************** самолем в Катар. ???. Profit!
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15.04.2021 16:30 Ответить
+2
Та шо там думать? Заберите у стариков пенсии и дело с концом! И ВЫ "СДЕЛАЕТЕ" ИХ ВМЕСТЕ!!!
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15.04.2021 16:44 Ответить
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А фонд вакцинирования, или это не актуально?
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15.04.2021 16:26 Ответить
Шо, мало украли? Тварыны зеленые.
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15.04.2021 16:28 Ответить
Сделать вакцинацию обязательной и платной. Деньги пустить на дороги. На дорогах распилить. Вывезти ************** самолем в Катар. ???. Profit!
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15.04.2021 16:30 Ответить
А додатково фінансувати армію та медицину не вчасніше було би???
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15.04.2021 16:31 Ответить
ВОРЫ!
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15.04.2021 16:31 Ответить
ЗЛОДІЇ !
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15.04.2021 16:34 Ответить
Велике пограбування
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15.04.2021 16:32 Ответить
Я в колгоспі не роблю,
А красти боюся,
Поїду у Київ,
В поліцію наймуся.
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15.04.2021 16:37 Ответить
Та шо там думать? Заберите у стариков пенсии и дело с концом! И ВЫ "СДЕЛАЕТЕ" ИХ ВМЕСТЕ!!!
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15.04.2021 16:44 Ответить
Когда у4же будет финансирование позарез нужных научных разработок и в современнейшие технологии??..Когда парламент возьм1т под контроль траты правительства? Когда определять размеры зарплат чиновникам и распределять расхожды на нужды будет не только правительство.но и напрямую согласовывать с парламентом?
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15.04.2021 16:45 Ответить
Розглядаємо кілька варіантів додаткового фінансування дорожнього фонду, - Кубраков - Цензор.НЕТ 2462
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15.04.2021 16:47 Ответить
Ну скільки ж можна красти . дороги добудували,які вже два роки будувались,а подаєте,як своє досягнення, ІДІОТИ. Кожний раз брехня.
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15.04.2021 17:15 Ответить
ковид фонд уже схомячили, просют ещё...
а потом это все перекладывать - золотое дно.
за такие цены они круглосуточно будут асфальт ложить в 4 слоя

про рост ввп это бабушка надвое сказала, а для бабок это черная дыра...
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15.04.2021 19:35 Ответить
"15.04.21 18:39 Решение правительства забрать у врачей 6,5 млрд грн для закупки вакцин
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15.04.2021 19:37 Ответить
а чего сложного, бюджет здравоохранения перенаправить полностью, дорог много построить можно будет, а не хватит так и министерство образования подкинет
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15.04.2021 20:30 Ответить
 
 