Рассматриваем несколько вариантов дополнительного финансирования дорожного фонда, - Кубраков

Команда программы "Большая стройка" сейчас активно работает над привлечением дополнительного финансирования, в том числе на внешних рынках.

Об этом на онлайн-форуме Ukrainian Transport Infrastructure Week заявил руководитель Укравтодора Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

Среди основных инструментов привлечения финансирования он назвал увеличение акциза на автомобильный газ, запуск системы толлинга в Украине и детенизацию рынка горючего.

"Суммарно эти меры могут увеличить поступления в Дорожний фонд на треть. Это ускорит процесс восстановления основной сети дорог. В свою очередь, эти средства вернутся дополнительным ростом ВВП", - отметил Кубраков.

Отмечается, что в 2020 "Укравтодор" обновил 4056 км дорог государственного значения. По оценкам Нацбанка, инвестиции государства в дорожную инфраструктуру дали дополнительные 1,5% к ВВП.

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В свою очередь руководитель транспортных проектов ЕБРР Андрей Цокол назвал "Укравтодор" ключевым партнером банка в Украине и напомнил, что ЕБРР профинансировал 5 проектов, которые были реализованы в сфере дорожного строительства, общей стоимостью 1,3 миллиарда евро. Новое соглашение 2020 года предусматривает реконструкцию почти 300 км трассы М-05 Киев - Одесса, строительство Северного обхода Львова и внедрение четырех реформ в дорожной отрасли.

Подчеркивается, что ключевая реформа направлена ​​на предотвращение коррупционных рисков. В агентстве уже работают консультанты банка, изучающие и анализирующие имеющиеся в Укравтодоре закупочные и управленческие процессы с точки зрения предупреждения коррупции. На основе их отчета к июлю текущего года планируется финализировать и утвердить План антикоррупционных мер. До 2023 года консультант будет сопровождать имплементацию Плана в "Укравтодоре" и его подразделениях. Далее опыт сотрудничества с "Укравтодором" будет расширен на другие правительственные учреждения в Украине.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко озвучил амбициозную цель - в рамках программы Президента "Большая стройка" восстановить до конца 2023 всю сеть общегосударственных дорог (трасс между городами), за которую отвечает Укравтодор. Это больше 20 тыс. километров.

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