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ЕБРР (253) Укравтодор (663) Кубраков Александр (222)

Укравтодор трансформируется по европейскому образцу, - Кубраков

Глава Укравтодора Александр Кубраков представил в ГП "ГосдорНИИ" план на 2021-2023 годы, по которому будет двигаться Укравтодор в рамках президентской программы "Большая стройка". Фундаментальные изменения в отрасли будут воплощаться на принципах стран ЕС и на основании успешных кейсов западных партнеров. В частности, ряд ключевых реформ будет реализовываться при поддержке ЕБРР.

Об этом сообщается на официальной странице Укравтодора в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Укравтодор трансформируется по европейскому образцу, - Кубраков 01

"Все управленческие решения должны быть основаны на данных, data-basedpolicies, за планами и стратегиями должна стоять наука. Именно поэтому, только вместе с активной работой ГП "ГосдорНИИ" можно воплотить все реформы, над которыми мы сейчас совместно работаем с ЕБРР, нашими другими международными партнерами, командой поддержки реформ в Укравтодоре", - отметил Кубраков.

Укравтодор трансформируется по европейскому образцу, - Кубраков 02

Среди институциональных изменений, которые воплощает Укравтодор для предупреждения коррупционных рисков, в частности, внедрение Плана антикоррупционных мероприятий в рамках проекта с ЕБРР, перевод всей тендерной документации в электронный формат, создание открытых реестров асфальто-бетонных заводов и калькулятор расчета опыта подрядчика, либерализация ценообразования от этапа проекта до отчетности за выполненные работы.

ГАК "Автомобильные дороги Украины" уже получила Наблюдательный совет, начала сотрудничество с Прозоро.Продажи, разработали стратегию развития с фокусом на предупреждение коррупции. Параллельно реализуется стратегия улучшения управления качеством, которая предусматривает ряд мер и нововведений. В частности, обновление подхода к мониторингу дорог. В ближайшие дни будут объявлены закупки, которые впервые направлены на сбор и анализ инструментальных данных о состоянии дорог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава "Укравтодора" Кубраков об антикоррупционной программе с ЕБРР: "Да, мы сами на это подписались"

Со следующего года - полностью автоматизируется приоритизация ремонтных и строительных работ благодаря системе HDM-4. Уже запланировано обучение специалистов для работы с системой, которая используется 134 правительствами стран, рекомендованная Всемирным банком и обеими мировыми дорожными ассоциациями.

Также, планируется применить на крупнейших дорожных проектах международно признанные формы договоров, в том числе - FIDIC, NEC и другие. Это потребует не только пересмотра системы контрактации подрядчиков, но и, опять же, ценообразования, арбитража и других системных вещей.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте: Ход ремонта дорог, который осуществляет Укравтодор, можно отслеживать на специальной интерактивной карте, - Кубраков

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Топ комментарии
+4
Лвчше бы дороги трансформировали.Яма на яме,а они всё с коррупцией борятся.
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25.03.2021 17:50
+2
и сколько вам надо еще на западные кейсы бабла скомуниздить?
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25.03.2021 17:52
+2
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZX-*********************************-aQS5nl253rk8uax16Avdss3uxHRGsCDivXXjpNFWGMTfoORM24GuYCn_-he_q4y7tqvSn1KlxC3wnMSAOz2l0FPtfuhJk&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5128604183880285?__cft__[0]=AZX-*********************************-aQS5nl253rk8uax16Avdss3uxHRGsCDivXXjpNFWGMTfoORM24GuYCn_-he_q4y7tqvSn1KlxC3wnMSAOz2l0FPtfuhJk&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Зеленскому на заметку
Укравтодор трансформируется по европейскому образцу, - Кубраков - Цензор.НЕТ 6795
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25.03.2021 18:05
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Правила форума Совет форумчан
Лвчше бы дороги трансформировали.Яма на яме,а они всё с коррупцией борятся.
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25.03.2021 17:50 Ответить
раньше хоть латки делали, сейчас одни ямы
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25.03.2021 18:04 Ответить
Фигня вопрос, еще немного ямы углубят, пустят воду и будет как в Венеции. Чем не Европа? И будут плавать там гондолы с гондольерами. Многих работников Укравтодора водители так и называют. Ну, почти так.
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25.03.2021 18:20 Ответить
Та да, гондол у нас нет, а вот гондольеров полно )))))
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26.03.2021 10:49 Ответить
и сколько вам надо еще на западные кейсы бабла скомуниздить?
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25.03.2021 17:52 Ответить
десиптиконы, бл@
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25.03.2021 17:57 Ответить
на карте должны быть красные и синие стрелы и флажки, где коррупция побеждена. А вообще вас надо расформировывать, Укравтодор- синоним слова воровство
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25.03.2021 18:04 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZX-*********************************-aQS5nl253rk8uax16Avdss3uxHRGsCDivXXjpNFWGMTfoORM24GuYCn_-he_q4y7tqvSn1KlxC3wnMSAOz2l0FPtfuhJk&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5128604183880285?__cft__[0]=AZX-*********************************-aQS5nl253rk8uax16Avdss3uxHRGsCDivXXjpNFWGMTfoORM24GuYCn_-he_q4y7tqvSn1KlxC3wnMSAOz2l0FPtfuhJk&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Зеленскому на заметку
Укравтодор трансформируется по европейскому образцу, - Кубраков - Цензор.НЕТ 6795
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25.03.2021 18:05 Ответить
"- как будет работать дорожный трансформатор?
- та так же как и иликтричискый - гууууу-уууууууууу---ууууууу....."
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25.03.2021 18:13 Ответить
эта стеб...илипо нынешнему хуцпа...
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25.03.2021 18:15 Ответить
Евростандарты введіть и по ширині коліі 1135 мм.Совдеповская 1520 мм давно устарела,хай моцкалі іздять до Байкалу
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25.03.2021 18:22 Ответить
В першу чергу трансформуються за європейським зразком зарплати.
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25.03.2021 18:53 Ответить
Укравтодор сколько не трансформируй все одно одна и та же х@ня получается.
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25.03.2021 18:55 Ответить
Невже "Великого будівництва" замало?
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25.03.2021 19:30 Ответить
и што, неужели дороги начнут ремонтировать? или как обычно займутся реформированием бабла?
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25.03.2021 20:24 Ответить
Друга частина передачі "ПРЯМИМ ТЕКСТОМ з Ю. Луценком #3", що називається https://www.youtube.com/watch?v=mKoYbXhGG9I ""Велике будівництво". Чим насправді є президентський проєкт?" - чітко показує, де "пропадають кошти на "великому крадівництві... Да не в шість раз дороги "дорожчі", як ото говорив Омелян, але в 2,6рази - то також овердофалоса...
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25.03.2021 21:05 Ответить
"По европейскому образцу" В Украине настоящий карго-культ всего европейского, копирование внешних форм, не понимая сути.
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26.03.2021 04:00 Ответить
 
 