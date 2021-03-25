Укравтодор трансформируется по европейскому образцу, - Кубраков

Глава Укравтодора Александр Кубраков представил в ГП "ГосдорНИИ" план на 2021-2023 годы, по которому будет двигаться Укравтодор в рамках президентской программы "Большая стройка". Фундаментальные изменения в отрасли будут воплощаться на принципах стран ЕС и на основании успешных кейсов западных партнеров. В частности, ряд ключевых реформ будет реализовываться при поддержке ЕБРР.

Об этом сообщается на официальной странице Укравтодора в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Все управленческие решения должны быть основаны на данных, data-basedpolicies, за планами и стратегиями должна стоять наука. Именно поэтому, только вместе с активной работой ГП "ГосдорНИИ" можно воплотить все реформы, над которыми мы сейчас совместно работаем с ЕБРР, нашими другими международными партнерами, командой поддержки реформ в Укравтодоре", - отметил Кубраков.

Среди институциональных изменений, которые воплощает Укравтодор для предупреждения коррупционных рисков, в частности, внедрение Плана антикоррупционных мероприятий в рамках проекта с ЕБРР, перевод всей тендерной документации в электронный формат, создание открытых реестров асфальто-бетонных заводов и калькулятор расчета опыта подрядчика, либерализация ценообразования от этапа проекта до отчетности за выполненные работы.

ГАК "Автомобильные дороги Украины" уже получила Наблюдательный совет, начала сотрудничество с Прозоро.Продажи, разработали стратегию развития с фокусом на предупреждение коррупции. Параллельно реализуется стратегия улучшения управления качеством, которая предусматривает ряд мер и нововведений. В частности, обновление подхода к мониторингу дорог. В ближайшие дни будут объявлены закупки, которые впервые направлены на сбор и анализ инструментальных данных о состоянии дорог.

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Со следующего года - полностью автоматизируется приоритизация ремонтных и строительных работ благодаря системе HDM-4. Уже запланировано обучение специалистов для работы с системой, которая используется 134 правительствами стран, рекомендованная Всемирным банком и обеими мировыми дорожными ассоциациями.

Также, планируется применить на крупнейших дорожных проектах международно признанные формы договоров, в том числе - FIDIC, NEC и другие. Это потребует не только пересмотра системы контрактации подрядчиков, но и, опять же, ценообразования, арбитража и других системных вещей.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте: Ход ремонта дорог, который осуществляет Укравтодор, можно отслеживать на специальной интерактивной карте, - Кубраков