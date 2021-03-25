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Укравтодор трансформується за європейським зразком, - Кубраков

Голова Укравтодору Олександр Кубраков представив у ДП "ДерждорНДІ" план на 2021-2023 роки, за яким рухатиметься Укравтодор у рамках президентської програми "Велике будівництво". Фундаментальні зміни у галузі втілюватимуться за принципами країн ЄС та на підставі успішних кейсів західних партнерів. Зокрема, низка ключових реформ буде реалізовуватися за підтримки ЄБРР.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Укравтодору у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Укравтодор трансформується за європейським зразком, - Кубраков 01

"Усі управлінські рішення мають бути засновані на даних, data-basedpolicies, за планами та стратегіями має стояти наука. Саме тому, тільки із активною роботою ДП "ДерждорНДІ" можливо втілити усі реформи, над якими ми зараз спільно працюємо із ЄБРР, нашими іншими міжнародними партнерами, командою підтримки реформ в Укравтодорі". – зазначив Кубраков.

Укравтодор трансформується за європейським зразком, - Кубраков 02

Серед інституційних змін, які втілює Укравтодор для попередження корупційних ризиків, зокрема, запровадження Плану антикорупційних заходів у рамках проєкту з ЄБРР, переведення усієї тендерної документації у електронний формат, створення відкритих реєстрів асфальто-бетонних заводів та калькулятору розрахунку досвіду підрядника, лібералізація ціноутворення: від етапу проєкту до звітування за виконані роботи.

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ДАК "Автомобільні дороги України" вже отримала Наглядову раду, розпочала співпрацю з Прозоро.Продажі, розробили стратегію розвитку з фокусом на попередження корупції. Паралельно реалізується стратегія покращення управління якістю, яка передбачає низку заходів та нововведень. Зокрема, оновлення підходу до моніторингу доріг. Найближчими днями буде оголошено закупівлі, які вперше спрямовані на збір та аналіз інструментальних даних щодо стану доріг.

Із наступного року – повністю автоматизуватиметься пріоритизація ремонтних та будівельних робіт завдяки системі HDM-4. Уже заплановане навчання спеціалістів для роботи з системою, яка використовується 134 урядами країн, рекомендована Світовим банком та обома світовими дорожніми асоціаціями.

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Також, планується застосувати на найбільших дорожніх проєктахміжнародно визнаних форм договорів, у тому числі – FIDIC, NEC та інші. Це потребуватиме не тільки перегляду системи контрактування підрядників, але й, знову ж, ціноутворення, арбітражу та інших системних речей.

Як повідомлялось, заступник голови Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що у планах "Великого будівництва" на 2021 рік – збудувати і оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд.
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Топ коментарі
+4
Лвчше бы дороги трансформировали.Яма на яме,а они всё с коррупцией борятся.
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25.03.2021 17:50
+2
и сколько вам надо еще на западные кейсы бабла скомуниздить?
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25.03.2021 17:52
+2
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZX-*********************************-aQS5nl253rk8uax16Avdss3uxHRGsCDivXXjpNFWGMTfoORM24GuYCn_-he_q4y7tqvSn1KlxC3wnMSAOz2l0FPtfuhJk&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5128604183880285?__cft__[0]=AZX-*********************************-aQS5nl253rk8uax16Avdss3uxHRGsCDivXXjpNFWGMTfoORM24GuYCn_-he_q4y7tqvSn1KlxC3wnMSAOz2l0FPtfuhJk&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Зеленскому на заметку
Укравтодор трансформируется по европейскому образцу, - Кубраков - Цензор.НЕТ 6795
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25.03.2021 18:05
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Лвчше бы дороги трансформировали.Яма на яме,а они всё с коррупцией борятся.
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25.03.2021 17:50 Відповісти
раньше хоть латки делали, сейчас одни ямы
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25.03.2021 18:04 Відповісти
Фигня вопрос, еще немного ямы углубят, пустят воду и будет как в Венеции. Чем не Европа? И будут плавать там гондолы с гондольерами. Многих работников Укравтодора водители так и называют. Ну, почти так.
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25.03.2021 18:20 Відповісти
Та да, гондол у нас нет, а вот гондольеров полно )))))
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26.03.2021 10:49 Відповісти
и сколько вам надо еще на западные кейсы бабла скомуниздить?
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25.03.2021 17:52 Відповісти
десиптиконы, бл@
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25.03.2021 17:57 Відповісти
на карте должны быть красные и синие стрелы и флажки, где коррупция побеждена. А вообще вас надо расформировывать, Укравтодор- синоним слова воровство
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25.03.2021 18:04 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZX-*********************************-aQS5nl253rk8uax16Avdss3uxHRGsCDivXXjpNFWGMTfoORM24GuYCn_-he_q4y7tqvSn1KlxC3wnMSAOz2l0FPtfuhJk&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5128604183880285?__cft__[0]=AZX-*********************************-aQS5nl253rk8uax16Avdss3uxHRGsCDivXXjpNFWGMTfoORM24GuYCn_-he_q4y7tqvSn1KlxC3wnMSAOz2l0FPtfuhJk&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Зеленскому на заметку
Укравтодор трансформируется по европейскому образцу, - Кубраков - Цензор.НЕТ 6795
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25.03.2021 18:05 Відповісти
"- как будет работать дорожный трансформатор?
- та так же как и иликтричискый - гууууу-уууууууууу---ууууууу....."
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25.03.2021 18:13 Відповісти
эта стеб...илипо нынешнему хуцпа...
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25.03.2021 18:15 Відповісти
Евростандарты введіть и по ширині коліі 1135 мм.Совдеповская 1520 мм давно устарела,хай моцкалі іздять до Байкалу
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25.03.2021 18:22 Відповісти
В першу чергу трансформуються за європейським зразком зарплати.
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25.03.2021 18:53 Відповісти
Укравтодор сколько не трансформируй все одно одна и та же х@ня получается.
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25.03.2021 18:55 Відповісти
Невже "Великого будівництва" замало?
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25.03.2021 19:30 Відповісти
и што, неужели дороги начнут ремонтировать? или как обычно займутся реформированием бабла?
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25.03.2021 20:24 Відповісти
Друга частина передачі "ПРЯМИМ ТЕКСТОМ з Ю. Луценком #3", що називається https://www.youtube.com/watch?v=mKoYbXhGG9I ""Велике будівництво". Чим насправді є президентський проєкт?" - чітко показує, де "пропадають кошти на "великому крадівництві... Да не в шість раз дороги "дорожчі", як ото говорив Омелян, але в 2,6рази - то також овердофалоса...
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25.03.2021 21:05 Відповісти
"По европейскому образцу" В Украине настоящий карго-культ всего европейского, копирование внешних форм, не понимая сути.
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26.03.2021 04:00 Відповісти
 
 