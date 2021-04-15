Розглядаємо кілька варіантів додаткового фінансування дорожнього фонду, - Кубраков
Команда програми "Велике будівництво" зараз активно працює над залученням додаткового фінансування, в тому числі на зовнішніх ринках.
Про це на онлайн-форумі Ukrainian Transport Infrastructure Week заявив керівник Укравтодору Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.
Серед основних інструментів залучення фінансування він назвав збільшення акцизу на автомобільний газ, запуск системи толінгу в Україні і детінізацію ринку пального.
"Сумарно ці заходи можуть збільшити надходження в Дорожній фонд на третину. Це прискорить процес відновлення основної мережі доріг. У свою чергу, ці кошти повернуться додатковим зростанням ВВП", - зазначив Кубраков.
Зазначається, що в 2020 "Укравтодор" відновив 4056 км доріг державного значення. За оцінками Нацбанку, інвестиції держави в дорожню інфраструктуру дали додаткові 1,5% до ВВП.
У свою чергу керівник транспортних проєктів ЄБРР Андрій Цокол назвав "Укравтодор" ключовим партнером банку в Україні та нагадав, що ЄБРР профінансував 5 проєктів, які були реалізовані в сфері дорожнього будівництва, загальною вартістю 1,3 мільярда євро. Нова угода 2020 року передбачає реконструкцію майже 300 км траси М-05 Київ - Одеса, будівництво Північного обходу Львова та впровадження чотирьох реформ в дорожній галузі.
Підкреслюється, що ключова реформа спрямована на запобігання корупційних ризиків. В агентстві вже працюють консультанти банку, які вивчають і аналізують наявні в Укравтодорі закупівельні та управлінські процеси з точки зору запобігання корупції. На основі їхнього звіту до липня поточного року планується фіналізувати і затвердити План антикорупційних заходів. До 2023 року консультант буде супроводжувати імплементацію Плану в "Укравтодорі" і його підрозділах. Далі досвід співпраці з "Укравтодором" буде розширено на інші урядові установи в Україні.
Раніше заступник глави Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко озвучив амбітну мету - в рамках програми Президента "Велике будівництво" відновити до кінця 2023 року всю мережу загальнодержавних доріг (трас між містами), за яку відповідає Укравтодор. Це більш як 20 тис. кілометрів.
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А красти боюся,
Поїду у Київ,
В поліцію наймуся.
а потом это все перекладывать - золотое дно.
за такие цены они круглосуточно будут асфальт ложить в 4 слоя
про рост ввп это бабушка надвое сказала, а для бабок это черная дыра...