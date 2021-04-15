УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10320 відвідувачів онлайн
Новини
1 001 15

Розглядаємо кілька варіантів додаткового фінансування дорожнього фонду, - Кубраков

Розглядаємо кілька варіантів додаткового фінансування дорожнього фонду, - Кубраков

Команда програми "Велике будівництво" зараз активно працює над залученням додаткового фінансування, в тому числі на зовнішніх ринках.

Про це на онлайн-форумі Ukrainian Transport Infrastructure Week заявив керівник Укравтодору Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

Серед основних інструментів залучення фінансування він назвав збільшення акцизу на автомобільний газ, запуск системи толінгу в Україні і детінізацію ринку пального.

"Сумарно ці заходи можуть збільшити надходження в Дорожній фонд на третину. Це прискорить процес відновлення основної мережі доріг. У свою чергу, ці кошти повернуться додатковим зростанням ВВП", - зазначив Кубраков.

Зазначається, що в 2020 "Укравтодор" відновив 4056 км доріг державного значення. За оцінками Нацбанку, інвестиції держави в дорожню інфраструктуру дали додаткові 1,5% до ВВП.

Дивіться: Роботи на трасі Дніпро - Решетилівка завершать до кінця року, - "Укравтодор". ФОТО

У свою чергу керівник транспортних проєктів ЄБРР Андрій Цокол назвав "Укравтодор" ключовим партнером банку в Україні та нагадав, що ЄБРР профінансував 5 проєктів, які були реалізовані в сфері дорожнього будівництва, загальною вартістю 1,3 мільярда євро. Нова угода 2020 року передбачає реконструкцію майже 300 км траси М-05 Київ - Одеса, будівництво Північного обходу Львова та впровадження чотирьох реформ в дорожній галузі.

Підкреслюється, що ключова реформа спрямована на запобігання корупційних ризиків. В агентстві вже працюють консультанти банку, які вивчають і аналізують наявні в Укравтодорі закупівельні та управлінські процеси з точки зору запобігання корупції. На основі їхнього звіту до липня поточного року планується фіналізувати і затвердити План антикорупційних заходів. До 2023 року консультант буде супроводжувати імплементацію Плану в "Укравтодорі" і його підрозділах. Далі досвід співпраці з "Укравтодором" буде розширено на інші урядові установи в Україні.

Раніше заступник глави Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко озвучив амбітну мету - в рамках програми Президента "Велике будівництво" відновити до кінця 2023 року всю мережу загальнодержавних доріг (трас між містами), за яку відповідає Укравтодор. Це більш як 20 тис. кілометрів.

Автор: 

Укравтодор (1200) Кубраков Олександр (448) Велике будівництво (741)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
А фонд вакцинирования, или это не актуально?
показати весь коментар
15.04.2021 16:26 Відповісти
+2
Сделать вакцинацию обязательной и платной. Деньги пустить на дороги. На дорогах распилить. Вывезти ************** самолем в Катар. ???. Profit!
показати весь коментар
15.04.2021 16:30 Відповісти
+2
Та шо там думать? Заберите у стариков пенсии и дело с концом! И ВЫ "СДЕЛАЕТЕ" ИХ ВМЕСТЕ!!!
показати весь коментар
15.04.2021 16:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А фонд вакцинирования, или это не актуально?
показати весь коментар
15.04.2021 16:26 Відповісти
Шо, мало украли? Тварыны зеленые.
показати весь коментар
15.04.2021 16:28 Відповісти
Сделать вакцинацию обязательной и платной. Деньги пустить на дороги. На дорогах распилить. Вывезти ************** самолем в Катар. ???. Profit!
показати весь коментар
15.04.2021 16:30 Відповісти
А додатково фінансувати армію та медицину не вчасніше було би???
показати весь коментар
15.04.2021 16:31 Відповісти
ВОРЫ!
показати весь коментар
15.04.2021 16:31 Відповісти
ЗЛОДІЇ !
показати весь коментар
15.04.2021 16:34 Відповісти
Велике пограбування
показати весь коментар
15.04.2021 16:32 Відповісти
Я в колгоспі не роблю,
А красти боюся,
Поїду у Київ,
В поліцію наймуся.
показати весь коментар
15.04.2021 16:37 Відповісти
Та шо там думать? Заберите у стариков пенсии и дело с концом! И ВЫ "СДЕЛАЕТЕ" ИХ ВМЕСТЕ!!!
показати весь коментар
15.04.2021 16:44 Відповісти
Когда у4же будет финансирование позарез нужных научных разработок и в современнейшие технологии??..Когда парламент возьм1т под контроль траты правительства? Когда определять размеры зарплат чиновникам и распределять расхожды на нужды будет не только правительство.но и напрямую согласовывать с парламентом?
показати весь коментар
15.04.2021 16:45 Відповісти
Розглядаємо кілька варіантів додаткового фінансування дорожнього фонду, - Кубраков - Цензор.НЕТ 2462
показати весь коментар
15.04.2021 16:47 Відповісти
Ну скільки ж можна красти . дороги добудували,які вже два роки будувались,а подаєте,як своє досягнення, ІДІОТИ. Кожний раз брехня.
показати весь коментар
15.04.2021 17:15 Відповісти
ковид фонд уже схомячили, просют ещё...
а потом это все перекладывать - золотое дно.
за такие цены они круглосуточно будут асфальт ложить в 4 слоя

про рост ввп это бабушка надвое сказала, а для бабок это черная дыра...
показати весь коментар
15.04.2021 19:35 Відповісти
"15.04.21 18:39 Решение правительства забрать у врачей 6,5 млрд грн для закупки вакцин
показати весь коментар
15.04.2021 19:37 Відповісти
а чего сложного, бюджет здравоохранения перенаправить полностью, дорог много построить можно будет, а не хватит так и министерство образования подкинет
показати весь коментар
15.04.2021 20:30 Відповісти
 
 