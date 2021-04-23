На ділянці харківської окружної дороги проведуть капітальний ремонт, - "Укравтодор"

На Харківщині ремонтуватимуть ділянку об'їзної дороги протягом 2021-2022 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів глава "Укравтодору" Олександр Кубраков у своєму блозі на Ліга.net.

Він нагадав, що останній ремонт об'їзної дороги Харкова проводився - перед Євро-2012. Тоді працівники провели фрезерування покриття і відновили у 2-х шарах асфальтобетонне покриття. Однак без посилення основи дорога не витримала навантаження - фактично, навіть не дотягнувши до закінчення терміну експлуатації. Вже через 4-5 років почала тріскатися бетонна основа дороги.

Так, у межах президентської програми "Велике будівництво" проведуть роботи з капітального ремонту цієї дороги на 58 кілометрів - були обрані ті ділянки, які є найбільш зруйнованими. Це приблизно дві третини Об'їзної дороги, загальна протяжність якої становить 82,7 км.

Ремонтувати дорогу будуть протягом 2021-2022 років.

"Держава інвестує в цей інфраструктурний проєкт 1,8 млрд грн. За ці кошти підрядники перетворять об'їзну на автодорогу європейського зразка", - заявив Кубраков.

"Ремонт доріг місцевого значення - один із пріоритетів для Офісу Президента на 2021 рік у межах програми "Велике будівництво". На цей рік уже затверджено план - 2000 км. Однак ми розуміємо, що будувати треба ще більше", - заявив раніше заступник керівника Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко.

Також читайте: Розглядаємо кілька варіантів додаткового фінансування дорожнього фонду, - Кубраков



