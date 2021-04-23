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Новости Коронавирус и карантин
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Ривненщина вводит новые ограничения на Пасхальные праздники, - ОГА

Ривненщина вводит новые ограничения на Пасхальные праздники, - ОГА

В Ривненской области на период Пасхальных праздников будут действовать дополнительные карантинные ограничения. Их вводят с 24 по 26 апреля, с 1 по 5 и с 8 по 11 мая.

Об этом сообщил глава Ривненской областной государственной администрации Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести такие ограничения:

  • запретить проведение массовых религиозных мероприятий при условии пребывания более одного человека на 4 кв. м внутри храмов или несоблюдения 1,5 м дистанции на улице;
  • максимально ограничить посещение кладбищ во время проведения поминальных дней;
  • предусмотреть возможность трансляции богослужений на прилегающую к храмам территорию;
  • увеличить количество общественного транспорта с целью недопущения скопления большого количества людей на остановках, автостанциях и автовокзалах.

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Автор: 

карантин (16729) кладбище (289) Пасха (379) праздник (1691) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1258)


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Где открытые заявления официальных лиц Украины на весь Мир о том, что это готовятся такие провокации????????????????????👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹
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23.04.2021 16:06 Ответить
 
 