1 344 2
Ривненщина вводит новые ограничения на Пасхальные праздники, - ОГА
В Ривненской области на период Пасхальных праздников будут действовать дополнительные карантинные ограничения. Их вводят с 24 по 26 апреля, с 1 по 5 и с 8 по 11 мая.
Об этом сообщил глава Ривненской областной государственной администрации Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести такие ограничения:
- запретить проведение массовых религиозных мероприятий при условии пребывания более одного человека на 4 кв. м внутри храмов или несоблюдения 1,5 м дистанции на улице;
- максимально ограничить посещение кладбищ во время проведения поминальных дней;
- предусмотреть возможность трансляции богослужений на прилегающую к храмам территорию;
- увеличить количество общественного транспорта с целью недопущения скопления большого количества людей на остановках, автостанциях и автовокзалах.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
sundream sun
показать весь комментарий23.04.2021 16:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль