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Новини Коронавірус і карантин
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Рівненщина запроваджує нові обмеження на Великодні свята, - ОДА

Рівненщина запроваджує нові обмеження на Великодні свята, - ОДА

У Рівненській області на період Великодніх свят діятимуть додаткові карантинні обмеження. Їх запроваджують із 24 по 26 квітня, з 1 по 5 і з 8 по 11 травня.

Про це повідомив глава Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення запровадити такі обмеження:

  • заборонити проведення масових релігійних заходів за умови перебування більше однієї особи на 4 кв. м всередині храмів чи недотримання 1,5 м дистанції на вулиці;
  • максимально обмежити відвідування кладовищ під час проведення поминальних днів;
  • передбачити можливість транслювання богослужінь на прилеглу до храмів територію;
  • збільшити кількість громадського транспорту, з метою недопущення скупчення великої кількості людей на зупинках, автостанціях та автовокзалах.

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Автор: 

карантин (18172) цвинтар (202) Великдень (362) свято (682) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1201)


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Где открытые заявления официальных лиц Украины на весь Мир о том, что это готовятся такие провокации????????????????????👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹
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23.04.2021 16:06 Відповісти
 
 