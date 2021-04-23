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Рівненщина запроваджує нові обмеження на Великодні свята, - ОДА
У Рівненській області на період Великодніх свят діятимуть додаткові карантинні обмеження. Їх запроваджують із 24 по 26 квітня, з 1 по 5 і з 8 по 11 травня.
Про це повідомив глава Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення запровадити такі обмеження:
- заборонити проведення масових релігійних заходів за умови перебування більше однієї особи на 4 кв. м всередині храмів чи недотримання 1,5 м дистанції на вулиці;
- максимально обмежити відвідування кладовищ під час проведення поминальних днів;
- передбачити можливість транслювання богослужінь на прилеглу до храмів територію;
- збільшити кількість громадського транспорту, з метою недопущення скупчення великої кількості людей на зупинках, автостанціях та автовокзалах.
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sundream sun
показати весь коментар23.04.2021 16:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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