Рівненщина запроваджує нові обмеження на Великодні свята, - ОДА

У Рівненській області на період Великодніх свят діятимуть додаткові карантинні обмеження. Їх запроваджують із 24 по 26 квітня, з 1 по 5 і з 8 по 11 травня.

Про це повідомив глава Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення запровадити такі обмеження:

заборонити проведення масових релігійних заходів за умови перебування більше однієї особи на 4 кв. м всередині храмів чи недотримання 1,5 м дистанції на вулиці;

максимально обмежити відвідування кладовищ під час проведення поминальних днів;

передбачити можливість транслювання богослужінь на прилеглу до храмів територію;

збільшити кількість громадського транспорту, з метою недопущення скупчення великої кількості людей на зупинках, автостанціях та автовокзалах.

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