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Россия высылает 5 польских дипломатов

Россия высылает 5 польских дипломатов

Москва высылает на Родину пятерых польских дипломатов. Таким образом в МИД РФ отреагировали на высылку Варшавой троих сотрудников российского посольства.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел России, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство объявило "persona non grata" пятерых сотрудников Посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года", - сказано в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что реагируют таким образом на высылку из Польши троих своих сотрудников. И привели перечень действий польской стороны, которые, по их мнению, разрушают двусторонние отношения.

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"Стараниями польских властей на протяжении последних лет контакты с Россией были фактически заморожены, развернута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада", - перечислили в МИД РФ.

Автор: 

МИД РФ (1678) Польша (8541) россия (96442) дипломаты (641)


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Топ комментарии
+22
Лошадь, да закрой уже все представительства, на х..й пускать проклятых "пендосов" в рай???
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23.04.2021 17:46 Ответить
+16
Россия высылает 5 польских дипломатов - Цензор.НЕТ 3161
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23.04.2021 17:56 Ответить
+15
Высылайте уже всех...Оставьте себе северокорейцев и вануату....
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23.04.2021 17:48 Ответить
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Лошадь, да закрой уже все представительства, на х..й пускать проклятых "пендосов" в рай???
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23.04.2021 17:46 Ответить
100%. И свои холопы меньше разбегаться будут.
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23.04.2021 17:48 Ответить
Высылайте уже всех...Оставьте себе северокорейцев и вануату....
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23.04.2021 17:48 Ответить
параша должна стать самоизолированной системой. а в изолированной системе энтропия не уменьшается. саморазрушение будет идти куда быстрее )
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23.04.2021 17:48 Ответить
Да все устаканится ведь не за горами зима и ********** газ ЕС ой как будет нужен.Ведь страны ЕС за 8 лет войны в Украине так и не удосужились обеспечить себя альтернативными источниками поставок ни нефти ни газа.
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23.04.2021 17:50 Ответить
это кто такое сказал? вы таки не правы и сильно - вам на почитать - 3 энергопакет ЕС)))))
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23.04.2021 17:53 Ответить
Согласен,энергопакет существует но нету его реализации на которую нужен не один год.А ЕС за восем лет и десятую часть из него не реализовало тем более что Германия является основным инвестором ,,Северного потока-2,,
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23.04.2021 18:04 Ответить
это вам не наша страна - там все выполняется - хватит популизма, вы не правы, а то шо строят поток это бизнес проект всего лишь
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23.04.2021 18:31 Ответить
а шо мне нравиться - давайте со всем западом - когда они уже границу закроют? в ссерии была граница, не для того, шоб кто то попал в нее,А ШОБ ГРАЖДАНЕ НЕ ПОБЕЖАЛИ ))))
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23.04.2021 17:51 Ответить
"Купила мама коника,а коник без ноги,яка чудова іграшка-ги-ги ,ги-ги,ги-ги !" !!! Лаврушка знов вівса з коксом відкушали !!!)))
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23.04.2021 17:52 Ответить
Дайооошь!!!
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23.04.2021 17:54 Ответить
Россия высылает 5 польских дипломатов - Цензор.НЕТ 3161
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23.04.2021 17:56 Ответить
кацапы затеяли полофобию, после чехофобии которую кацапы затеяли ,
и куда теперь "начным тцёлкам" везти сваю русафобию ?
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23.04.2021 17:58 Ответить
Ото дивина дивна! Всі в світі пагані, тільки московія біла та пухнаста!
Країна, в якій народився тероризм і яка вивела його на державний рівень та застосовує повсяк день, дивується наслідкам своєї діяльності! Чомусь мені це нагадує нинішню нашу владу: боротьба та реакція на наслідки, а не на причину.
Залізна завіса спускається руками самих московитів... От щоб ця завіса перечавила їм усім горлянки!
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23.04.2021 18:03 Ответить
В цьому творі усе чарівно, кожне слово Rock для вух...))))9
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23.04.2021 18:14 Ответить
Байдуже, хто там здохне. має зникнути сама *********.



«Хотят ли русские войны?"
Только что мы с Агентством социальных исследований под заказ проводили соцопрос - выборка 4200 человек, классическая выборка респондентов, телефонные звонки, улица.
Вопрос "Поддерживаете ли Вы ввод войск на Украину", без пояснений о Крыме, Донбассе, Киеве.
56.8% - да, 19.6% - нет.
В "протестной, интеллигентной" Москве 51% - да, 24% - нет.
В Питере 47% - да, 31% - нет.
Второй вопрос:
"Готовы ли Вы быть призванными в войска для выполнения такой миссии или отправить на войну своего ребенка?".
52% готовы и сами идти, убивать братьев-славян и детей своих в мясорубку загнать.
В Москве - нашей Москве, которая голосовала за Навального, - готовы 49,8%.
Но самое интересное дальше.
Мультивариантный вопрос. "В какую еще страну Вы поддержали бы ввод российских войск для обеспечения интересов РФ?".
Ответы: максимум - в страны Прибалтики. Потом США, Япония и, Вы будете смеяться, Израиль.
А теперь садитесь покрепче.
"Готовы ли Вы к санкциям (невозможность выезда за границу, дефицит иностранных товаров, экономические трудности) в случае активного использования Россией вооруженных сил?".
Да ответило 50.4% по России и 45.2% по Москве».
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23.04.2021 19:20 Ответить
Гы, а Вы думаете насральный лучше будет. Хоть нассальный, хоть нарыгальный - пока кацапню не поделят стран на 30-40 - не будет мира в Европе, да и в мире вообще. Про Украину я молчу, тут даже когда поделят, еще лет 40 пердаки у ваты гореть будут, совкодрочеров заметно меньше не становится, хотя уже 30 лет, как совок сдох.
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23.04.2021 21:35 Ответить
Рашка не боится высылать дипломатов Польши, потому что у нее агентуры в Польше нету, а вот словаков боится, потому что после того, как борзота против Чехии закончилась тем, что теперь крупнейшее гнездо разведки в ЕС будет развалено, то они боятся, что словаки нахер вышлют еще одно гнездо разведки.
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23.04.2021 18:06 Ответить
Може поляки також скоротять своє посольство на ********* до однієї особи, як чехи і за правилом дзеркальності залишать одного ******** у Варшаві?
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23.04.2021 18:47 Ответить
Як запропонували чехи.
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23.04.2021 19:18 Ответить
moskovia delenda est!
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23.04.2021 18:49 Ответить
Швейцария подозрительно молчит
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23.04.2021 18:54 Ответить
Может все же за самолет Качинского?
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23.04.2021 19:17 Ответить
словакия троих дипломатов рф попросила на выход, ждем 5-7 словацких
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23.04.2021 20:10 Ответить
А шо там за Качинского? Молчек?
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23.04.2021 21:07 Ответить
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Росія висилає 5 польських дипломатів - Цензор.НЕТ 7969

Как убить двух зайцев? Римкевич знает! 😎
1) Солидарность с Чехией и высылка дипломата страны оккупанта и убицы.
2) Высылка дипломата опозорившего честь РФ ради ... чести РФ! 😉

Учись Машка Захарова настоящей дипломатии! Это тебе не ватные сопли жевать вхолостую.
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23.04.2021 21:30 Ответить
Мне только очень интересно - а что все 7 лет войны в кацапии делают дипломаты Украины? Почему не были отозваны еще в 14 году и все переговоры не ведуктся при посредничестве третьей страны - Канады, Великобритании, США...
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23.04.2021 21:31 Ответить
 
 