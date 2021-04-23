Россия высылает 5 польских дипломатов

Москва высылает на Родину пятерых польских дипломатов. Таким образом в МИД РФ отреагировали на высылку Варшавой троих сотрудников российского посольства.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел России, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство объявило "persona non grata" пятерых сотрудников Посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года", - сказано в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что реагируют таким образом на высылку из Польши троих своих сотрудников. И привели перечень действий польской стороны, которые, по их мнению, разрушают двусторонние отношения.

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"Стараниями польских властей на протяжении последних лет контакты с Россией были фактически заморожены, развернута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада", - перечислили в МИД РФ.