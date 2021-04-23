Россия высылает 5 польских дипломатов
Москва высылает на Родину пятерых польских дипломатов. Таким образом в МИД РФ отреагировали на высылку Варшавой троих сотрудников российского посольства.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел России, информирует Цензор.НЕТ.
"Министерство объявило "persona non grata" пятерых сотрудников Посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года", - сказано в сообщении.
В МИД РФ подчеркнули, что реагируют таким образом на высылку из Польши троих своих сотрудников. И привели перечень действий польской стороны, которые, по их мнению, разрушают двусторонние отношения.
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"Стараниями польских властей на протяжении последних лет контакты с Россией были фактически заморожены, развернута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада", - перечислили в МИД РФ.
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и куда теперь "начным тцёлкам" везти сваю русафобию ?
Країна, в якій народився тероризм і яка вивела його на державний рівень та застосовує повсяк день, дивується наслідкам своєї діяльності! Чомусь мені це нагадує нинішню нашу владу: боротьба та реакція на наслідки, а не на причину.
Залізна завіса спускається руками самих московитів... От щоб ця завіса перечавила їм усім горлянки!
«Хотят ли русские войны?"
Только что мы с Агентством социальных исследований под заказ проводили соцопрос - выборка 4200 человек, классическая выборка респондентов, телефонные звонки, улица.
Вопрос "Поддерживаете ли Вы ввод войск на Украину", без пояснений о Крыме, Донбассе, Киеве.
56.8% - да, 19.6% - нет.
В "протестной, интеллигентной" Москве 51% - да, 24% - нет.
В Питере 47% - да, 31% - нет.
Второй вопрос:
"Готовы ли Вы быть призванными в войска для выполнения такой миссии или отправить на войну своего ребенка?".
52% готовы и сами идти, убивать братьев-славян и детей своих в мясорубку загнать.
В Москве - нашей Москве, которая голосовала за Навального, - готовы 49,8%.
Но самое интересное дальше.
Мультивариантный вопрос. "В какую еще страну Вы поддержали бы ввод российских войск для обеспечения интересов РФ?".
Ответы: максимум - в страны Прибалтики. Потом США, Япония и, Вы будете смеяться, Израиль.
А теперь садитесь покрепче.
"Готовы ли Вы к санкциям (невозможность выезда за границу, дефицит иностранных товаров, экономические трудности) в случае активного использования Россией вооруженных сил?".
Да ответило 50.4% по России и 45.2% по Москве».
Как убить двух зайцев? Римкевич знает! 😎
1) Солидарность с Чехией и высылка дипломата страны оккупанта и убицы.
2) Высылка дипломата опозорившего честь РФ ради ... чести РФ! 😉
Учись Машка Захарова настоящей дипломатии! Это тебе не ватные сопли жевать вхолостую.