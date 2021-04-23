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Премьер Чехии Бабиш: Россия уничтожила отношения с нашей страной

Премьер Чехии Бабиш: Россия уничтожила отношения с нашей страной

Россия уничтожила отношения с Чехией, они сейчас заморожены.

Об этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, комментируя разворачивающийся дипломатический скандал между странами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

"Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась ею. Москва уничтожила наши взаимоотношения, которые сейчас достигли точки замерзания", – сказал Бабиш.

Он говорит, что "был шокирован", когда узнал о причастности РФ к взрывам на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014-м.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Российское консульство в чешском Брно облили кетчупом. ФОТОрепортаж

Поэтому Чехия отреагировала жестко и решила выслать 18 дипломатов РФ, объясняет Бабиш. После этого Россия повела себя неадекватно, выслав 20 чешских дипломатов, чем парализовала работу посольства Чехии в Москве, говорит премьер.

"В Москве осталось всего пятеро наших дипломатов. Понятно, что мы не могли оставить без ответа столь непропорциональный ответ. Напомню, что не Чехия взорвала склад боеприпасов на территории иностранного государства и убила двух ни в чем не повинных людей", – добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Страны Балтии высылают четырех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Автор: 

россия (96442) Чехия (1745) Бабиш Андрей (36)


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Топ комментарии
+22
Премьер Чехии Бабиш: Россия уничтожила отношения с нашей страной - Цензор.НЕТ 9668
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23.04.2021 17:06 Ответить
+22
Империя зла Россия,должна исчезнуть с карты мира.
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23.04.2021 17:11 Ответить
+13
Я бы за чехов не переживал. На седьмом году войны до большого числа жителей Украины не доходит.
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23.04.2021 17:23 Ответить
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Премьер Чехии Бабиш: Россия уничтожила отношения с нашей страной - Цензор.НЕТ 9668
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23.04.2021 17:06 Ответить
Взадовстанов, и не раз !
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23.04.2021 18:04 Ответить
Это не рокер, а тридвараз....
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23.04.2021 19:43 Ответить
вот так и рвутся расейские консервы.....
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23.04.2021 17:06 Ответить
Империя зла Россия,должна исчезнуть с карты мира.
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23.04.2021 17:11 Ответить
Зеля хоть сторожа с роспосольства вышлет?
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23.04.2021 17:11 Ответить
как же быстро этот Бабиш "переобудся"...прямо в кувырке в воздухе.не прошло недели после его заявления.что не считает террактом убийство русскими военными двух чехов,а сегодня он уже рьяный патриот чехии...увидел реакцию европейскимх сил и в самой чехии и сразу перекрасился...))
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23.04.2021 17:11 Ответить
Где войска теперь будут развёрнуты?
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23.04.2021 17:12 Ответить
чи ми теж такі ненавчаємі?
після того, як їх чавили танками, вони ще патякають про якісь відносини
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23.04.2021 17:12 Ответить
Чехам бы еще своего Земана бандеролью отправить в Кремль. И может тогда и Венгрия подтянется с отправкой Орбана ту да же. А то эти подпевалы Раши вместе с их мафиозными итальянскими " товарищами" в ЕС и НАТО служат рашистской " пятой колонной". .
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23.04.2021 17:13 Ответить
Лучше двумя бандеролями.
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23.04.2021 18:01 Ответить
Та да.Еще американцы украли украинские земли и убивают украинцев на их земле.
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23.04.2021 17:35 Ответить
Парашники устроили взрыв ради АЭС? Это да, эти могут - ДБЛ
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23.04.2021 18:07 Ответить
Вестингауз отказался потому что болгары требовали строить в кредит, как русские.
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23.04.2021 18:09 Ответить
Ого чехов торкнуло... могу поспорить на бутылку кефира, что кацапня сейчас просто в искреннем недоумении "а что мы такого сделали? Подумаешь, какой-то склад и два человека. Из-за чего кипишь?"
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23.04.2021 17:14 Ответить
у меня только 1 вопрос: почему их торкнуло вдруг через 7 лет?? они же тогда все прекрасно знали, и вдруг такой хипиш....
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23.04.2021 17:57 Ответить
тормоза... но, как правильно заметил оратор двумя постами ниже, до чехов хоть через семь лет дошло, а до украинцев всё никак.
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23.04.2021 18:02 Ответить
Там писали ,что кто то на видео узнал Шпиливили и тогда начали копать ,а до этого считали халатность. Это как у нас Порошенко склады "взрывал"
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23.04.2021 18:21 Ответить
я думаю "не дошло", а этот хипиш был согласован с серьезными товарищами, также как и раньше им рекомендовали имитировать слабоумие.
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23.04.2021 18:48 Ответить
После прибалтов, грузин, украинцев, турок очередь быть " Хфасшистами" дошла и до чехов.
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23.04.2021 17:15 Ответить
Чехи просто отжигают своими озарениями последнюю неделю. Россия, ведущая агрессивную войну против суверенного государства, сбившая боинг над Донбассом, уничтожавшая гражданских в Сирии, разбомбившая гум конвои оон, убивающая людей химическим оружием в Англии, взорвала склад в Чехии? НЕВЕРОЯТНО!
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23.04.2021 17:16 Ответить
Я бы за чехов не переживал. На седьмом году войны до большого числа жителей Украины не доходит.
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23.04.2021 17:23 Ответить
А чехи чи словаки , чи хорвати , чи ті же німці і французи , чи .....
Усі про перелічене тобою + інше + ...+ ... +.... знають ?
Ні Московія виділяє лярди $ на медіа по усіх країнах .
Але уже раніше сказано :
Прем'єр Чехії Бабіш: Росія знищила відносини з нашою країною - Цензор.НЕТ 5314
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23.04.2021 20:40 Ответить
Дожили.. Хороший знак: начинают потихоньку пинать рашку ногами все кому не лень ))
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23.04.2021 17:17 Ответить
Ну, якщо вже й кацабський бабіш забелькотіло! Хоча, може рашка не доплатила... А що там старий комуняка земан? Ну той алкаш на візку?!) Ну як так, чєхі?! Ну мали ж Гавела! Хоча, про що я... Самі маємо шапіто з блазнем криворогатим на чолі.(
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23.04.2021 17:19 Ответить
Странно что ты 7 лет молчал
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23.04.2021 17:34 Ответить
Он оправдывается перед чехами за грядущие экономические потери.
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23.04.2021 17:42 Ответить
Вот это нормальная реакция, нормального государства!
А наши,трусливые, продажные тряпки: "Та сторона, провокации, нужно как следует разобраться..."
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23.04.2021 17:47 Ответить
Прекрестись и скажите Слава Богу! Такой шанс разорвать с паРашей нечасто бывает. Украине приходится воевать с этой клоакой...
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23.04.2021 17:49 Ответить
К чему ***** ни прикоснется,

все превращается в говно.
А если за говно возьмется,
то просто тратит меньше сил.
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23.04.2021 17:59 Ответить
А наше ?
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23.04.2021 18:22 Ответить
зачем чехам вообще посольство в москве? так же как и нам, и всем нормальным странам мира....
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23.04.2021 17:59 Ответить
Бахнули склад з радянським мотлохом і відносини зруйновано.
А в нас 14000 загиблих і хоч би що восьмий рік. Зеля все проситься государєву лапу (чи не лапу) полизати.
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23.04.2021 17:59 Ответить
Росіянска резидентура в Чехії працювала по сусідніх країнах: Німеччині, Польщі, Словаччині. Якщо зараз ще Польща вижене так званих руських 'дипломатів", то в Москві вся аналітика по Східній Європі буде готуватись на кавовій гущі і курячих кізякях))
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23.04.2021 18:20 Ответить
Вся политика в отношении Ватостана должна основываться по принципу "кнута и пряника", который гласит:
"НЕТ КНУТА - ХЕРАЧЬ ПРЯНИКОМ!"
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23.04.2021 18:33 Ответить
А ви розраховували на щось інше?.............
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23.04.2021 18:41 Ответить
История ничему чехов не научила.
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23.04.2021 20:49 Ответить
Научила.
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23.04.2021 22:10 Ответить
Хто б йому розказав,як був шокований король Афганістану,коли взнав що його палац штурмують росіяни..."Не може бути,вони ж - друзі...."
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23.04.2021 22:51 Ответить
 
 