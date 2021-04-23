Премьер Чехии Бабиш: Россия уничтожила отношения с нашей страной

Россия уничтожила отношения с Чехией, они сейчас заморожены.

Об этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, комментируя разворачивающийся дипломатический скандал между странами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

"Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась ею. Москва уничтожила наши взаимоотношения, которые сейчас достигли точки замерзания", – сказал Бабиш.

Он говорит, что "был шокирован", когда узнал о причастности РФ к взрывам на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014-м.

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Поэтому Чехия отреагировала жестко и решила выслать 18 дипломатов РФ, объясняет Бабиш. После этого Россия повела себя неадекватно, выслав 20 чешских дипломатов, чем парализовала работу посольства Чехии в Москве, говорит премьер.

"В Москве осталось всего пятеро наших дипломатов. Понятно, что мы не могли оставить без ответа столь непропорциональный ответ. Напомню, что не Чехия взорвала склад боеприпасов на территории иностранного государства и убила двух ни в чем не повинных людей", – добавил он.

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Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.