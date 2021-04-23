Прем'єр Чехії Бабіш: Росія знищила відносини з нашою країною

Росія знищила відносини з Чехією, вони зараз заморожені.

Про це прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, коментуючи дипломатичний скандал, що розгортається між країнами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

"Росія мала можливість виправити ситуацію, але не скористалася нею. Москва знищила наші взаємини, які зараз досягли точки замерзання", - сказав Бабіш.

Він каже, що "був шокований", коли дізнався про причетність РФ до вибухів на складі боєприпасів у чеському Врбетіце в 2014-му.

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Тому Чехія відреагувала жорстко і вирішила вислати 18 дипломатів РФ, пояснює Бабіш. Після цього Росія повела себе неадекватно, виславши 20 чеських дипломатів, чим паралізувала роботу посольства Чехії у Москві, каже прем'єр.

"У Москві залишилося лише п'ятеро наших дипломатів. Зрозуміло, що ми не могли залишити без відповіді настільки непропорційну відповідь. Нагадаю, що не Чехія підірвала склад боєприпасів на території іноземної держави і вбила двох ні в чому не винних людей", - додав він.

Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.