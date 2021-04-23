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Прем'єр Чехії Бабіш: Росія знищила відносини з нашою країною

Прем'єр Чехії Бабіш: Росія знищила відносини з нашою країною

Росія знищила відносини з Чехією, вони зараз заморожені.

Про це прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, коментуючи дипломатичний скандал, що розгортається між країнами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

"Росія мала можливість виправити ситуацію, але не скористалася нею. Москва знищила наші взаємини, які зараз досягли точки замерзання", - сказав Бабіш.

Він каже, що "був шокований", коли дізнався про причетність РФ до вибухів на складі боєприпасів у чеському Врбетіце в 2014-му.

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Тому Чехія відреагувала жорстко і вирішила вислати 18 дипломатів РФ, пояснює Бабіш. Після цього Росія повела себе неадекватно, виславши 20 чеських дипломатів, чим паралізувала роботу посольства Чехії у Москві, каже прем'єр.

"У Москві залишилося лише п'ятеро наших дипломатів. Зрозуміло, що ми не могли залишити без відповіді настільки непропорційну відповідь. Нагадаю, що не Чехія підірвала склад боєприпасів на території іноземної держави і вбила двох ні в чому не винних людей", - додав він.

Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.

Автор: 

росія (66417) Чехія (1658) Бабіш Андрій (39)


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Топ коментарі
+22
Премьер Чехии Бабиш: Россия уничтожила отношения с нашей страной - Цензор.НЕТ 9668
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23.04.2021 17:06 Відповісти
+22
Империя зла Россия,должна исчезнуть с карты мира.
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23.04.2021 17:11 Відповісти
+13
Я бы за чехов не переживал. На седьмом году войны до большого числа жителей Украины не доходит.
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23.04.2021 17:23 Відповісти
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Премьер Чехии Бабиш: Россия уничтожила отношения с нашей страной - Цензор.НЕТ 9668
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23.04.2021 17:06 Відповісти
Взадовстанов, и не раз !
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23.04.2021 18:04 Відповісти
Это не рокер, а тридвараз....
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23.04.2021 19:43 Відповісти
вот так и рвутся расейские консервы.....
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23.04.2021 17:06 Відповісти
Империя зла Россия,должна исчезнуть с карты мира.
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23.04.2021 17:11 Відповісти
Зеля хоть сторожа с роспосольства вышлет?
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23.04.2021 17:11 Відповісти
как же быстро этот Бабиш "переобудся"...прямо в кувырке в воздухе.не прошло недели после его заявления.что не считает террактом убийство русскими военными двух чехов,а сегодня он уже рьяный патриот чехии...увидел реакцию европейскимх сил и в самой чехии и сразу перекрасился...))
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23.04.2021 17:11 Відповісти
Где войска теперь будут развёрнуты?
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23.04.2021 17:12 Відповісти
чи ми теж такі ненавчаємі?
після того, як їх чавили танками, вони ще патякають про якісь відносини
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23.04.2021 17:12 Відповісти
Чехам бы еще своего Земана бандеролью отправить в Кремль. И может тогда и Венгрия подтянется с отправкой Орбана ту да же. А то эти подпевалы Раши вместе с их мафиозными итальянскими " товарищами" в ЕС и НАТО служат рашистской " пятой колонной". .
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23.04.2021 17:13 Відповісти
Лучше двумя бандеролями.
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23.04.2021 18:01 Відповісти
Та да.Еще американцы украли украинские земли и убивают украинцев на их земле.
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23.04.2021 17:35 Відповісти
Парашники устроили взрыв ради АЭС? Это да, эти могут - ДБЛ
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23.04.2021 18:07 Відповісти
Вестингауз отказался потому что болгары требовали строить в кредит, как русские.
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23.04.2021 18:09 Відповісти
Ого чехов торкнуло... могу поспорить на бутылку кефира, что кацапня сейчас просто в искреннем недоумении "а что мы такого сделали? Подумаешь, какой-то склад и два человека. Из-за чего кипишь?"
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23.04.2021 17:14 Відповісти
у меня только 1 вопрос: почему их торкнуло вдруг через 7 лет?? они же тогда все прекрасно знали, и вдруг такой хипиш....
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23.04.2021 17:57 Відповісти
тормоза... но, как правильно заметил оратор двумя постами ниже, до чехов хоть через семь лет дошло, а до украинцев всё никак.
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23.04.2021 18:02 Відповісти
Там писали ,что кто то на видео узнал Шпиливили и тогда начали копать ,а до этого считали халатность. Это как у нас Порошенко склады "взрывал"
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23.04.2021 18:21 Відповісти
я думаю "не дошло", а этот хипиш был согласован с серьезными товарищами, также как и раньше им рекомендовали имитировать слабоумие.
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23.04.2021 18:48 Відповісти
После прибалтов, грузин, украинцев, турок очередь быть " Хфасшистами" дошла и до чехов.
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23.04.2021 17:15 Відповісти
Чехи просто отжигают своими озарениями последнюю неделю. Россия, ведущая агрессивную войну против суверенного государства, сбившая боинг над Донбассом, уничтожавшая гражданских в Сирии, разбомбившая гум конвои оон, убивающая людей химическим оружием в Англии, взорвала склад в Чехии? НЕВЕРОЯТНО!
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23.04.2021 17:16 Відповісти
Я бы за чехов не переживал. На седьмом году войны до большого числа жителей Украины не доходит.
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23.04.2021 17:23 Відповісти
А чехи чи словаки , чи хорвати , чи ті же німці і французи , чи .....
Усі про перелічене тобою + інше + ...+ ... +.... знають ?
Ні Московія виділяє лярди $ на медіа по усіх країнах .
Але уже раніше сказано :
Прем'єр Чехії Бабіш: Росія знищила відносини з нашою країною - Цензор.НЕТ 5314
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23.04.2021 20:40 Відповісти
Дожили.. Хороший знак: начинают потихоньку пинать рашку ногами все кому не лень ))
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23.04.2021 17:17 Відповісти
Ну, якщо вже й кацабський бабіш забелькотіло! Хоча, може рашка не доплатила... А що там старий комуняка земан? Ну той алкаш на візку?!) Ну як так, чєхі?! Ну мали ж Гавела! Хоча, про що я... Самі маємо шапіто з блазнем криворогатим на чолі.(
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23.04.2021 17:19 Відповісти
Странно что ты 7 лет молчал
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23.04.2021 17:34 Відповісти
Он оправдывается перед чехами за грядущие экономические потери.
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23.04.2021 17:42 Відповісти
Вот это нормальная реакция, нормального государства!
А наши,трусливые, продажные тряпки: "Та сторона, провокации, нужно как следует разобраться..."
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23.04.2021 17:47 Відповісти
Прекрестись и скажите Слава Богу! Такой шанс разорвать с паРашей нечасто бывает. Украине приходится воевать с этой клоакой...
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23.04.2021 17:49 Відповісти
К чему ***** ни прикоснется,

все превращается в говно.
А если за говно возьмется,
то просто тратит меньше сил.
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23.04.2021 17:59 Відповісти
А наше ?
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23.04.2021 18:22 Відповісти
зачем чехам вообще посольство в москве? так же как и нам, и всем нормальным странам мира....
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23.04.2021 17:59 Відповісти
Бахнули склад з радянським мотлохом і відносини зруйновано.
А в нас 14000 загиблих і хоч би що восьмий рік. Зеля все проситься государєву лапу (чи не лапу) полизати.
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23.04.2021 17:59 Відповісти
Росіянска резидентура в Чехії працювала по сусідніх країнах: Німеччині, Польщі, Словаччині. Якщо зараз ще Польща вижене так званих руських 'дипломатів", то в Москві вся аналітика по Східній Європі буде готуватись на кавовій гущі і курячих кізякях))
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23.04.2021 18:20 Відповісти
Вся политика в отношении Ватостана должна основываться по принципу "кнута и пряника", который гласит:
"НЕТ КНУТА - ХЕРАЧЬ ПРЯНИКОМ!"
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23.04.2021 18:33 Відповісти
А ви розраховували на щось інше?.............
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23.04.2021 18:41 Відповісти
История ничему чехов не научила.
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23.04.2021 20:49 Відповісти
Научила.
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23.04.2021 22:10 Відповісти
Хто б йому розказав,як був шокований король Афганістану,коли взнав що його палац штурмують росіяни..."Не може бути,вони ж - друзі...."
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23.04.2021 22:51 Відповісти
 
 