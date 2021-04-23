Країни Балтії висилають чотирьох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії висилають російських дипломатів. Рішення було прийнято на знак солідарності з Чехією.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, Латвія висилає з країни одного російського дипломата.

"На знак солідарності з нашими чеськими союзниками і у зв'язку з порушеннями Віденської конвенції Латвія прийняла рішення вислати російського дипломата. Латвія не потерпить підривної діяльності на своїй території або на території своїх партнерів і союзників", - написав глава МЗС Латвії.

Водночас, до Міністерства закордонних справ Литви викликали представника російського посольства у Вільнюсі, де йому вручили ноту, що оголошує двох дипломатів РФ персонами нон грата.

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Зазначається, що два співробітники посольства РФ в Литві оголошені небажаними особами в країні за діяльність, несумісну зі статусом дипломата. Вони повинні протягом семи днів покинути Литву.

"Литва прийняла це рішення після безпрецедентних подій у Чеській Республіці, на знак солідарності з нашим союзником, який постраждав від безпрецедентно небезпечного нападу, і на знак повної підтримки дій Чеської Республіки у відповідь на бомбардування 2014 року і неадекватних кроків у відповідь Росії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Міністерство закордонних справ Естонії повідомилопро висилку одного співробітника посольства Росії в Таллінні.

"На знак солідарності Естонія висилає російського дипломата, дії якого не відповідають дипломатичній діяльності, узгодженій у Віденській конвенції", - йдеться в повідомленні.

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Також послу Росії в Естонії Олександру Петрову висловили протест проти отриманої з Чехії інформації про те, що російська військова розвідка влаштувала вибух у Врбетиці у 2014 році.

"Росія грубо порушила міжнародне право на території однієї з держав-членів Європейського Союзу і НАТО, що підриває суверенітет Чехії і призводить до загибелі двох осіб. Така поведінка підриває європейську безпеку і стабільність і є неприйнятною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.