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Новини
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Країни Балтії висилають чотирьох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

Країни Балтії висилають чотирьох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії висилають російських дипломатів. Рішення було прийнято на знак солідарності з Чехією.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, Латвія висилає з країни одного російського дипломата.

"На знак солідарності з нашими чеськими союзниками і у зв'язку з порушеннями Віденської конвенції Латвія прийняла рішення вислати російського дипломата. Латвія не потерпить підривної діяльності на своїй території або на території своїх партнерів і союзників", - написав глава МЗС Латвії.

Водночас, до Міністерства закордонних справ Литви викликали представника російського посольства у Вільнюсі, де йому вручили ноту, що оголошує двох дипломатів РФ персонами нон грата.

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Зазначається, що два співробітники посольства РФ в Литві оголошені небажаними особами в країні за діяльність, несумісну зі статусом дипломата. Вони повинні протягом семи днів покинути Литву.

"Литва прийняла це рішення після безпрецедентних подій у Чеській Республіці, на знак солідарності з нашим союзником, який постраждав від безпрецедентно небезпечного нападу, і на знак повної підтримки дій Чеської Республіки у відповідь на бомбардування 2014 року і неадекватних кроків у відповідь Росії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Міністерство закордонних справ Естонії повідомилопро висилку одного співробітника посольства Росії в Таллінні.

"На знак солідарності Естонія висилає російського дипломата, дії якого не відповідають дипломатичній діяльності, узгодженій у Віденській конвенції", - йдеться в повідомленні.

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Також послу Росії в Естонії Олександру Петрову висловили протест проти отриманої з Чехії інформації про те, що російська військова розвідка влаштувала вибух у Врбетиці у 2014 році.

"Росія грубо порушила міжнародне право на території однієї з держав-членів Європейського Союзу і НАТО, що підриває суверенітет Чехії і призводить до загибелі двох осіб. Така поведінка підриває європейську безпеку і стабільність і є неприйнятною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.

Автор: 

Латвія (1372) Литва (2467) нон грата (141) росія (66431) Чехія (1658) Естонія (1656) дипломати (571) Рінкевичс Едгарс (178)


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Топ коментарі
+21
гнать ссаными тряпками козломордых со всех стран
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23.04.2021 15:06 Відповісти
+13
Правильно. Кацапів треба звідусіль гнати.
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23.04.2021 15:07 Відповісти
+10
А у нас тишина хотя у нас война с рашей
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23.04.2021 15:08 Відповісти
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гнать ссаными тряпками козломордых со всех стран
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23.04.2021 15:06 Відповісти
Правильно. Кацапів треба звідусіль гнати.
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23.04.2021 15:07 Відповісти
А у нас тишина хотя у нас война с рашей
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23.04.2021 15:08 Відповісти
Не зовсім.
Плісняві радісно звітують про досягнення.
За рахунок "мудрого" українського наріду будуть поповнювати бюджет, покращувати життя кацапів, купуючи у них електроенергію.
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23.04.2021 15:33 Відповісти
"... полиция Чехии оhttps://censor.net/ru/photo_news/3260393/***********************************************************************************************"

"Также послу России в Эстонии Александру Петрову выразили протест..."

Так вот же он, нашелся! Уже послом в Эстонии работает...
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23.04.2021 15:12 Відповісти
Гнати и морди криви бити.
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23.04.2021 15:12 Відповісти
Страны Балтии высылают четырех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией - Цензор.НЕТ 2614.... ....с пляжа..........
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23.04.2021 15:15 Відповісти
Країни Балтії висилають чотирьох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією - Цензор.НЕТ 3963

СВЕРХУ - ЧЕШСКИЕ ДИПЛОМАТЫ ПОКИДАЮТ БАЛАЛАЙНЮ.

СНИЗУ - БАЛАЛАЙСКИЕ ДИПЛОМАТЫ ПОКИДАЮТ ЧЕХИЮ.
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23.04.2021 15:46 Відповісти
это Вы ещё не видели как покидали Чехию при совке...ковры, сервизы, хрусталь и т.д.))) индейцы...
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23.04.2021 15:53 Відповісти
так у-блогери ржуть над однією фоткою - гладильну дошку побачили серед чумоданів.
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23.04.2021 16:05 Відповісти
а ведь все это денег стоит - не бесплатно же они все это тащут.значит зарплаты РФ им хорошие поставил. у наших дипломатов маленькие зарплаты - столько не купишь
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23.04.2021 20:03 Відповісти
надо что бы все страны сделали такой флэшмоб... гоните этих контрацептивов за поребрик...
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23.04.2021 15:51 Відповісти
надо чтобы Украина присоединилась к этому флешмобу!!!
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23.04.2021 16:03 Відповісти
так наче вже: Старший дипломат посольства Росії у Києві Євген Черніков вже повернувся додому, після того, як український МЗС попросив його залишити територію України. https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/21/7291061/
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23.04.2021 16:07 Відповісти
Вообще не очень подходит для них название "дипломат". Твари шпионские.
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23.04.2021 17:03 Відповісти
рф надо провести внеплановые учения по отключению прибалтики от БРЭЛЛ

а то сами они что то никак не соберутся, надо поторопить
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23.04.2021 20:12 Відповісти
 
 