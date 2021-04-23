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Страны Балтии высылают четырех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Страны Балтии высылают четырех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии высылают российских дипломатов. Решение было принято в знак солидарности с Чехией.

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, Латвия высылает из страны одного российского дипломата.

"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и в связи с нарушениями Венской конвенции Латвия приняла решение выслать российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории или на территории своих партнеров и союзников", - написал глава МИД Латвии.

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В то же время, в Министерство иностранных дел Литвы вызвали представителя российского посольства в Вильнюсе, где ему вручили ноту, объявляющую двух дипломатов РФ персонами нон грата.

Отмечается, что два сотрудника посольства РФ в Литве объявлены нежелательными лицами в стране за деятельность, несовместимую со статусом дипломата. Они должны в течение семи дней покинуть Литву.

"Литва приняла это решение после беспрецедентных событий в Чешской Республике, в знак солидарности с нашим союзником, который пострадал от беспрецедентно опасного нападения, и в знак полной поддержки действий Чешской Республики в ответ на бомбардировки 2014 года и неадекватных ответных шагов России", - говорится в сообщении.

Кроме того, Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о высылке одного сотрудника посольства России в Таллине.

"В знак солидарности Эстония высылает российского дипломата, действия которого не соответствуют дипломатической деятельности, согласованной в Венской конвенции", - говорится в сообщении.

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Также послу России в Эстонии Александру Петрову выразили протест против полученной из Чехии информации о том, что российская военная разведка устроила взрыв во Врбетице в 2014 году.

"Россия грубо нарушила международное право на территории одного из государств - членов Европейского союза и НАТО, что подрывает суверенитет Чехии и приводит к гибели двух человек. Такое поведение подрывает европейскую безопасность и стабильность и является неприемлемым", - говорится в сообщении.

Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Автор: 

Латвия (1356) Литва (2520) нон грата (408) россия (96442) Чехия (1745) Эстония (1465) дипломаты (641) Ринкевичс Эдгарс (144)


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Топ комментарии
+21
гнать ссаными тряпками козломордых со всех стран
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23.04.2021 15:06 Ответить
+13
Правильно. Кацапів треба звідусіль гнати.
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23.04.2021 15:07 Ответить
+10
А у нас тишина хотя у нас война с рашей
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23.04.2021 15:08 Ответить
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гнать ссаными тряпками козломордых со всех стран
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23.04.2021 15:06 Ответить
Правильно. Кацапів треба звідусіль гнати.
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23.04.2021 15:07 Ответить
А у нас тишина хотя у нас война с рашей
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23.04.2021 15:08 Ответить
Не зовсім.
Плісняві радісно звітують про досягнення.
За рахунок "мудрого" українського наріду будуть поповнювати бюджет, покращувати життя кацапів, купуючи у них електроенергію.
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23.04.2021 15:33 Ответить
"... полиция Чехии оhttps://censor.net/ru/photo_news/3260393/***********************************************************************************************"

"Также послу России в Эстонии Александру Петрову выразили протест..."

Так вот же он, нашелся! Уже послом в Эстонии работает...
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23.04.2021 15:12 Ответить
Гнати и морди криви бити.
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23.04.2021 15:12 Ответить
Страны Балтии высылают четырех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией - Цензор.НЕТ 2614.... ....с пляжа..........
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23.04.2021 15:15 Ответить
Країни Балтії висилають чотирьох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією - Цензор.НЕТ 3963

СВЕРХУ - ЧЕШСКИЕ ДИПЛОМАТЫ ПОКИДАЮТ БАЛАЛАЙНЮ.

СНИЗУ - БАЛАЛАЙСКИЕ ДИПЛОМАТЫ ПОКИДАЮТ ЧЕХИЮ.
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23.04.2021 15:46 Ответить
это Вы ещё не видели как покидали Чехию при совке...ковры, сервизы, хрусталь и т.д.))) индейцы...
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23.04.2021 15:53 Ответить
так у-блогери ржуть над однією фоткою - гладильну дошку побачили серед чумоданів.
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23.04.2021 16:05 Ответить
а ведь все это денег стоит - не бесплатно же они все это тащут.значит зарплаты РФ им хорошие поставил. у наших дипломатов маленькие зарплаты - столько не купишь
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23.04.2021 20:03 Ответить
надо что бы все страны сделали такой флэшмоб... гоните этих контрацептивов за поребрик...
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23.04.2021 15:51 Ответить
надо чтобы Украина присоединилась к этому флешмобу!!!
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23.04.2021 16:03 Ответить
так наче вже: Старший дипломат посольства Росії у Києві Євген Черніков вже повернувся додому, після того, як український МЗС попросив його залишити територію України. https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/21/7291061/
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23.04.2021 16:07 Ответить
Вообще не очень подходит для них название "дипломат". Твари шпионские.
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23.04.2021 17:03 Ответить
рф надо провести внеплановые учения по отключению прибалтики от БРЭЛЛ

а то сами они что то никак не соберутся, надо поторопить
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23.04.2021 20:12 Ответить
 
 