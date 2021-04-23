Страны Балтии высылают четырех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии высылают российских дипломатов. Решение было принято в знак солидарности с Чехией.
Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, Латвия высылает из страны одного российского дипломата.
"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и в связи с нарушениями Венской конвенции Латвия приняла решение выслать российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории или на территории своих партнеров и союзников", - написал глава МИД Латвии.
В то же время, в Министерство иностранных дел Литвы вызвали представителя российского посольства в Вильнюсе, где ему вручили ноту, объявляющую двух дипломатов РФ персонами нон грата.
Отмечается, что два сотрудника посольства РФ в Литве объявлены нежелательными лицами в стране за деятельность, несовместимую со статусом дипломата. Они должны в течение семи дней покинуть Литву.
"Литва приняла это решение после беспрецедентных событий в Чешской Республике, в знак солидарности с нашим союзником, который пострадал от беспрецедентно опасного нападения, и в знак полной поддержки действий Чешской Республики в ответ на бомбардировки 2014 года и неадекватных ответных шагов России", - говорится в сообщении.
Кроме того, Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о высылке одного сотрудника посольства России в Таллине.
"В знак солидарности Эстония высылает российского дипломата, действия которого не соответствуют дипломатической деятельности, согласованной в Венской конвенции", - говорится в сообщении.
Также послу России в Эстонии Александру Петрову выразили протест против полученной из Чехии информации о том, что российская военная разведка устроила взрыв во Врбетице в 2014 году.
"Россия грубо нарушила международное право на территории одного из государств - членов Европейского союза и НАТО, что подрывает суверенитет Чехии и приводит к гибели двух человек. Такое поведение подрывает европейскую безопасность и стабильность и является неприемлемым", - говорится в сообщении.
Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.
В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.
Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Плісняві радісно звітують про досягнення.
За рахунок "мудрого" українського наріду будуть поповнювати бюджет, покращувати життя кацапів, купуючи у них електроенергію.
"Также послу России в Эстонии Александру Петрову выразили протест..."
Так вот же он, нашелся! Уже послом в Эстонии работает...
СВЕРХУ - ЧЕШСКИЕ ДИПЛОМАТЫ ПОКИДАЮТ БАЛАЛАЙНЮ.
СНИЗУ - БАЛАЛАЙСКИЕ ДИПЛОМАТЫ ПОКИДАЮТ ЧЕХИЮ.
а то сами они что то никак не соберутся, надо поторопить