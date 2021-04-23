Страны Балтии высылают четырех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии высылают российских дипломатов. Решение было принято в знак солидарности с Чехией.

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, Латвия высылает из страны одного российского дипломата.

"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и в связи с нарушениями Венской конвенции Латвия приняла решение выслать российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории или на территории своих партнеров и союзников", - написал глава МИД Латвии.

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В то же время, в Министерство иностранных дел Литвы вызвали представителя российского посольства в Вильнюсе, где ему вручили ноту, объявляющую двух дипломатов РФ персонами нон грата.

Отмечается, что два сотрудника посольства РФ в Литве объявлены нежелательными лицами в стране за деятельность, несовместимую со статусом дипломата. Они должны в течение семи дней покинуть Литву.

"Литва приняла это решение после беспрецедентных событий в Чешской Республике, в знак солидарности с нашим союзником, который пострадал от беспрецедентно опасного нападения, и в знак полной поддержки действий Чешской Республики в ответ на бомбардировки 2014 года и неадекватных ответных шагов России", - говорится в сообщении.

Кроме того, Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о высылке одного сотрудника посольства России в Таллине.

"В знак солидарности Эстония высылает российского дипломата, действия которого не соответствуют дипломатической деятельности, согласованной в Венской конвенции", - говорится в сообщении.

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Также послу России в Эстонии Александру Петрову выразили протест против полученной из Чехии информации о том, что российская военная разведка устроила взрыв во Врбетице в 2014 году.

"Россия грубо нарушила международное право на территории одного из государств - членов Европейского союза и НАТО, что подрывает суверенитет Чехии и приводит к гибели двух человек. Такое поведение подрывает европейскую безопасность и стабильность и является неприемлемым", - говорится в сообщении.

Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.