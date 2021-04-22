Посольство России в Праге сократится до пяти человек

Чехия сократит число сотрудников российского посольства в Праге, тем самым приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве.

Об этом сообщил глава МИД страны Якуб Кулганек, его слова приводит чешское издание Denik N в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Чехия ограничивает количество российских рабочих в посольстве в Праге до уровня, равного количеству чешских рабочих в Москве", - объявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек.

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Сегодня в полдень истек срок, до которого Россия должна была позволить всем 20 чешским дипломатам вернуться в посольство в Москве. Их выслали в ответ на высылку 18 сотрудников российского посольства, которые, по мнению чешских властей, работали на спецслужбы, пишет Европейская правда.

Решение чешского МИД сравнить численность диппредставительств действует с сегодняшнего дня. У России есть время до конца мая вывезти своих работников и дипломатов.

После отъезда высланных сотрудников в посольстве Чехии в Москве оставалось 24 сотрудника, в том числе пять дипломатов и 19 административно-технических работников.

Сейчас в посольстве России в Праге работает 27 дипломатов и 67 административно-технических работников.

Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.