Посольство России в Праге сократится до пяти человек
Чехия сократит число сотрудников российского посольства в Праге, тем самым приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве.
Об этом сообщил глава МИД страны Якуб Кулганек, его слова приводит чешское издание Denik N в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Чехия ограничивает количество российских рабочих в посольстве в Праге до уровня, равного количеству чешских рабочих в Москве", - объявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек.
Сегодня в полдень истек срок, до которого Россия должна была позволить всем 20 чешским дипломатам вернуться в посольство в Москве. Их выслали в ответ на высылку 18 сотрудников российского посольства, которые, по мнению чешских властей, работали на спецслужбы, пишет Европейская правда.
Решение чешского МИД сравнить численность диппредставительств действует с сегодняшнего дня. У России есть время до конца мая вывезти своих работников и дипломатов.
После отъезда высланных сотрудников в посольстве Чехии в Москве оставалось 24 сотрудника, в том числе пять дипломатов и 19 административно-технических работников.
Сейчас в посольстве России в Праге работает 27 дипломатов и 67 административно-технических работников.
Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.
В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.
Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.
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Dobrá práce !
posuňte ruský kurv dále !
Ещё четырёх надо разогнать!
опередил! меня тоже "терзают смутные сомнения", что в коробках спрятаны унитазы, украденные из общественных туалетов Праги
Загалом дипломатичне представництво Російської Федерації (посольство та генконсульства) є найбільшим з усіх країн, що мають дипмісії в Чеській республіці - навіть більшим, ніж США та Китай.
Кількість службових машин із дипломатичними номерами, які обслуговують посольство, перевищує кількість акредитованих російських дипломатів. Їх близько 70, і ще 30 використовують диппрацівники для приватних потреб. Чеська влада не має права оглядати машини з дипломатичними номерами, і Росія використовує їх для перевезення шпигунського спорядження. Чеські спецслужби вважають, що такий численний автопарк російського посольства створює значні загрози для країни. - https://texty.org.ua/articles/103437/rosijski-shpyhuny-pid-dyplomatychnym-prykryttyam-u-chehiyi-hto-vony-sho-roblyat-i-yak-yih-zdolaty/?src=main
Ещё в 2015 году украинский посол все дипломатические темы в Словакии решал через российских дипломатов . После смены посла и войны украинское посольство стало само решать вопросы и результат виден - двусторонние связи крепкие
Что ещё вытворяет российское посольство - встречи рускоговорящих ( вечера и шашлыки) и туда ходят бывшие жители совка ( раша Беларусь Украина и т д )
А воно он як...
Ранее Кулганек отмечал, что для уравнивания составов дипмиссий необходимо выслать около 60 сотрудников посольства России.
Йому до бариги, як вам до марса.
Русня НЕ работники
- они три-два-расы.
Головне, щоби унітази з собою не вивезли - хай їдуть срати у дирку в підлозі..,
Те що повинні робити ми - робить хто завгодно крім нас!