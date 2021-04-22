Посольство Росії в Празі скоротиться до п'яти осіб

Чехія скоротить кількість співробітників російського посольства в Празі, тим самим прирівнявши його до кількості співробітників свого диппредставництва у Москві.

Про це повідомив глава МЗС країни Якуб Кулганек, його слова наводить чеське видання Denik N в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Чехія обмежує кількість російських робітників у посольстві в Празі до рівня, що дорівнює кількості чеських рацівників у Москві", - оголосив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулханек.

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Сьогодні опівдні закінчився термін, до якого Росія повинна була дозволити всім 20 чеським дипломатам повернутися в посольство в Москві. Їх вислали у відповідь на висилку 18 співробітників російського посольства, які, на думку чеської влади, працювали на спецслужби, пише Європейська правда.

Рішення чеського МЗС зрівняти чисельність диппредставництв діє від сьогодні. У Росії є час до кінця травня вивезти своїх працівників і дипломатів.

Після від'їзду висланих співробітників у посольстві Чехії в Москві залишалося 24 співробітники, зокрема п'ять дипломатів і 19 адміністративно-технічних працівників.

Зараз у посольстві Росії в Празі працює 27 дипломатів і 67 адміністративно-технічних працівників.

Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.