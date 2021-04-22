Посольство Росії в Празі скоротиться до п'яти осіб
Чехія скоротить кількість співробітників російського посольства в Празі, тим самим прирівнявши його до кількості співробітників свого диппредставництва у Москві.
Про це повідомив глава МЗС країни Якуб Кулганек, його слова наводить чеське видання Denik N в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Чехія обмежує кількість російських робітників у посольстві в Празі до рівня, що дорівнює кількості чеських рацівників у Москві", - оголосив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулханек.
Сьогодні опівдні закінчився термін, до якого Росія повинна була дозволити всім 20 чеським дипломатам повернутися в посольство в Москві. Їх вислали у відповідь на висилку 18 співробітників російського посольства, які, на думку чеської влади, працювали на спецслужби, пише Європейська правда.
Рішення чеського МЗС зрівняти чисельність диппредставництв діє від сьогодні. У Росії є час до кінця травня вивезти своїх працівників і дипломатів.
Після від'їзду висланих співробітників у посольстві Чехії в Москві залишалося 24 співробітники, зокрема п'ять дипломатів і 19 адміністративно-технічних працівників.
Зараз у посольстві Росії в Празі працює 27 дипломатів і 67 адміністративно-технічних працівників.
Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.
За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.
У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.
Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.
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Dobrá práce !
posuňte ruský kurv dále !
Ещё четырёх надо разогнать!
опередил! меня тоже "терзают смутные сомнения", что в коробках спрятаны унитазы, украденные из общественных туалетов Праги
Загалом дипломатичне представництво Російської Федерації (посольство та генконсульства) є найбільшим з усіх країн, що мають дипмісії в Чеській республіці - навіть більшим, ніж США та Китай.
Кількість службових машин із дипломатичними номерами, які обслуговують посольство, перевищує кількість акредитованих російських дипломатів. Їх близько 70, і ще 30 використовують диппрацівники для приватних потреб. Чеська влада не має права оглядати машини з дипломатичними номерами, і Росія використовує їх для перевезення шпигунського спорядження. Чеські спецслужби вважають, що такий численний автопарк російського посольства створює значні загрози для країни. - https://texty.org.ua/articles/103437/rosijski-shpyhuny-pid-dyplomatychnym-prykryttyam-u-chehiyi-hto-vony-sho-roblyat-i-yak-yih-zdolaty/?src=main
Ещё в 2015 году украинский посол все дипломатические темы в Словакии решал через российских дипломатов . После смены посла и войны украинское посольство стало само решать вопросы и результат виден - двусторонние связи крепкие
Что ещё вытворяет российское посольство - встречи рускоговорящих ( вечера и шашлыки) и туда ходят бывшие жители совка ( раша Беларусь Украина и т д )
А воно он як...
Ранее Кулганек отмечал, что для уравнивания составов дипмиссий необходимо выслать около 60 сотрудников посольства России.
Йому до бариги, як вам до марса.
Русня НЕ работники
- они три-два-расы.
Головне, щоби унітази з собою не вивезли - хай їдуть срати у дирку в підлозі..,
Те що повинні робити ми - робить хто завгодно крім нас!