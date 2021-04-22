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Посольство Росії в Празі скоротиться до п'яти осіб

Посольство Росії в Празі скоротиться до п'яти осіб

Чехія скоротить кількість співробітників російського посольства в Празі, тим самим прирівнявши його до кількості співробітників свого диппредставництва у Москві.

Про це повідомив глава МЗС країни Якуб Кулганек, його слова наводить чеське видання Denik N в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Чехія обмежує кількість російських робітників у посольстві в Празі до рівня, що дорівнює кількості чеських рацівників у Москві", - оголосив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулханек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чеські сенатори закликали розірвати договір про дружбу і співробітництво з Росією

Сьогодні опівдні закінчився термін, до якого Росія повинна була дозволити всім 20 чеським дипломатам повернутися в посольство в Москві. Їх вислали у відповідь на висилку 18 співробітників російського посольства, які, на думку чеської влади, працювали на спецслужби, пише Європейська правда.

Рішення чеського МЗС зрівняти чисельність диппредставництв діє від сьогодні. У Росії є час до кінця травня вивезти своїх працівників і дипломатів.

Після від'їзду висланих співробітників у посольстві Чехії в Москві залишалося 24 співробітники, зокрема п'ять дипломатів і 19 адміністративно-технічних працівників.

Зараз у посольстві Росії в Празі працює 27 дипломатів і 67 адміністративно-технічних працівників.

Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.

Посольство Росії в Празі скоротиться до пяти осіб 01

Автор: 

посольство (950) росія (66417) Чехія (1658)


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Топ коментарі
+50
забавляет как чехи возют рилом по дерьму таакого страшного шерхана)
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22.04.2021 16:28 Відповісти
+38
Браво, Прага!
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22.04.2021 16:28 Відповісти
+26
Посольство России в Праге сократится до пяти человек - Цензор.НЕТ 1051
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22.04.2021 16:41 Відповісти
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Краще б до мінус п'яти.
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22.04.2021 16:26 Відповісти
Посольство России в Праге сократится до пяти человек - Цензор.НЕТ 1051
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22.04.2021 16:41 Відповісти
это включая швейцара и кухарку ?

Dobrá práce !
posuňte ruský kurv dále !
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22.04.2021 17:55 Відповісти
это будет следующий шаг, дайте им время,они только разошлись
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22.04.2021 21:27 Відповісти
Снайпер попрацював ?
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22.04.2021 16:27 Відповісти
забавляет как чехи возют рилом по дерьму таакого страшного шерхана)
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22.04.2021 16:28 Відповісти
Браво, Прага!
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22.04.2021 16:28 Відповісти
Это до фига!
Ещё четырёх надо разогнать!
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22.04.2021 16:28 Відповісти
Пока рановато. Эти четверо скоро пятого понесут.
Посольство Росії в Празі скоротиться до п'яти осіб - Цензор.НЕТ 394
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22.04.2021 17:55 Відповісти
Найс! гнать кацапо-фашисткую падаль отовсюду
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22.04.2021 16:28 Відповісти
Посольство России в Праге сократится до пяти человек - Цензор.НЕТ 1446
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22.04.2021 16:46 Відповісти
ну это понятно - РФ оккупировала их территории и убила 16 тыс. чехов..
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22.04.2021 16:29 Відповісти
Посольство России в Праге сократится до пяти человек - Цензор.НЕТ 4026
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22.04.2021 16:29 Відповісти
прям новая "пражская весна" для парашников ))
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22.04.2021 16:30 Відповісти
Видно розумну та адекватну відповідь. Чехи продемострували, що самі себе поважають. Ще треба було б усю рідню повисилати.
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22.04.2021 16:30 Відповісти
многоВато будет
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22.04.2021 16:30 Відповісти
Посольство России в Праге сократится до пяти человек - Цензор.НЕТ 2402
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22.04.2021 16:30 Відповісти
На второй фотке...это они даже стиральную доску тащат?
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22.04.2021 17:00 Відповісти
еге ж, ні щєпкі нє оставят
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22.04.2021 17:09 Відповісти
наверняка все лампочки повыкручивали, всю туалетную бумагу упаковали. А в коробках - унитазы
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22.04.2021 17:12 Відповісти
Салям, Макс!
опередил! меня тоже "терзают смутные сомнения", что в коробках спрятаны унитазы, украденные из общественных туалетов Праги
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22.04.2021 19:02 Відповісти
Ва-Алейкум Салам, Алекс.
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22.04.2021 19:12 Відповісти
Посольство Росії в Празі скоротиться до п'яти осіб - Цензор.НЕТ 3400
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22.04.2021 19:06 Відповісти
...Російська Федерація має вдвічі більше дипломатів у Чехії, ніж остання має в Росії. Лише 60 громадян Чеської республіки, з яких 30 є дипломатами, працюють у московському посольстві. Прикметно, що подібне велике представництво Росія має і в Польщі, яка не лише має більше геополітичне значення, а й вчетверо більша за Чехію.
Загалом дипломатичне представництво Російської Федерації (посольство та генконсульства) є найбільшим з усіх країн, що мають дипмісії в Чеській республіці - навіть більшим, ніж США та Китай.
Кількість службових машин із дипломатичними номерами, які обслуговують посольство, перевищує кількість акредитованих російських дипломатів. Їх близько 70, і ще 30 використовують диппрацівники для приватних потреб. Чеська влада не має права оглядати машини з дипломатичними номерами, і Росія використовує їх для перевезення шпигунського спорядження. Чеські спецслужби вважають, що такий численний автопарк російського посольства створює значні загрози для країни. - https://texty.org.ua/articles/103437/rosijski-shpyhuny-pid-dyplomatychnym-prykryttyam-u-chehiyi-hto-vony-sho-roblyat-i-yak-yih-zdolaty/?src=main
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22.04.2021 17:12 Відповісти
В Словакии тоже крупное российское посольство . В пять раз больше украинского
Ещё в 2015 году украинский посол все дипломатические темы в Словакии решал через российских дипломатов . После смены посла и войны украинское посольство стало само решать вопросы и результат виден - двусторонние связи крепкие
Что ещё вытворяет российское посольство - встречи рускоговорящих ( вечера и шашлыки) и туда ходят бывшие жители совка ( раша Беларусь Украина и т д )
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22.04.2021 17:42 Відповісти
Да не, не нужно их уж так принижать. Это ж не стиральная доска а гладильная. Стиральная вот. Хотя их тоже скорее всего забрали.
Посольство Росії в Празі скоротиться до п'яти осіб - Цензор.НЕТ 6548
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22.04.2021 18:53 Відповісти
повесьте с наружи замок на ихние ворота и никого не выпускайте
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22.04.2021 16:31 Відповісти
Посольство России в Праге сократится до пяти человек - Цензор.НЕТ 6691
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22.04.2021 16:31 Відповісти
Емм, бюджет на 2021 приймався в 2020, тобто ще при Трампі, після нього і прийшлося в екстренному порядку збільшувати хоча б до 300...
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22.04.2021 16:37 Відповісти
Это же как надо довести спокойных чехов, чтобы у них так бомбануло?... Шпионы-террористы и "дипломаты" Расиси действительно рекордно много сделали за последние лет 7, чтобы свою страну превратить в чучело и карикатуру на "встающую с колен" псевдоимперию и сделать примером, как НЕ надо делать и жить
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22.04.2021 16:36 Відповісти
Посольство России в Праге сократится до пяти человек - Цензор.НЕТ 1202
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22.04.2021 16:38 Відповісти
Vot o xoroso,s takoj krasyvoj Pragi ,ruskije spioni pojedut domoj v pomojku rasku
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22.04.2021 16:41 Відповісти
Цікаво, тепер кацапська санепідемслужба щось найде в Крушовіце і Бєхєровці?))))
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22.04.2021 16:45 Відповісти
Хтось там в'якав, що Бабіш - прокремлівський...
А воно он як...
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22.04.2021 16:47 Відповісти
Коли твої яйця в кулаці МІ-6 затиснуті, ще й не так заспіваєш...
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22.04.2021 16:56 Відповісти
а коли Бабіш недавно сказав, що "вибухи не були актом державного тероризму" - це що було???
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22.04.2021 16:59 Відповісти
По данным МИД Чехии, сейчас в посольстве Чехии в Москве работают пятеро дипломатов и 19 административно-технических сотрудников. В посольстве России в Праге - 27 дипломатов и 67 административно-технических сотрудников.
Ранее Кулганек отмечал, что для уравнивания составов дипмиссий необходимо выслать около 60 сотрудников посольства России.
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22.04.2021 16:48 Відповісти
Всего пять свинособак в посольстве? Неплохо,но есть к чему стремиться
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22.04.2021 16:53 Відповісти
Пять сотрудников, включая уборщицу, телефонистку и сторожа .....
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22.04.2021 16:55 Відповісти
Посольство Росії в Празі скоротиться до п'яти осіб - Цензор.НЕТ 3336
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22.04.2021 16:58 Відповісти
Чехи нашли нужную тональность, - Браво!
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22.04.2021 16:59 Відповісти
да вахтершу посадите и хватит, 5 это даже много!
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22.04.2021 17:03 Відповісти
Посольство Росії в Празі скоротиться до п'яти осіб - Цензор.НЕТ 2739Посольство Росії в Празі скоротиться до п'яти осіб - Цензор.НЕТ 1793
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22.04.2021 17:14 Відповісти
Посольство Росії в Празі скоротиться до п'яти осіб - Цензор.НЕТ 3363
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22.04.2021 17:23 Відповісти
КАК ВСЕГДА МЫ ЖУЁМ СОПЛИ - ЧТО ПРИ ПОРОХЕ ЧТО ПРИЗЕЛЁНОМ ЗЕ .
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22.04.2021 17:28 Відповісти
Ви помиляєтися, на даний час, це навіть не шмакожуйство! Це можна прирівняти до поїдання багна( Ну такий в нас преЗЕдент(
Йому до бариги, як вам до марса.
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22.04.2021 18:37 Відповісти
та Петро теж не зробив цього, хоча мав би
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22.04.2021 21:18 Відповісти
посольство ФСБ у Празі скоротиться до 5 чоловік
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22.04.2021 17:44 Відповісти
Земан им поможет в качестве горничной.
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22.04.2021 17:52 Відповісти
Самый большой хаб кремлевской разведки в Европе был именно в Чехии, теперь он развален.
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22.04.2021 17:58 Відповісти
а не в Австрії з Німеччиною часом?
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22.04.2021 21:17 Відповісти
Молодцы чехи. Строго паритет. Раша оставила 5 чехов, чехи пять московитов. А то думали что Прага благодаря "товарищу" Земану им будут в рот смотреть... до скончания века.. номер не прошел...
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22.04.2021 18:07 Відповісти
Лучше, конечно, если бы сократили их всех на верхние половины, но и так неплохо.
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22.04.2021 18:10 Відповісти
Не все в Чехии алкаши (как Земан).
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22.04.2021 18:31 Відповісти
Чехи красавцы! ********** конкретно.😂😂😂
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22.04.2021 18:52 Відповісти
Так еще тех пятерых поделить на разницу площади территории стран
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22.04.2021 19:30 Відповісти
Хватит дурачить народные массы (с)
Русня НЕ работники
- они три-два-расы.
Посольство Росії в Празі скоротиться до п'яти осіб - Цензор.НЕТ 2913
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22.04.2021 19:32 Відповісти
Лишнехромосомные лапотники должны знать своё место...
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22.04.2021 19:49 Відповісти
Дуже вірне рішення...
Головне, щоби унітази з собою не вивезли - хай їдуть срати у дирку в підлозі..,
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22.04.2021 20:04 Відповісти
зла не вистачає!
Те що повинні робити ми - робить хто завгодно крім нас!
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22.04.2021 21:16 Відповісти
 
 