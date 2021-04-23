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Российское консульство в чешском Брно облили кетчупом. ФОТОрепортаж

Консульство Российской Федерации в чешском Брно облили кетчупом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом сообщает издание DenikN.

Люди, которые это сделали, неизвестны. Правоохранители отметили, что "расследуют случай".

В ночь на 18 апреля так же поступили с российским посольством в Праге. Полиция впоследствии задержала семь человек, которых считают причастными к акции. Люди, облившие стену посольства кетчупом, пояснили в комментариях СМИ, что кетчуп символизирует кровь, а "режим Путина совершил террористический акт в Чехии".

Российское консульство в чешском Брно облили кетчупом 01
Российское консульство в чешском Брно облили кетчупом 02
Российское консульство в чешском Брно облили кетчупом 03

Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Читайте: Посольство России в Праге сократится до пяти человек

Автор: 

консульство (470) россия (96420) Чехия (1745)


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Топ комментарии
+15
Российское консульство в чешском Брно облили кетчупом - Цензор.НЕТ 1883
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23.04.2021 11:36 Ответить
+13
Российское консульство в чешском Брно облили кетчупом - Цензор.НЕТ 8763
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23.04.2021 11:38 Ответить
+12
Российское консульство в чешском Брно облили кетчупом - Цензор.НЕТ 8920
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23.04.2021 11:27 Ответить
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Кетчуп жалко...
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23.04.2021 11:26 Ответить
Кацапи завшиголодні і п'яні позлизують
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23.04.2021 12:21 Ответить
якби було можна, ****** цю установу бензом та пару коктейлів у додачу..
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23.04.2021 11:27 Ответить
Российское консульство в чешском Брно облили кетчупом - Цензор.НЕТ 8920
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23.04.2021 11:27 Ответить
Руссофобские чешские молодчики.))
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23.04.2021 11:28 Ответить
Да, совсем распаясались
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23.04.2021 12:18 Ответить
Бандєравци...
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23.04.2021 12:22 Ответить
Та не, чехо-жидо-бИндерАвцы!
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23.04.2021 13:24 Ответить
Говном надо бы.
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23.04.2021 11:31 Ответить
Говна там и так хватает...
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23.04.2021 12:04 Ответить
Ничего кроме говна. Такая надпись должна на входе быть
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23.04.2021 12:19 Ответить
Кетчуп - то зайве:"Біг пес через овес - не шкодило псові, мабудь шкоди не буде і тому вівсові." молодці чехи вже зробили все, щоб завдати кацапа дшкульного удару - вислали резидентуру, яка опікувалася не лише Чехією, а й Польщею і Румунією. Тому потрібно діяти у такому напрямку. А кетчуп - то таке.
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23.04.2021 11:31 Ответить
Все, тепер Земану дорога на парад в Москву закрита.
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23.04.2021 11:41 Ответить
щас парашники кетчуп пососкребают и по высылке с собой утащат )
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23.04.2021 11:32 Ответить
Российское консульство в чешском Брно облили кетчупом - Цензор.НЕТ 1883
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23.04.2021 11:36 Ответить
Российское консульство в чешском Брно облили кетчупом - Цензор.НЕТ 8763
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23.04.2021 11:38 Ответить
Хоть бы написали Путин *****, а то так...только зря кетчуп перевели
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23.04.2021 11:47 Ответить
Кетчупом - кощунство и издевательство над едой. А вот говном - самое оно. Кацапы еще петуха из него слепят.
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23.04.2021 11:55 Ответить
зато в Украине кацапские консульства никто кетчупом не поливает
а филиал фсб охраняет с утра до ночи все 7 лет так называемой войны
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23.04.2021 12:11 Ответить
Чого там не обливають? Обливають час від часу...
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23.04.2021 12:25 Ответить
Европейцы)
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23.04.2021 12:12 Ответить
Європєйскіє бандєравці
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23.04.2021 12:26 Ответить
А нужно было говном!!
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23.04.2021 13:00 Ответить
А шо,гімна не було ? Шкода...
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23.04.2021 14:04 Ответить
 
 