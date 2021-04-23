Російське консульство в чеському Брно облили кетчупом. ФОТОрепортаж

Консульство Російської Федерації в чеському Брно облили кетчупом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це повідомляє видання DenikN.

Люди, які це зробили, невідомі. Правоохоронці зазначили, що "розслідують випадок".

У ніч на 18 квітня так само вчинили з російським посольством у Празі. Поліція згодом затримала семеро осіб, яких вважають причетними до акції. Люди, які облили стіну посольства кетчупом, пояснили в коментарях ЗМІ, що кетчуп символізує кров, а "режим Путіна здійснив терористичний акт в Чехії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Росії в Празі скоротиться до п'яти осіб







Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.