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Російське консульство в чеському Брно облили кетчупом. ФОТОрепортаж

Консульство Російської Федерації в чеському Брно облили кетчупом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це повідомляє видання DenikN.

Люди, які це зробили, невідомі. Правоохоронці зазначили, що "розслідують випадок".

У ніч на 18 квітня так само вчинили з російським посольством у Празі. Поліція згодом затримала семеро осіб, яких вважають причетними до акції. Люди, які облили стіну посольства кетчупом, пояснили в коментарях ЗМІ, що кетчуп символізує кров, а "режим Путіна здійснив терористичний акт в Чехії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Росії в Празі скоротиться до п'яти осіб

Російське консульство в чеському Брно облили кетчупом 01
Російське консульство в чеському Брно облили кетчупом 02
Російське консульство в чеському Брно облили кетчупом 03

Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.

Автор: 

консульство (309) росія (66431) Чехія (1658)


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Топ коментарі
+15
Российское консульство в чешском Брно облили кетчупом - Цензор.НЕТ 1883
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23.04.2021 11:36 Відповісти
+13
Российское консульство в чешском Брно облили кетчупом - Цензор.НЕТ 8763
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23.04.2021 11:38 Відповісти
+12
Российское консульство в чешском Брно облили кетчупом - Цензор.НЕТ 8920
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23.04.2021 11:27 Відповісти
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Кетчуп жалко...
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23.04.2021 11:26 Відповісти
Кацапи завшиголодні і п'яні позлизують
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23.04.2021 12:21 Відповісти
якби було можна, ****** цю установу бензом та пару коктейлів у додачу..
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23.04.2021 11:27 Відповісти
Российское консульство в чешском Брно облили кетчупом - Цензор.НЕТ 8920
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23.04.2021 11:27 Відповісти
Руссофобские чешские молодчики.))
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23.04.2021 11:28 Відповісти
Да, совсем распаясались
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23.04.2021 12:18 Відповісти
Бандєравци...
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23.04.2021 12:22 Відповісти
Та не, чехо-жидо-бИндерАвцы!
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23.04.2021 13:24 Відповісти
Говном надо бы.
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23.04.2021 11:31 Відповісти
Говна там и так хватает...
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23.04.2021 12:04 Відповісти
Ничего кроме говна. Такая надпись должна на входе быть
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23.04.2021 12:19 Відповісти
Кетчуп - то зайве:"Біг пес через овес - не шкодило псові, мабудь шкоди не буде і тому вівсові." молодці чехи вже зробили все, щоб завдати кацапа дшкульного удару - вислали резидентуру, яка опікувалася не лише Чехією, а й Польщею і Румунією. Тому потрібно діяти у такому напрямку. А кетчуп - то таке.
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23.04.2021 11:31 Відповісти
Все, тепер Земану дорога на парад в Москву закрита.
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23.04.2021 11:41 Відповісти
щас парашники кетчуп пососкребают и по высылке с собой утащат )
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23.04.2021 11:32 Відповісти
Российское консульство в чешском Брно облили кетчупом - Цензор.НЕТ 1883
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23.04.2021 11:36 Відповісти
Российское консульство в чешском Брно облили кетчупом - Цензор.НЕТ 8763
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23.04.2021 11:38 Відповісти
Хоть бы написали Путин *****, а то так...только зря кетчуп перевели
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23.04.2021 11:47 Відповісти
Кетчупом - кощунство и издевательство над едой. А вот говном - самое оно. Кацапы еще петуха из него слепят.
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23.04.2021 11:55 Відповісти
зато в Украине кацапские консульства никто кетчупом не поливает
а филиал фсб охраняет с утра до ночи все 7 лет так называемой войны
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23.04.2021 12:11 Відповісти
Чого там не обливають? Обливають час від часу...
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23.04.2021 12:25 Відповісти
Европейцы)
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23.04.2021 12:12 Відповісти
Європєйскіє бандєравці
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23.04.2021 12:26 Відповісти
А нужно было говном!!
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23.04.2021 13:00 Відповісти
А шо,гімна не було ? Шкода...
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23.04.2021 14:04 Відповісти
 
 