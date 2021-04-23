Росія висилає 5 польських дипломатів

Москва висилає на Батьківщину п'ятьох польських дипломатів. Таким чином в МЗС РФ відреагували на висилку Варшавою трьох співробітників російського посольства.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Росії, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство оголосило "persona non grata" п'ятьох співробітників Посольства Республіки Польща в Російській Федерації. Їм належить покинути територію Російської Федерації до кінця дня 15 травня 2021 року", - сказано в повідомленні.

У МЗС РФ підкреслили, що реагують таким чином на висилку з Польщі трьох своїх співробітників. І навели перелік дій польської сторони, які, на їхню думку, руйнують двосторонні відносини.

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"Стараннями польської влади протягом останніх років контакти з Росією були фактично заморожені, розгорнута ганебна війна з радянськими пам'ятниками, здійснюються спроби торпедування російських енергетичних проєктів, проводиться широкомасштабна антиросійська інформаційна кампанія, фальсифікується історія, нескінченно продовжуються антиросійські санкції Заходу", - перерахували в МЗС РФ .