Росія висилає 5 польських дипломатів
Москва висилає на Батьківщину п'ятьох польських дипломатів. Таким чином в МЗС РФ відреагували на висилку Варшавою трьох співробітників російського посольства.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Росії, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністерство оголосило "persona non grata" п'ятьох співробітників Посольства Республіки Польща в Російській Федерації. Їм належить покинути територію Російської Федерації до кінця дня 15 травня 2021 року", - сказано в повідомленні.
У МЗС РФ підкреслили, що реагують таким чином на висилку з Польщі трьох своїх співробітників. І навели перелік дій польської сторони, які, на їхню думку, руйнують двосторонні відносини.
"Стараннями польської влади протягом останніх років контакти з Росією були фактично заморожені, розгорнута ганебна війна з радянськими пам'ятниками, здійснюються спроби торпедування російських енергетичних проєктів, проводиться широкомасштабна антиросійська інформаційна кампанія, фальсифікується історія, нескінченно продовжуються антиросійські санкції Заходу", - перерахували в МЗС РФ .
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и куда теперь "начным тцёлкам" везти сваю русафобию ?
Країна, в якій народився тероризм і яка вивела його на державний рівень та застосовує повсяк день, дивується наслідкам своєї діяльності! Чомусь мені це нагадує нинішню нашу владу: боротьба та реакція на наслідки, а не на причину.
Залізна завіса спускається руками самих московитів... От щоб ця завіса перечавила їм усім горлянки!
«Хотят ли русские войны?"
Только что мы с Агентством социальных исследований под заказ проводили соцопрос - выборка 4200 человек, классическая выборка респондентов, телефонные звонки, улица.
Вопрос "Поддерживаете ли Вы ввод войск на Украину", без пояснений о Крыме, Донбассе, Киеве.
56.8% - да, 19.6% - нет.
В "протестной, интеллигентной" Москве 51% - да, 24% - нет.
В Питере 47% - да, 31% - нет.
Второй вопрос:
"Готовы ли Вы быть призванными в войска для выполнения такой миссии или отправить на войну своего ребенка?".
52% готовы и сами идти, убивать братьев-славян и детей своих в мясорубку загнать.
В Москве - нашей Москве, которая голосовала за Навального, - готовы 49,8%.
Но самое интересное дальше.
Мультивариантный вопрос. "В какую еще страну Вы поддержали бы ввод российских войск для обеспечения интересов РФ?".
Ответы: максимум - в страны Прибалтики. Потом США, Япония и, Вы будете смеяться, Израиль.
А теперь садитесь покрепче.
"Готовы ли Вы к санкциям (невозможность выезда за границу, дефицит иностранных товаров, экономические трудности) в случае активного использования Россией вооруженных сил?".
Да ответило 50.4% по России и 45.2% по Москве».
Как убить двух зайцев? Римкевич знает! 😎
1) Солидарность с Чехией и высылка дипломата страны оккупанта и убицы.
2) Высылка дипломата опозорившего честь РФ ради ... чести РФ! 😉
Учись Машка Захарова настоящей дипломатии! Это тебе не ватные сопли жевать вхолостую.