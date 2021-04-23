Президент Молдовы Санду созывает Совбез из-за угрозы свержения конституционного строя
Парламент Молдовы аннулировал указ о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда. Из-за угрозы подрыва конституционного строя президент Майя Санду собрала Совет безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет newsmaker.md.
Сообщается, что заседание Высшего совета безопасности началось в 17:00.
"На заседании обсудят угрозу подрыва конституционного строя в Молдове", - сообщили в пресс-службе президента Санду.
Также сообщается, что сегодня молдавский парламент отозвал указ о назначении Маноле по своей квоте. Она в последнее время занимала пост главы Конституционного суда. Решение парламента должно вступить в силу и быть исполнено с момента принятия, голосование поддержала партия ПСРМ, лидером которой является экс-президент Игорь Додон, и платформа Pentru Moldova.
Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент. По решению суда, парламент нужно распустить на основании того, что нет возможности сформировать правительство. Санду пытается сформировать правительство с момента своей инаугурации.
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Есть еще татаров, дерьмак, подоляк, портнов и проч.
интересно, есть ли у нас и у этих стран планы развала кацапии ?
Додон летит в Орду..
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https://twitter.com/Home_cat_Barsik Отец Русской
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·https://twitter.com/Home_cat_Barsik/status/1385614523286052867 24 мин
Додон заявил, что срочно летит в Москву "на ряд важных встреч в интересах Молдавии" - обещает вечером "много хороших новостей для граждан Молдавии, которых давно ждали". Уже вечер.
И что с Молдовой? У низ нет своих войск, чтобы навести порядок в своей стране, не имеющей границ с лаптестаном? Пусть берут пример с Алиева.
Я так понимаю, ты не "сожалеешь" от того, что кацапские орды могут пойти на Украину уже и со стороны Беларуси. Скоро это будет с вероятностью в 100%.
Полным подавлением сопротивления, гибелью или бегством подавляющего большинства тех кто воевал против РФ, и взятием Чечни под полный контроль.
Бюджет на 70% - дотации из центра. Во всём огромные льготы, кажется даже коммунальные частично - бесплатные.
РФ сделала этому народу много зла во время войны, вину надо искупить.
спасіння потопольника в руках самого потопельника. але президент забув цю істину, живе із своїми халамидниками як в останній день Помпеї. якщо перефразувати одного російського сатирика 19 століття - як там на Банковій ? Воруют.!
1. просила поца прекратить поставки металолома на метзавод в Приднестровье, потому что владелец Плахотнюк.
2. за 15 минут до окончания строка на коалицию отказалась от кААлиции с Плахотнюком. То есть повторила петлю Мороза А. А чем для Мороза А. это закончилось известно всем ушел из политики. Правда, с деньгами.
Ехала в Киев авто потому, что никто ее не хотел видеть, в Молдове опять возник персонаж, личный друг Зе Ринато Ушастый (или Усатый) Это тот крендель что на плюсах вещал, що гетьман убил своего брата.
А теперь те кого она за 15 минут так брутально "кинула", "вжисть" не будут голосовать за санду.
Кроме тгго, на известному турецком отдыхе зе на даче в минши махна, Плахотнюк 5 часов беседовал с новоизбранным бубочкой в присутствии Игоря Валерьевича.