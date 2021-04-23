Президент Молдовы Санду созывает Совбез из-за угрозы свержения конституционного строя

Парламент Молдовы аннулировал указ о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда. Из-за угрозы подрыва конституционного строя президент Майя Санду собрала Совет безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет newsmaker.md.

Сообщается, что заседание Высшего совета безопасности началось в 17:00.

"На заседании обсудят угрозу подрыва конституционного строя в Молдове", - сообщили в пресс-службе президента Санду.

Также сообщается, что сегодня молдавский парламент отозвал указ о назначении Маноле по своей квоте. Она в последнее время занимала пост главы Конституционного суда. Решение парламента должно вступить в силу и быть исполнено с момента принятия, голосование поддержала партия ПСРМ, лидером которой является экс-президент Игорь Додон, и платформа Pentru Moldova.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент. По решению суда, парламент нужно распустить на основании того, что нет возможности сформировать правительство. Санду пытается сформировать правительство с момента своей инаугурации.

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