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Президент Молдовы Санду созывает Совбез из-за угрозы свержения конституционного строя

Президент Молдовы Санду созывает Совбез из-за угрозы свержения конституционного строя

Парламент Молдовы аннулировал указ о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда. Из-за угрозы подрыва конституционного строя президент Майя Санду собрала Совет безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет newsmaker.md.

Сообщается, что заседание Высшего совета безопасности началось в 17:00.

"На заседании обсудят угрозу подрыва конституционного строя в Молдове", - сообщили в пресс-службе президента Санду.

Также сообщается, что сегодня молдавский парламент отозвал указ о назначении Маноле по своей квоте. Она в последнее время занимала пост главы Конституционного суда. Решение парламента должно вступить в силу и быть исполнено с момента принятия, голосование поддержала партия ПСРМ, лидером которой является экс-президент Игорь Додон, и платформа Pentru Moldova.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент. По решению суда, парламент нужно распустить на основании того, что нет возможности сформировать правительство. Санду пытается сформировать правительство с момента своей инаугурации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова просит Украину разрешить осмотреть автомобиль, на котором предположительно вывезли из страны Чауса, - и.о. премьера Чокой

Автор: 

Молдова (1893) Мая Санду (220)


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Топ комментарии
+48
Маленькая женщина ,а сердце больше чем у ишака оманского а также катарского и пр.
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23.04.2021 18:34 Ответить
+23
выгнать парашных дипломатов к бениной матери и любые угрозы резко уменьшаться.
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23.04.2021 18:34 Ответить
+17
Разница в том что твое ЗЕ заводило во власть бандитов, насильников и воров а Санду питается их оттуда убрать.
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23.04.2021 18:49 Ответить
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Маленькая женщина ,а сердце больше чем у ишака оманского а также катарского и пр.
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23.04.2021 18:34 Ответить
И чем же это, интересно? Ситуация точно такая же, как была после выборов Зе. Затягивание инаугурации, отказ старой ВР в принятии любых законов, связанных с предвыборными обещаниями Зе. В итоге- Рада дано распущена, без всяких "Совбезов". Пока "маленькая женщина с большим сердцем" пытается трепыхаться. Иметь "большое сердце"- не достаточно. В данном случае. Важно иметь ОТВАЖНОЕ СЕРДЦЕ. Как у нашего Зе!
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23.04.2021 18:42 Ответить
Тож соромно за зєшобло постійно, а ще й фільма хрістогрозєвського не було((((
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23.04.2021 18:48 Ответить
Разница в том что твое ЗЕ заводило во власть бандитов, насильников и воров а Санду питается их оттуда убрать.
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23.04.2021 18:49 Ответить
Не вижу таких у Зе. Вижу, что Зе с такими борется, как и с хутиновской агентурой. И не только, как Санду, "пытается", а УБИРАЕТ. Так что да, разница ОГРОМНА.
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23.04.2021 18:54 Ответить
коли катлеты не видишь? А он есть.
Есть еще татаров, дерьмак, подоляк, портнов и проч.
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23.04.2021 18:57 Ответить
Засунь своего зеишака себе в сраку и поглубже...
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23.04.2021 18:55 Ответить
За два года правления зелупка, все государственные предприятия стали убыточные. Совпадение? Не думаю, когда страной правит *******.
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23.04.2021 19:03 Ответить
Если бы не кацапо мразь, там тоже бы люди жили по-человечески
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23.04.2021 19:21 Ответить
Бред зелёного воображения. Рада досрочно распущена в не конституционный под радостное улюлюканье быдломассы. Реальные барыги и тупо бандиты с 90-х получили власть. Это вам ещё припомнят.
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23.04.2021 19:23 Ответить
Без вранья совсем ни как?))) ВР была распущена в день инаугурации... Когда она успела "позатягивать"?)) Так за что она была распущена?)
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23.04.2021 23:21 Ответить
Не знаю как там сердце, но мозг точно.
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23.04.2021 18:46 Ответить
в смысле сейшельско-галапагосского.
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24.04.2021 04:13 Ответить
выгнать парашных дипломатов к бениной матери и любые угрозы резко уменьшаться.
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23.04.2021 18:34 Ответить
Така ж фігня як і у нас. Совпадєніє?
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23.04.2021 18:35 Ответить
Тільки там Додон,а у нас Гвідон))
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23.04.2021 18:47 Ответить
У нас зєлєнскій.
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23.04.2021 18:58 Ответить
У вас ***** гандон, называй вещи своими именами
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23.04.2021 19:21 Ответить
Наслідки звернення до Росії стосовно постачання вакцини......
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23.04.2021 18:36 Ответить
у кацапов над развалом каждой страны работают институты развала стран,
интересно, есть ли у нас и у этих стран планы развала кацапии ?
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23.04.2021 18:36 Ответить
Дерьмак с портновым возглавляют. Лично призидент назначил.
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23.04.2021 18:39 Ответить
О Приднестровье - ни слова!
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23.04.2021 18:37 Ответить
вот попался твитер московита-имперца
Додон летит в Орду..

https://twitter.com/Home_cat_Barsik
https://twitter.com/Home_cat_Barsik

https://twitter.com/Home_cat_Barsik Отец Русской
https://twitter.com/Home_cat_Barsik Демократии

https://twitter.com/Home_cat_Barsik @Home_cat_Barsik

·https://twitter.com/Home_cat_Barsik/status/1385614523286052867 24 мин

Додон заявил, что срочно летит в Москву "на ряд важных встреч в интересах Молдавии" - обещает вечером "много хороших новостей для граждан Молдавии, которых давно ждали". Уже вечер.
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23.04.2021 18:46 Ответить
Это всё из-за Чауса... Такой вот судья оказался. Пропал, вроде, да? А дело его- живёт! А реально: что происходит??? Где этот чудик?
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23.04.2021 18:47 Ответить
Можливо показує викравшим його бандитам де ще закопав решту банок з баксами.Видно це і було метою його викрадення.
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23.04.2021 21:03 Ответить
Это уже будет преступление украинской власти, 6просрали беларусь, и если Украина еще отдаст бесу путлеру Молдову, то грош цена нам всем, и не будет у нас будущего.
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23.04.2021 18:51 Ответить
Что значит "бросили Беларусь"? А что надо было делать? Войной на них идти? И РАДИ ЧЕГО/КОГО??? Ради беларусов, которые 7 лет войны на стороне лаптестана и клянут наш Майдан??? И, к тому же, не стремятся оторваться от РФ-ии. Вот пусть "рузьке братушки" им и помогают!
И что с Молдовой? У низ нет своих войск, чтобы навести порядок в своей стране, не имеющей границ с лаптестаном? Пусть берут пример с Алиева.
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23.04.2021 19:01 Ответить
Беларусь останется с вами, не надо панику разводить, это было ещё только начало.
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23.04.2021 19:01 Ответить
Беларусь останется с пуйлом. К сожалению.
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23.04.2021 19:08 Ответить
К чьему сожалению?
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23.04.2021 19:23 Ответить
К моему. Так устроит?

Я так понимаю, ты не "сожалеешь" от того, что кацапские орды могут пойти на Украину уже и со стороны Беларуси. Скоро это будет с вероятностью в 100%.
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23.04.2021 19:27 Ответить
Орды уже ходили на Чечню, причём со всех сторон, чем это кончилось, напомнить? А фашистам я могу сказать, Чечня, здесь, этой мрази, детским садом покажется
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23.04.2021 20:29 Ответить
чем это кончилось, напомнить

Полным подавлением сопротивления, гибелью или бегством подавляющего большинства тех кто воевал против РФ, и взятием Чечни под полный контроль.
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23.04.2021 20:54 Ответить
Полным подавлением? Ты дань плати вовремя, иначе глотки вам резать начнут, подавители. Напомнить, как трое отшумели целый взвод расиськой недоармии, чмошники
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23.04.2021 21:55 Ответить
"Дань" платят беспредельщику кадырке, а не чеченцам, которые живут под гнётом.
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23.04.2021 22:05 Ответить
Диванный? Мордва, дергай отсюда, пока цел
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23.04.2021 22:12 Ответить
Молдавія - це приклад того, що намагається нам втюхати *****. І це ще не самий гірший варіант. Єще Ічкерія, Південа Осетія, Абхазія...
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23.04.2021 19:31 Ответить
Ну положим пожить как нынешняя "Ічкерія", не отказался бы ни один регион РФ (разве что кроме Москвы), да и из Украинских, многие бы не отказались.

Бюджет на 70% - дотации из центра. Во всём огромные льготы, кажется даже коммунальные частично - бесплатные.
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23.04.2021 20:49 Ответить
Приходится уважать закон гор о кровной мести, попробуй не плати, кровью заплатишь. Хотя это временно.
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23.04.2021 21:10 Ответить
За Россию там (по крайней мере во второй войне) воевало и умирало не на много меньше чеченцев чем против неё. А сейчас это чуть ли не самые боеспособные солдаты на службе РФ. За то к ним и особое отношение.

РФ сделала этому народу много зла во время войны, вину надо искупить.
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23.04.2021 21:22 Ответить
Видишь ли мордва сраная, эти боеспособные очень быстро сбежали из Донбасса, потому как трахать ваших жён и вас самих намного удобнее
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23.04.2021 21:57 Ответить
це якийсь новий халамидник гнусавого поца.
спасіння потопольника в руках самого потопельника. але президент забув цю істину, живе із своїми халамидниками як в останній день Помпеї. якщо перефразувати одного російського сатирика 19 століття - як там на Банковій ? Воруют.!
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23.04.2021 20:33 Ответить
А заметили? Та же пестня и тот же почерк. Все один к одному как у нас.
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23.04.2021 21:35 Ответить
санду запомнилась двумя вещами:
1. просила поца прекратить поставки металолома на метзавод в Приднестровье, потому что владелец Плахотнюк.
2. за 15 минут до окончания строка на коалицию отказалась от кААлиции с Плахотнюком. То есть повторила петлю Мороза А. А чем для Мороза А. это закончилось известно всем ушел из политики. Правда, с деньгами.
Ехала в Киев авто потому, что никто ее не хотел видеть, в Молдове опять возник персонаж, личный друг Зе Ринато Ушастый (или Усатый) Это тот крендель что на плюсах вещал, що гетьман убил своего брата.
А теперь те кого она за 15 минут так брутально "кинула", "вжисть" не будут голосовать за санду.
Кроме тгго, на известному турецком отдыхе зе на даче в минши махна, Плахотнюк 5 часов беседовал с новоизбранным бубочкой в присутствии Игоря Валерьевича.
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23.04.2021 21:44 Ответить
Замечательно уникальный поток сознания...
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23.04.2021 22:48 Ответить
А "О чем говорил отец Варлаам с Гришкой самозванцем на литовской границе? " тебе кацапы не докладывали ?
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24.04.2021 11:15 Ответить
Про влахів вони тоді нічого точно не говорили, валахи тоді стояли "горою" за петра !. А що козир " танцює " проти молдови, то це факт.
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24.04.2021 14:15 Ответить
ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ РАЗФОРМИРОВЫВАТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЕ !)
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24.04.2021 07:20 Ответить
Все закончилось вчера поздно вечером,-Конституционный Суд отменил все незаконные решения Парламента!
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24.04.2021 10:11 Ответить
Куча дебилов в каждой новости разгоняют кацапские темы, что в Украине "всё пропало" ...хаос и безнадёга, а вот хрен вам попугаи.
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24.04.2021 11:12 Ответить
походу надо ввести войска в молдову на помощь. а чо? ***** может, а мы нет?
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24.04.2021 21:16 Ответить
Путинские шавки в Молдове пытаются поднять голову.
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24.04.2021 22:15 Ответить
 
 