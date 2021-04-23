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Новини
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Президентка Молдови Санду скликає Раду безпеки через загрозу повалення конституційного ладу

Президентка Молдови Санду скликає Раду безпеки через загрозу повалення конституційного ладу

Парламент Молдови анулював указ про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду. Через загрозу підриву конституційного ладу президентка Майя Санду зібрала Раду безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише newsmaker.md.

Повідомляється, що засідання Вищої ради безпеки розпочалося о 17:00.

"На засіданні обговорять загрозу підриву конституційного ладу в Молдові", - повідомили в пресслужбі президента Санду.

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Також повідомляється, що сьогодні молдовський парламент відкликав указ про призначення Маноле за своєю квотою. Вона останнім часом обіймала пост глави Конституційного суду. Рішення парламенту має вступити в силу і бути виконане з моменту прийняття, голосування підтримала партія ПСРМ, лідером якої є експрезидент Ігор Додон, і платформа Pentru Moldova.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент. За рішенням суду, парламент потрібно розпустити на підставі того, що немає можливості сформувати уряд. Санду намагається сформувати уряд з моменту своєї інавгурації.

Автор: 

Молдова (2097) Мая Санду (262)


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Топ коментарі
+48
Маленькая женщина ,а сердце больше чем у ишака оманского а также катарского и пр.
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23.04.2021 18:34 Відповісти
+23
выгнать парашных дипломатов к бениной матери и любые угрозы резко уменьшаться.
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23.04.2021 18:34 Відповісти
+17
Разница в том что твое ЗЕ заводило во власть бандитов, насильников и воров а Санду питается их оттуда убрать.
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23.04.2021 18:49 Відповісти
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Маленькая женщина ,а сердце больше чем у ишака оманского а также катарского и пр.
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23.04.2021 18:34 Відповісти
И чем же это, интересно? Ситуация точно такая же, как была после выборов Зе. Затягивание инаугурации, отказ старой ВР в принятии любых законов, связанных с предвыборными обещаниями Зе. В итоге- Рада дано распущена, без всяких "Совбезов". Пока "маленькая женщина с большим сердцем" пытается трепыхаться. Иметь "большое сердце"- не достаточно. В данном случае. Важно иметь ОТВАЖНОЕ СЕРДЦЕ. Как у нашего Зе!
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23.04.2021 18:42 Відповісти
Тож соромно за зєшобло постійно, а ще й фільма хрістогрозєвського не було((((
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23.04.2021 18:48 Відповісти
Разница в том что твое ЗЕ заводило во власть бандитов, насильников и воров а Санду питается их оттуда убрать.
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23.04.2021 18:49 Відповісти
Не вижу таких у Зе. Вижу, что Зе с такими борется, как и с хутиновской агентурой. И не только, как Санду, "пытается", а УБИРАЕТ. Так что да, разница ОГРОМНА.
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23.04.2021 18:54 Відповісти
коли катлеты не видишь? А он есть.
Есть еще татаров, дерьмак, подоляк, портнов и проч.
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23.04.2021 18:57 Відповісти
Засунь своего зеишака себе в сраку и поглубже...
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23.04.2021 18:55 Відповісти
За два года правления зелупка, все государственные предприятия стали убыточные. Совпадение? Не думаю, когда страной правит *******.
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23.04.2021 19:03 Відповісти
Если бы не кацапо мразь, там тоже бы люди жили по-человечески
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23.04.2021 19:21 Відповісти
Бред зелёного воображения. Рада досрочно распущена в не конституционный под радостное улюлюканье быдломассы. Реальные барыги и тупо бандиты с 90-х получили власть. Это вам ещё припомнят.
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23.04.2021 19:23 Відповісти
Без вранья совсем ни как?))) ВР была распущена в день инаугурации... Когда она успела "позатягивать"?)) Так за что она была распущена?)
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23.04.2021 23:21 Відповісти
Не знаю как там сердце, но мозг точно.
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23.04.2021 18:46 Відповісти
в смысле сейшельско-галапагосского.
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24.04.2021 04:13 Відповісти
выгнать парашных дипломатов к бениной матери и любые угрозы резко уменьшаться.
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23.04.2021 18:34 Відповісти
Така ж фігня як і у нас. Совпадєніє?
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23.04.2021 18:35 Відповісти
Тільки там Додон,а у нас Гвідон))
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23.04.2021 18:47 Відповісти
У нас зєлєнскій.
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23.04.2021 18:58 Відповісти
У вас ***** гандон, называй вещи своими именами
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23.04.2021 19:21 Відповісти
Наслідки звернення до Росії стосовно постачання вакцини......
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23.04.2021 18:36 Відповісти
у кацапов над развалом каждой страны работают институты развала стран,
интересно, есть ли у нас и у этих стран планы развала кацапии ?
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23.04.2021 18:36 Відповісти
Дерьмак с портновым возглавляют. Лично призидент назначил.
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23.04.2021 18:39 Відповісти
О Приднестровье - ни слова!
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23.04.2021 18:37 Відповісти
вот попался твитер московита-имперца
Додон летит в Орду..

https://twitter.com/Home_cat_Barsik
https://twitter.com/Home_cat_Barsik

https://twitter.com/Home_cat_Barsik Отец Русской
https://twitter.com/Home_cat_Barsik Демократии

https://twitter.com/Home_cat_Barsik @Home_cat_Barsik

·https://twitter.com/Home_cat_Barsik/status/1385614523286052867 24 мин

Додон заявил, что срочно летит в Москву "на ряд важных встреч в интересах Молдавии" - обещает вечером "много хороших новостей для граждан Молдавии, которых давно ждали". Уже вечер.
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23.04.2021 18:46 Відповісти
Это всё из-за Чауса... Такой вот судья оказался. Пропал, вроде, да? А дело его- живёт! А реально: что происходит??? Где этот чудик?
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23.04.2021 18:47 Відповісти
Можливо показує викравшим його бандитам де ще закопав решту банок з баксами.Видно це і було метою його викрадення.
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23.04.2021 21:03 Відповісти
Это уже будет преступление украинской власти, 6просрали беларусь, и если Украина еще отдаст бесу путлеру Молдову, то грош цена нам всем, и не будет у нас будущего.
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23.04.2021 18:51 Відповісти
Что значит "бросили Беларусь"? А что надо было делать? Войной на них идти? И РАДИ ЧЕГО/КОГО??? Ради беларусов, которые 7 лет войны на стороне лаптестана и клянут наш Майдан??? И, к тому же, не стремятся оторваться от РФ-ии. Вот пусть "рузьке братушки" им и помогают!
И что с Молдовой? У низ нет своих войск, чтобы навести порядок в своей стране, не имеющей границ с лаптестаном? Пусть берут пример с Алиева.
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23.04.2021 19:01 Відповісти
Беларусь останется с вами, не надо панику разводить, это было ещё только начало.
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23.04.2021 19:01 Відповісти
Беларусь останется с пуйлом. К сожалению.
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23.04.2021 19:08 Відповісти
К чьему сожалению?
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23.04.2021 19:23 Відповісти
К моему. Так устроит?

Я так понимаю, ты не "сожалеешь" от того, что кацапские орды могут пойти на Украину уже и со стороны Беларуси. Скоро это будет с вероятностью в 100%.
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23.04.2021 19:27 Відповісти
Орды уже ходили на Чечню, причём со всех сторон, чем это кончилось, напомнить? А фашистам я могу сказать, Чечня, здесь, этой мрази, детским садом покажется
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23.04.2021 20:29 Відповісти
чем это кончилось, напомнить

Полным подавлением сопротивления, гибелью или бегством подавляющего большинства тех кто воевал против РФ, и взятием Чечни под полный контроль.
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23.04.2021 20:54 Відповісти
Полным подавлением? Ты дань плати вовремя, иначе глотки вам резать начнут, подавители. Напомнить, как трое отшумели целый взвод расиськой недоармии, чмошники
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23.04.2021 21:55 Відповісти
"Дань" платят беспредельщику кадырке, а не чеченцам, которые живут под гнётом.
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23.04.2021 22:05 Відповісти
Диванный? Мордва, дергай отсюда, пока цел
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23.04.2021 22:12 Відповісти
Молдавія - це приклад того, що намагається нам втюхати *****. І це ще не самий гірший варіант. Єще Ічкерія, Південа Осетія, Абхазія...
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23.04.2021 19:31 Відповісти
Ну положим пожить как нынешняя "Ічкерія", не отказался бы ни один регион РФ (разве что кроме Москвы), да и из Украинских, многие бы не отказались.

Бюджет на 70% - дотации из центра. Во всём огромные льготы, кажется даже коммунальные частично - бесплатные.
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23.04.2021 20:49 Відповісти
Приходится уважать закон гор о кровной мести, попробуй не плати, кровью заплатишь. Хотя это временно.
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23.04.2021 21:10 Відповісти
За Россию там (по крайней мере во второй войне) воевало и умирало не на много меньше чеченцев чем против неё. А сейчас это чуть ли не самые боеспособные солдаты на службе РФ. За то к ним и особое отношение.

РФ сделала этому народу много зла во время войны, вину надо искупить.
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23.04.2021 21:22 Відповісти
Видишь ли мордва сраная, эти боеспособные очень быстро сбежали из Донбасса, потому как трахать ваших жён и вас самих намного удобнее
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23.04.2021 21:57 Відповісти
це якийсь новий халамидник гнусавого поца.
спасіння потопольника в руках самого потопельника. але президент забув цю істину, живе із своїми халамидниками як в останній день Помпеї. якщо перефразувати одного російського сатирика 19 століття - як там на Банковій ? Воруют.!
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23.04.2021 20:33 Відповісти
А заметили? Та же пестня и тот же почерк. Все один к одному как у нас.
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23.04.2021 21:35 Відповісти
санду запомнилась двумя вещами:
1. просила поца прекратить поставки металолома на метзавод в Приднестровье, потому что владелец Плахотнюк.
2. за 15 минут до окончания строка на коалицию отказалась от кААлиции с Плахотнюком. То есть повторила петлю Мороза А. А чем для Мороза А. это закончилось известно всем ушел из политики. Правда, с деньгами.
Ехала в Киев авто потому, что никто ее не хотел видеть, в Молдове опять возник персонаж, личный друг Зе Ринато Ушастый (или Усатый) Это тот крендель что на плюсах вещал, що гетьман убил своего брата.
А теперь те кого она за 15 минут так брутально "кинула", "вжисть" не будут голосовать за санду.
Кроме тгго, на известному турецком отдыхе зе на даче в минши махна, Плахотнюк 5 часов беседовал с новоизбранным бубочкой в присутствии Игоря Валерьевича.
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23.04.2021 21:44 Відповісти
Замечательно уникальный поток сознания...
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23.04.2021 22:48 Відповісти
А "О чем говорил отец Варлаам с Гришкой самозванцем на литовской границе? " тебе кацапы не докладывали ?
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24.04.2021 11:15 Відповісти
Про влахів вони тоді нічого точно не говорили, валахи тоді стояли "горою" за петра !. А що козир " танцює " проти молдови, то це факт.
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24.04.2021 14:15 Відповісти
ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ РАЗФОРМИРОВЫВАТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЕ !)
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24.04.2021 07:20 Відповісти
Все закончилось вчера поздно вечером,-Конституционный Суд отменил все незаконные решения Парламента!
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24.04.2021 10:11 Відповісти
Куча дебилов в каждой новости разгоняют кацапские темы, что в Украине "всё пропало" ...хаос и безнадёга, а вот хрен вам попугаи.
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24.04.2021 11:12 Відповісти
походу надо ввести войска в молдову на помощь. а чо? ***** может, а мы нет?
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24.04.2021 21:16 Відповісти
Путинские шавки в Молдове пытаются поднять голову.
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24.04.2021 22:15 Відповісти
 
 