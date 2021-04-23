Президентка Молдови Санду скликає Раду безпеки через загрозу повалення конституційного ладу
Парламент Молдови анулював указ про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду. Через загрозу підриву конституційного ладу президентка Майя Санду зібрала Раду безпеки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише newsmaker.md.
Повідомляється, що засідання Вищої ради безпеки розпочалося о 17:00.
"На засіданні обговорять загрозу підриву конституційного ладу в Молдові", - повідомили в пресслужбі президента Санду.
Також повідомляється, що сьогодні молдовський парламент відкликав указ про призначення Маноле за своєю квотою. Вона останнім часом обіймала пост глави Конституційного суду. Рішення парламенту має вступити в силу і бути виконане з моменту прийняття, голосування підтримала партія ПСРМ, лідером якої є експрезидент Ігор Додон, і платформа Pentru Moldova.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент. За рішенням суду, парламент потрібно розпустити на підставі того, що немає можливості сформувати уряд. Санду намагається сформувати уряд з моменту своєї інавгурації.
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Есть еще татаров, дерьмак, подоляк, портнов и проч.
интересно, есть ли у нас и у этих стран планы развала кацапии ?
Додон летит в Орду..
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https://twitter.com/Home_cat_Barsik Отец Русской
https://twitter.com/Home_cat_Barsik Демократии
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·https://twitter.com/Home_cat_Barsik/status/1385614523286052867 24 мин
Додон заявил, что срочно летит в Москву "на ряд важных встреч в интересах Молдавии" - обещает вечером "много хороших новостей для граждан Молдавии, которых давно ждали". Уже вечер.
И что с Молдовой? У низ нет своих войск, чтобы навести порядок в своей стране, не имеющей границ с лаптестаном? Пусть берут пример с Алиева.
Я так понимаю, ты не "сожалеешь" от того, что кацапские орды могут пойти на Украину уже и со стороны Беларуси. Скоро это будет с вероятностью в 100%.
Полным подавлением сопротивления, гибелью или бегством подавляющего большинства тех кто воевал против РФ, и взятием Чечни под полный контроль.
Бюджет на 70% - дотации из центра. Во всём огромные льготы, кажется даже коммунальные частично - бесплатные.
РФ сделала этому народу много зла во время войны, вину надо искупить.
спасіння потопольника в руках самого потопельника. але президент забув цю істину, живе із своїми халамидниками як в останній день Помпеї. якщо перефразувати одного російського сатирика 19 століття - як там на Банковій ? Воруют.!
1. просила поца прекратить поставки металолома на метзавод в Приднестровье, потому что владелец Плахотнюк.
2. за 15 минут до окончания строка на коалицию отказалась от кААлиции с Плахотнюком. То есть повторила петлю Мороза А. А чем для Мороза А. это закончилось известно всем ушел из политики. Правда, с деньгами.
Ехала в Киев авто потому, что никто ее не хотел видеть, в Молдове опять возник персонаж, личный друг Зе Ринато Ушастый (или Усатый) Это тот крендель что на плюсах вещал, що гетьман убил своего брата.
А теперь те кого она за 15 минут так брутально "кинула", "вжисть" не будут голосовать за санду.
Кроме тгго, на известному турецком отдыхе зе на даче в минши махна, Плахотнюк 5 часов беседовал с новоизбранным бубочкой в присутствии Игоря Валерьевича.