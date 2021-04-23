Президентка Молдови Санду скликає Раду безпеки через загрозу повалення конституційного ладу

Парламент Молдови анулював указ про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду. Через загрозу підриву конституційного ладу президентка Майя Санду зібрала Раду безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише newsmaker.md.

Повідомляється, що засідання Вищої ради безпеки розпочалося о 17:00.

"На засіданні обговорять загрозу підриву конституційного ладу в Молдові", - повідомили в пресслужбі президента Санду.

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Також повідомляється, що сьогодні молдовський парламент відкликав указ про призначення Маноле за своєю квотою. Вона останнім часом обіймала пост глави Конституційного суду. Рішення парламенту має вступити в силу і бути виконане з моменту прийняття, голосування підтримала партія ПСРМ, лідером якої є експрезидент Ігор Додон, і платформа Pentru Moldova.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент. За рішенням суду, парламент потрібно розпустити на підставі того, що немає можливості сформувати уряд. Санду намагається сформувати уряд з моменту своєї інавгурації.