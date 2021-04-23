Россия утверждает, что достроит "Северный поток-2" уже летом
Вице-премьер РФ Александр Новак уверяет, что, по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году.
Об этом он сказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет", - ответил он на вопрос о том, может ли "Северный поток-2" быть достроен летом.
Новак, однако, отметил, что более точной информацией обладает только непосредственно сама компания Nord Stream 2 AG, реализующая строительство.
Также на Цензор.НЕТ: Германия приняла решение о строительстве "Северного потока - 2", - Меркель
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пока не построишь северный потоп
...можете по этому поводу больше не возмущаться...
И немцы-же, будут им командовать. А в чью пользу? -- зависит от Украины.
Сделайте так, что бы параше было выгодней сливаться через вашу трубу...
А то Зеля в открытку жалеет, что у него не 7 пятниц на неделе, а токо три... -- какие тут серьёзные планы можно строить?
нічого жахливого не буде . Свої же територіі накінець в 21 віці газифікують
Какая разница, как сдохнуть, мы сразу в рай, а они медленно сдохнуть... 🙂
Погугли , почитай фамілії ! Та наукові інститути - їх може і також рушать - але ще є !
І Україна до "нуклеарного розброєння " - мала 3 (третє) місце серед держав з нуклеарною зброєю
Але , взагаліто , наука іде вперед Україна може мати іншу зброю масового знищення - ну ,типа кліматичну , екологічно чисту
Цапы уже при Байдене построили 2/3 недостроя. Вот такая конкретика по Байдену.