РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7084 посетителя онлайн
Новости
5 119 49

Россия утверждает, что достроит "Северный поток-2" уже летом

Россия утверждает, что достроит

Вице-премьер РФ Александр Новак уверяет, что, по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году.

Об этом он сказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет", - ответил он на вопрос о том, может ли "Северный поток-2" быть достроен летом.

Новак, однако, отметил, что более точной информацией обладает только непосредственно сама компания Nord Stream 2 AG, реализующая строительство.

Также на Цензор.НЕТ: Германия приняла решение о строительстве "Северного потока - 2", - Меркель

Автор: 

россия (96442) Северный поток (1458) Новак Александр (133)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Північний потік реально добудовується.Його могла зупинити США.Але не зупинить.
показать весь комментарий
23.04.2021 18:54 Ответить
+3
Если Германия не возразит, то так и будет. А она не возразит. Похоже там упёрлись нипадецки и даже дядя Сэм стремается серьёзно возражать дойчам.
показать весь комментарий
23.04.2021 18:52 Ответить
+3
Ну, никто не мешает обложить налогами немецкий автоимпорт. Думаю, японцам, корейцам, итальянцам, французам и британцам это понравится.
показать весь комментарий
23.04.2021 19:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Летом ,лет через 100 ...
показать весь комментарий
23.04.2021 18:50 Ответить
И пустит по ним свое говно.
показать весь комментарий
23.04.2021 18:51 Ответить
не кажы гоп ...
пока не построишь северный потоп
показать весь комментарий
23.04.2021 18:52 Ответить
Если Германия не возразит, то так и будет. А она не возразит. Похоже там упёрлись нипадецки и даже дядя Сэм стремается серьёзно возражать дойчам.
показать весь комментарий
23.04.2021 18:52 Ответить
Ну, никто не мешает обложить налогами немецкий автоимпорт. Думаю, японцам, корейцам, итальянцам, французам и британцам это понравится.
показать весь комментарий
23.04.2021 19:04 Ответить
Думаю уже пора было это сделать пару лет тому назад. А теперь такой шаг только разозлит гордых арийцев.
показать весь комментарий
23.04.2021 19:12 Ответить
фрицы есть подельники рашиста , а в рашистских подельников гордости ноль целых к,,,й десятых
показать весь комментарий
23.04.2021 21:48 Ответить
Осенью у гансов выборы. Опонеты меркельши, имеют гораздо круче рейтинги чем у ее партии. При этом партия опонетов хочет закрыть сев поток. Так что у сп-2 печальное будущее.
показать весь комментарий
23.04.2021 19:07 Ответить
За сп-2 стоять такі гроші, що будь-які опоненти утруться. Все то не більше передвиборчого піару.
показать весь комментарий
24.04.2021 02:13 Ответить
Найкращим аргументом, який би переконав німців і інших фанатів північного потоку-2 в Європі був би "випадковий" вибух на північному потоці-1...
показать весь комментарий
23.04.2021 18:53 Ответить
Північний потік реально добудовується.Його могла зупинити США.Але не зупинить.
показать весь комментарий
23.04.2021 18:54 Ответить
Все высеры про постройку сп-2 льются только из кацапских помоек. Уверенности в достройке сп2 нет даже в немецких сми.
показать весь комментарий
23.04.2021 19:10 Ответить
Але ж він будується.Якби ж цього не було.Всі хочуть грошей.
показать весь комментарий
23.04.2021 19:24 Ответить
Якщо Байден посприяє,він великий будівник газогонів.
показать весь комментарий
23.04.2021 18:55 Ответить
Немцы СП-2 достроят!

...можете по этому поводу больше не возмущаться...
И немцы-же, будут им командовать. А в чью пользу? -- зависит от Украины.
Сделайте так, что бы параше было выгодней сливаться через вашу трубу...
А то Зеля в открытку жалеет, что у него не 7 пятниц на неделе, а токо три... -- какие тут серьёзные планы можно строить?
показать весь комментарий
23.04.2021 19:02 Ответить
Как насчет увеличения пошлин на экспорт немецкой автопродукции в США раз так в 10?
показать весь комментарий
23.04.2021 19:06 Ответить
А я тут причём? ...да и ты тоже...*)
показать весь комментарий
23.04.2021 19:08 Ответить
А, ну да, ты же при СП-2, а не при автопроме.
показать весь комментарий
24.04.2021 05:11 Ответить
Кстати, про США и немецкий атопром -- я там сам кое-что видел...: если Мэрины, Порша, Бимеры и Фавэшники вдруг резко подорожают -- то та категория американцев, шо их покупает, сможет себе позволить их и дальше покупать -- это, просто, станет ещё престижней...
показать весь комментарий
23.04.2021 19:22 Ответить
ФВ в США - не престижно, там Гольф і Пасат мексиканської зборки... Причому у Пасата американського ну дуже дешманський салон. А Туарег там уже років, як 5 перестали продавать...
показать весь комментарий
23.04.2021 20:48 Ответить
Ну, значит американские санкции против ФВ -- отменяются... *)
показать весь комментарий
23.04.2021 20:50 Ответить
Мордва, ты даже в ***** своём не уверен, сиди в своём говне тихо
показать весь комментарий
23.04.2021 19:18 Ответить
Половина Оркостану про газ лише по телевізору чули і дуже гардяцца Расіюшкой, підкидаючи "валєжнік" до пічки, що Росіюшка СП-2 в Гейропу будує!
показать весь комментарий
23.04.2021 19:04 Ответить
Народ,ну смотрите..., свинособаки экспортируют газ через Украину, и у меня простой вопрос..., как сказал классик, где деньги, зин...,незнаете?.., а я вам за его отвечу, ******** всё,****** про амстердами-*****, а на самом деле тарифы прут вверх, а прибыля оседают в разных говнюков, которые не понятно как их получили... Мне лично думаеться, что для простого Народа, это даже хорошо.. Куда ни кинь, профит. Во первых сразу вылезет всякие шахрайские схемы, во вторых, -после этого надо порвать пасть нашим олигархам, и в третьих, будет понятно где всё таки наш родной Украинский газ, так, что надо ещё спасибо сказать *****, что нападками на нас, помогает строить нашу страну независимую...
показать весь комментарий
23.04.2021 19:09 Ответить
СП это индикатор развала параши. Если достроят и запустят, развал недоимперии ****** будет необратим.
показать весь комментарий
23.04.2021 19:09 Ответить
Каким образом развал ?
показать весь комментарий
23.04.2021 19:19 Ответить
***** перед развалом параши стремиться обеспечить питер - свою родину, газовой иглой и газовым баблом. Как только сп заработает начнётся дерибан параши.
показать весь комментарий
24.04.2021 19:08 Ответить
https://anashina.com/rossiya-velikaya-gazovaya-derzhava/ Россия - великая газовая держава? Россия
нічого жахливого не буде . Свої же територіі накінець в 21 віці газифікують

Росія стверджує, що добудує "Північний потік-2" вже влітку - Цензор.НЕТ 8570
показать весь комментарий
24.04.2021 16:46 Ответить
Украине ядерную бомбу нужно восстанавливать в кратчайшие сроки . Всё остальное фигня.
показать весь комментарий
23.04.2021 19:13 Ответить
Херня это всё.., Украина не потянет по баблу это всё.., да и не надо.., каждая а омная станция, это бомбы по количеству реакторов, да у нас тоже дохера, но в кацапии больше, это то самое, что владеть ядерным оружием, надо нам развивать ракетное высокоточное оружие, -гром 2...
Какая разница, как сдохнуть, мы сразу в рай, а они медленно сдохнуть... 🙂
показать весь комментарий
23.04.2021 19:20 Ответить
минимум 4 года после постройки установки обогащения.
показать весь комментарий
23.04.2021 19:21 Ответить
а звідки вона взялася в СРСР ?

Погугли , почитай фамілії ! Та наукові інститути - їх може і також рушать - але ще є !
І Україна до "нуклеарного розброєння " - мала 3 (третє) місце серед держав з нуклеарною зброєю
Але , взагаліто , наука іде вперед Україна може мати іншу зброю масового знищення - ну ,типа кліматичну , екологічно чисту
показать весь комментарий
24.04.2021 17:06 Ответить
Короче, Європа та сама, що в 1932-33, коли зі Сраліним теж мали справи, знаючи про Голодомор.
показать весь комментарий
23.04.2021 20:13 Ответить
Так вони разом із США і допомагали йому його влаштувати. Хто верстати в СССР за зерно продавав? Що, не знали, що тут люди з голоду мруть? Знали, прекрасно знали...
показать весь комментарий
24.04.2021 02:19 Ответить
Был инсайд, что когда Байден позвонил путе , они сторговались, что путя отведёт войска за дпуск Штатами достройки Потока-2. И вот вам: войска отводят..и заявляют, что Поток достроят... Но если Поток достроят и газ перестанет идти через Украину - для вторжения не будет препятствий...
показать весь комментарий
23.04.2021 20:14 Ответить
У Байдена лежит с января утвержденный Конгрессом пакет санкций! Он его не подписывает.
Цапы уже при Байдене построили 2/3 недостроя. Вот такая конкретика по Байдену.
показать весь комментарий
23.04.2021 20:16 Ответить
Холодным летом 2053?
показать весь комментарий
23.04.2021 21:31 Ответить
Поживемо-побачимо. Не можна сприймати на віру. Рогозін вже обіцяв що американці будуть ракети запускати за допомогою батута.
показать весь комментарий
23.04.2021 21:36 Ответить
Спасибо деду за победу! Дед здесь байден , при Трампе таких прорывов у росиян не было
показать весь комментарий
24.04.2021 09:00 Ответить
 
 