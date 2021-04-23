Россия утверждает, что достроит "Северный поток-2" уже летом

Вице-премьер РФ Александр Новак уверяет, что, по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году.

Об этом он сказал журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет", - ответил он на вопрос о том, может ли "Северный поток-2" быть достроен летом.

Новак, однако, отметил, что более точной информацией обладает только непосредственно сама компания Nord Stream 2 AG, реализующая строительство.

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