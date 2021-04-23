Росія стверджує, що добудує "Північний потік-2" вже влітку

Віцепрем'єр РФ Олександр Новак запевняє, що, за інформацією оператора проєкту Nord Stream 2 AG, "Північний потік-2" буде добудовано в 2021 році.

Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За тією інформацією, якою ми від оператора володіємо, цього року це буде", - відповів він на запитання про те, чи може "Північний потік-2" бути добудований влітку.

Новак, однак, зазначив, що більш точною інформацією володіє тільки безпосередньо сама компанія Nord Stream 2 AG, яка реалізує будівництво.

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