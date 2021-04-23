Росія стверджує, що добудує "Північний потік-2" вже влітку
Віцепрем'єр РФ Олександр Новак запевняє, що, за інформацією оператора проєкту Nord Stream 2 AG, "Північний потік-2" буде добудовано в 2021 році.
Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За тією інформацією, якою ми від оператора володіємо, цього року це буде", - відповів він на запитання про те, чи може "Північний потік-2" бути добудований влітку.
Новак, однак, зазначив, що більш точною інформацією володіє тільки безпосередньо сама компанія Nord Stream 2 AG, яка реалізує будівництво.
Топ коментарі
+4 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар23.04.2021 18:54 Відповісти Посилання
+3 Саша Нашоссе
показати весь коментар23.04.2021 18:52 Відповісти Посилання
+3 Pacersoft Assa
показати весь коментар23.04.2021 19:04 Відповісти Посилання
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пока не построишь северный потоп
...можете по этому поводу больше не возмущаться...
И немцы-же, будут им командовать. А в чью пользу? -- зависит от Украины.
Сделайте так, что бы параше было выгодней сливаться через вашу трубу...
А то Зеля в открытку жалеет, что у него не 7 пятниц на неделе, а токо три... -- какие тут серьёзные планы можно строить?
нічого жахливого не буде . Свої же територіі накінець в 21 віці газифікують
Какая разница, как сдохнуть, мы сразу в рай, а они медленно сдохнуть... 🙂
Погугли , почитай фамілії ! Та наукові інститути - їх може і також рушать - але ще є !
І Україна до "нуклеарного розброєння " - мала 3 (третє) місце серед держав з нуклеарною зброєю
Але , взагаліто , наука іде вперед Україна може мати іншу зброю масового знищення - ну ,типа кліматичну , екологічно чисту
Цапы уже при Байдене построили 2/3 недостроя. Вот такая конкретика по Байдену.