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Росія стверджує, що добудує "Північний потік-2" вже влітку

Росія стверджує, що добудує

Віцепрем'єр РФ Олександр Новак запевняє, що, за інформацією оператора проєкту Nord Stream 2 AG, "Північний потік-2" буде добудовано в 2021 році.

Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За тією інформацією, якою ми від оператора володіємо, цього року це буде", - відповів він на запитання про те, чи може "Північний потік-2" бути добудований влітку.

Новак, однак, зазначив, що більш точною інформацією володіє тільки безпосередньо сама компанія Nord Stream 2 AG, яка реалізує будівництво.

Читайте також: Німеччина прийняла рішення про будівництво "Північного потоку - 2", - Меркель

Автор: 

росія (66417) Північний потік (2475) Новак Олександр (175)


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Топ коментарі
+4
Північний потік реально добудовується.Його могла зупинити США.Але не зупинить.
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23.04.2021 18:54 Відповісти
+3
Если Германия не возразит, то так и будет. А она не возразит. Похоже там упёрлись нипадецки и даже дядя Сэм стремается серьёзно возражать дойчам.
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23.04.2021 18:52 Відповісти
+3
Ну, никто не мешает обложить налогами немецкий автоимпорт. Думаю, японцам, корейцам, итальянцам, французам и британцам это понравится.
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23.04.2021 19:04 Відповісти
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Летом ,лет через 100 ...
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23.04.2021 18:50 Відповісти
И пустит по ним свое говно.
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23.04.2021 18:51 Відповісти
не кажы гоп ...
пока не построишь северный потоп
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23.04.2021 18:52 Відповісти
Если Германия не возразит, то так и будет. А она не возразит. Похоже там упёрлись нипадецки и даже дядя Сэм стремается серьёзно возражать дойчам.
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23.04.2021 18:52 Відповісти
Ну, никто не мешает обложить налогами немецкий автоимпорт. Думаю, японцам, корейцам, итальянцам, французам и британцам это понравится.
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23.04.2021 19:04 Відповісти
Думаю уже пора было это сделать пару лет тому назад. А теперь такой шаг только разозлит гордых арийцев.
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23.04.2021 19:12 Відповісти
фрицы есть подельники рашиста , а в рашистских подельников гордости ноль целых к,,,й десятых
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23.04.2021 21:48 Відповісти
Осенью у гансов выборы. Опонеты меркельши, имеют гораздо круче рейтинги чем у ее партии. При этом партия опонетов хочет закрыть сев поток. Так что у сп-2 печальное будущее.
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23.04.2021 19:07 Відповісти
За сп-2 стоять такі гроші, що будь-які опоненти утруться. Все то не більше передвиборчого піару.
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24.04.2021 02:13 Відповісти
Найкращим аргументом, який би переконав німців і інших фанатів північного потоку-2 в Європі був би "випадковий" вибух на північному потоці-1...
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23.04.2021 18:53 Відповісти
Північний потік реально добудовується.Його могла зупинити США.Але не зупинить.
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23.04.2021 18:54 Відповісти
Все высеры про постройку сп-2 льются только из кацапских помоек. Уверенности в достройке сп2 нет даже в немецких сми.
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23.04.2021 19:10 Відповісти
Але ж він будується.Якби ж цього не було.Всі хочуть грошей.
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23.04.2021 19:24 Відповісти
Якщо Байден посприяє,він великий будівник газогонів.
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23.04.2021 18:55 Відповісти
Немцы СП-2 достроят!

...можете по этому поводу больше не возмущаться...
И немцы-же, будут им командовать. А в чью пользу? -- зависит от Украины.
Сделайте так, что бы параше было выгодней сливаться через вашу трубу...
А то Зеля в открытку жалеет, что у него не 7 пятниц на неделе, а токо три... -- какие тут серьёзные планы можно строить?
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23.04.2021 19:02 Відповісти
Как насчет увеличения пошлин на экспорт немецкой автопродукции в США раз так в 10?
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23.04.2021 19:06 Відповісти
А я тут причём? ...да и ты тоже...*)
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23.04.2021 19:08 Відповісти
А, ну да, ты же при СП-2, а не при автопроме.
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24.04.2021 05:11 Відповісти
Кстати, про США и немецкий атопром -- я там сам кое-что видел...: если Мэрины, Порша, Бимеры и Фавэшники вдруг резко подорожают -- то та категория американцев, шо их покупает, сможет себе позволить их и дальше покупать -- это, просто, станет ещё престижней...
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23.04.2021 19:22 Відповісти
ФВ в США - не престижно, там Гольф і Пасат мексиканської зборки... Причому у Пасата американського ну дуже дешманський салон. А Туарег там уже років, як 5 перестали продавать...
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23.04.2021 20:48 Відповісти
Ну, значит американские санкции против ФВ -- отменяются... *)
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23.04.2021 20:50 Відповісти
Мордва, ты даже в ***** своём не уверен, сиди в своём говне тихо
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23.04.2021 19:18 Відповісти
Половина Оркостану про газ лише по телевізору чули і дуже гардяцца Расіюшкой, підкидаючи "валєжнік" до пічки, що Росіюшка СП-2 в Гейропу будує!
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23.04.2021 19:04 Відповісти
Народ,ну смотрите..., свинособаки экспортируют газ через Украину, и у меня простой вопрос..., как сказал классик, где деньги, зин...,незнаете?.., а я вам за его отвечу, ******** всё,****** про амстердами-*****, а на самом деле тарифы прут вверх, а прибыля оседают в разных говнюков, которые не понятно как их получили... Мне лично думаеться, что для простого Народа, это даже хорошо.. Куда ни кинь, профит. Во первых сразу вылезет всякие шахрайские схемы, во вторых, -после этого надо порвать пасть нашим олигархам, и в третьих, будет понятно где всё таки наш родной Украинский газ, так, что надо ещё спасибо сказать *****, что нападками на нас, помогает строить нашу страну независимую...
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23.04.2021 19:09 Відповісти
СП это индикатор развала параши. Если достроят и запустят, развал недоимперии ****** будет необратим.
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23.04.2021 19:09 Відповісти
Каким образом развал ?
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23.04.2021 19:19 Відповісти
***** перед развалом параши стремиться обеспечить питер - свою родину, газовой иглой и газовым баблом. Как только сп заработает начнётся дерибан параши.
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24.04.2021 19:08 Відповісти
https://anashina.com/rossiya-velikaya-gazovaya-derzhava/ Россия - великая газовая держава? Россия
нічого жахливого не буде . Свої же територіі накінець в 21 віці газифікують

Росія стверджує, що добудує "Північний потік-2" вже влітку - Цензор.НЕТ 8570
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24.04.2021 16:46 Відповісти
Украине ядерную бомбу нужно восстанавливать в кратчайшие сроки . Всё остальное фигня.
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23.04.2021 19:13 Відповісти
Херня это всё.., Украина не потянет по баблу это всё.., да и не надо.., каждая а омная станция, это бомбы по количеству реакторов, да у нас тоже дохера, но в кацапии больше, это то самое, что владеть ядерным оружием, надо нам развивать ракетное высокоточное оружие, -гром 2...
Какая разница, как сдохнуть, мы сразу в рай, а они медленно сдохнуть... 🙂
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23.04.2021 19:20 Відповісти
минимум 4 года после постройки установки обогащения.
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23.04.2021 19:21 Відповісти
а звідки вона взялася в СРСР ?

Погугли , почитай фамілії ! Та наукові інститути - їх може і також рушать - але ще є !
І Україна до "нуклеарного розброєння " - мала 3 (третє) місце серед держав з нуклеарною зброєю
Але , взагаліто , наука іде вперед Україна може мати іншу зброю масового знищення - ну ,типа кліматичну , екологічно чисту
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24.04.2021 17:06 Відповісти
Короче, Європа та сама, що в 1932-33, коли зі Сраліним теж мали справи, знаючи про Голодомор.
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23.04.2021 20:13 Відповісти
Так вони разом із США і допомагали йому його влаштувати. Хто верстати в СССР за зерно продавав? Що, не знали, що тут люди з голоду мруть? Знали, прекрасно знали...
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24.04.2021 02:19 Відповісти
Был инсайд, что когда Байден позвонил путе , они сторговались, что путя отведёт войска за дпуск Штатами достройки Потока-2. И вот вам: войска отводят..и заявляют, что Поток достроят... Но если Поток достроят и газ перестанет идти через Украину - для вторжения не будет препятствий...
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23.04.2021 20:14 Відповісти
У Байдена лежит с января утвержденный Конгрессом пакет санкций! Он его не подписывает.
Цапы уже при Байдене построили 2/3 недостроя. Вот такая конкретика по Байдену.
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23.04.2021 20:16 Відповісти
Холодным летом 2053?
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23.04.2021 21:31 Відповісти
Поживемо-побачимо. Не можна сприймати на віру. Рогозін вже обіцяв що американці будуть ракети запускати за допомогою батута.
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23.04.2021 21:36 Відповісти
Спасибо деду за победу! Дед здесь байден , при Трампе таких прорывов у росиян не было
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24.04.2021 09:00 Відповісти
 
 