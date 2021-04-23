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Байден свои первые зарубежные визиты нанесет в Брюссель и Великобританию

Байден свои первые зарубежные визиты нанесет в Брюссель и Великобританию

Свои первые зарубежные визиты в должности президента США Джо Байден совершит в июне в Брюссель, где расположены штаб-квартира НАТО и руководящие институты ЕС, а также в Великобританию, где состоится саммит G7.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Это будет первое зарубежное турне президента Байдена. Эта поездка подчеркнет его стремление восстановить наши союзы, оживить трансатлантические отношения и работать в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и многосторонними партнерами для решения глобальных вызовов и лучшей защиты интересов Америки", - отметили в администрации.

Как отмечается, президент США планирует принять участие в саммите G7 в Корнуолле (Великобритания), который пройдет с 11 по 13 июня. Он также проведет двусторонние встречи с лидерами стран G7, в том числе премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Автор: 

Байден Джо (2795) НАТО (10174)


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Топ комментарии
+4
Всё правильно - в центры сил противодействия козлорылым.
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23.04.2021 21:03 Ответить
+4
а нелох полетить де водичка тепла !
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23.04.2021 21:04 Ответить
+2
А как же бубачька? Оно ж расстроится и опять накокаинится!( Впрочем, как всегда...).
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23.04.2021 21:14 Ответить
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Всё правильно - в центры сил противодействия козлорылым.
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23.04.2021 21:03 Ответить
а нелох полетить де водичка тепла !
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23.04.2021 21:04 Ответить
Думаешь, будут омывать? Смысл?
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23.04.2021 21:05 Ответить
просто звик до теплої ванни
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23.04.2021 21:06 Ответить
Его привычки никого не интересуют. Он исполнитель чужой воли. Для него есть кнут и пряник (возможно, тёплый), но это всего лишь способ управления.
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23.04.2021 21:08 Ответить
та ви що ! величайший лідер ********** і раптом маріонетка ! кнута для нього я поки не бачив , а ось пряники десь в Колумбії печуть ...
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23.04.2021 21:23 Ответить
Не марионетка. Скорее - кукла, которую одевают на руку через дырку в ж@пе...

Байден свої перші закордонні візити здійснить до Брюсселя і Великої Британії - Цензор.НЕТ 4456
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23.04.2021 21:29 Ответить
Забил)))
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23.04.2021 21:05 Ответить
на твоего пуйла
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23.04.2021 21:06 Ответить
Может своего *****...
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23.04.2021 22:00 Ответить
А как же бубачька? Оно ж расстроится и опять накокаинится!( Впрочем, как всегда...).
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23.04.2021 21:14 Ответить
Даже если совсем ничего не случится, оно всё равно накокаинится.
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23.04.2021 21:42 Ответить
В Брюсселе был -- все присутствия были закрыты, зато писяющий мальчик бесплатное пиво наливал без ограничений через шланг...
В Лондоне Королевы не оказалось к моему приезду -- зато мой коллега по путешествию, пописял на королевский забор и заявил, что в Англии пиво, как моча!Может Байдену повезёт больше, чем мне? *)
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23.04.2021 21:19 Ответить
Цікаво, чи перед саммітом G7 Порох перетре обстановочку з Байденом і Джонсоном...
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23.04.2021 21:51 Ответить
Скорее всего в Брюсселе как бы случаянно и встретятся обсудить перспективы ЗЕ.
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24.04.2021 02:02 Ответить
Ну вот...
А ЗЕ каждый день трусы меняет и ноги моет в ожидании.
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24.04.2021 02:01 Ответить
 
 