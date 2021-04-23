Байден свои первые зарубежные визиты нанесет в Брюссель и Великобританию
Свои первые зарубежные визиты в должности президента США Джо Байден совершит в июне в Брюссель, где расположены штаб-квартира НАТО и руководящие институты ЕС, а также в Великобританию, где состоится саммит G7.
Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Это будет первое зарубежное турне президента Байдена. Эта поездка подчеркнет его стремление восстановить наши союзы, оживить трансатлантические отношения и работать в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и многосторонними партнерами для решения глобальных вызовов и лучшей защиты интересов Америки", - отметили в администрации.
Как отмечается, президент США планирует принять участие в саммите G7 в Корнуолле (Великобритания), который пройдет с 11 по 13 июня. Он также проведет двусторонние встречи с лидерами стран G7, в том числе премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
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В Лондоне Королевы не оказалось к моему приезду -- зато мой коллега по путешествию, пописял на королевский забор и заявил, что в Англии пиво, как моча!Может Байдену повезёт больше, чем мне? *)
А ЗЕ каждый день трусы меняет и ноги моет в ожидании.