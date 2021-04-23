Байден свои первые зарубежные визиты нанесет в Брюссель и Великобританию

Свои первые зарубежные визиты в должности президента США Джо Байден совершит в июне в Брюссель, где расположены штаб-квартира НАТО и руководящие институты ЕС, а также в Великобританию, где состоится саммит G7.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Это будет первое зарубежное турне президента Байдена. Эта поездка подчеркнет его стремление восстановить наши союзы, оживить трансатлантические отношения и работать в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и многосторонними партнерами для решения глобальных вызовов и лучшей защиты интересов Америки", - отметили в администрации.

Как отмечается, президент США планирует принять участие в саммите G7 в Корнуолле (Великобритания), который пройдет с 11 по 13 июня. Он также проведет двусторонние встречи с лидерами стран G7, в том числе премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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