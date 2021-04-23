Кулеба: Страны Восточного фланга НАТО поддерживают Украину и ее евроатлантические стремления

Находясь 23 апреля с рабочим визитом в Бухаресте (Румыния) министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в консультациях Украины и Грузии с партнерами на восточном фланге НАТО - Румынией, Польшей и Турцией.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе украинского МИДа, Министры иностранных дел пяти государств подробно обсудили вопросы региональной безопасности в контексте агрессивных действий РФ, перспективы расширения НАТО и поддержку партнеров со стороны Альянса.

Союзники на восточном фланге НАТО - Румыния, Польша и Турция - подтвердили необходимость сохранения стабильного и безопасного пространства в регионе ближайшего соседства НАТО и отметили важность диалога с Украиной и Грузией, в частности по вопросам безопасности в Черном море.

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"Ключевые партнеры НАТО Украина и Грузия вносят значительный вклад в укрепление восточного фланга НАТО и поддержания стабильности в регионе Черного моря. Я убежден, что наше единство является наиболее действенным фактором сдерживания России и ее глубоко деструктивных действий в регионе", - заявил глава украинской дипломатии.

Кулеба подробно проинформировал партнеров относительно системного обострения Россией ситуации с безопасностью в Донецкой и Луганской областях и в оккупированном Крыму на фоне нежелания Москвы подтвердить приверженность режиму прекращения огня.

Министр обратил внимание партнеров на то, что нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы и представляет угрозу для европейской системы безопасности и Черноморского региона. Он выразил благодарность партнерам за решительную и своевременную реакцию на повышение Москвой напряжения, которое, среди прочего, повлияло на решение Кремля заявить о начале отвода войск от украинской границы.

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Глава МИД Украины обратил особое внимание участников встречи на блокирование Россией Керченского пролива, которое грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. По его словам, такие действия не только несут угрозу для национальной безопасности Украины, но и подрывают экономическую стабильность в регионе Азовского моря.

Министр призвал усилить сотрудничество между военно-морскими силами Украины, Грузии и черноморских государств-членов НАТО.

Кулеба отдельно остановился на подготовке к саммиту инаугурации Крымской платформы - украинской инициативы, призванной консолидировать международные усилия для деоккупации Крыма. Он подтвердил приглашения партнерам для участия в саммите и дальнейшей работы Платформы.

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Стороны обсудили пути углубления взаимодействия с НАТО в контексте реализации курса Украины и Грузии евроатлантической интеграции.