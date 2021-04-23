Кулеба: Країни Східного флангу НАТО підтримують Україну та її євроатлантичні прагнення

Перебуваючи 23 квітня з робочим візитом у Бухаресті (Румунія), міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у консультаціях України та Грузії з партнерами на східному фланзі НАТО – Румунією, Польщею і Туреччиною.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі українського МЗС, Міністри закордонних справ п’яти держав детально обговорили питання регіональної безпеки у контексті агресивних дій РФ, перспективи розширення НАТО та підтримку партнерів з боку Альянсу.

Союзники на східному фланзі НАТО – Румунія, Польща та Туреччина – підтвердили потребу збереження стабільного та безпечного простору в регіоні найближчого сусідства НАТО та відзначили важливість діалогу з Україною та Грузією, зокрема з питань безпеки у Чорному морі.

"Ключові партнери НАТО Україна та Грузія роблять значний внесок у зміцнення східного флангу Альянсу та підтримання стабільності у регіоні Чорного моря. Я переконаний, що наша єдність є найбільш дієвим фактором стримування Росії та її глибоко деструктивних дій у регіоні", – заявив глава української дипломатії.

Кулеба детально поінформував партнерів щодо системного загострення Росією безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму на тлі небажання Москви підтвердити відданість режиму припинення вогню.

Міністр звернув увагу партнерів на те, що нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною та наймасштабнішою за останні роки та представляє загрозу для європейської системи безпеки та регіону Чорного моря. Він висловив вдячність партнерам за рішучу та своєчасну реакцію на підвищення Москвою напруги, яка, серед іншого, вплинула на рішення Кремля заявити про початок відведення військ від українського кордону.

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Глава МЗС України звернув особливу увагу учасників зустрічі на блокування Росією Керченської протоки, яке грубо порушує Конвенцію ООН з Морського права. За його словами, такі дії не лише несуть загрозу для національної безпеки України, але і підривають економічну стабільність в регіоні Азовського моря.

Міністр закликав посилити співпрацю між військово-морськими силами України, Грузії та чорноморських держав-членів НАТО.

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Кулеба окремо зупинився на підготовці до інавгураційного саміту Кримської платформи – української ініціативи, яка покликана консолідувати міжнародні зусилля задля деокупації Криму. Він підтвердив запрошення партнерам до участі в саміті та подальшій роботі Платформи.

Сторони обговорили шляхи поглиблення взаємодії з НАТО у контексті реалізації курсу України та Грузії на євроатлантичну інтеграцію.