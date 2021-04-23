Россия будет затягивать судебный процесс по делу скифского золота, - Енин
РФ будет затягивать судебный процес в Нидерландах по делу скифского золота.
Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.
"К сожалению, эти слушания прошли только сейчас. Тем не менее я считаю, что работа украинской делегации в суде в Амстердаме была чрезвычайно плодотворной и продуктивной. После того как глава суда была отведена и назначен новый глава, мы увидели абсолютно другое отношение к этому процессу. Мы видим живой интерес судей к этому вопросу, они основательно подходят к изучению вопроса, и это увеличивает шансы на объективное и непредвзятое рассмотрение ситуации", — сказал чиновник.
Енин отметил, что уже предложена дата, до которой суд должен вынести решение.
"Мы напомнили Верховному суду Нидерландов о том, что Украина и Голландия являются членами Конвенции ЮНЕСКО 1970 года, высказали уверенность, что голландское правосудие не даст нарушить эту Конвенцию путем, в частности, передачи этих ценностей оккупационной власти.
Вчера была предложена судом дата, до которой суд должен вынести решение. В то же время мы четко понимаем, что российская сторона использует традиционную тактику затягивания процесса, даже в случае очередного проигрыша обратится в кассацию. Мы готовы к этому, и понимаем, что сколько бы российская сторона ни оттягивала принятие решения по делу, справедливость будет за нами, преступник должен заплатить", — сказал замглавы МИД.
Напоминаем, коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку "Крым: золото и тайны Черного моря" еще до оккупации полуострова Россией.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.
28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей оккупантов апелляцию на это решение суда.
"Скифское золото", пока длится судебная волокита, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
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скифское золото как было, так и осталось собственностью Украины, что бы там русские гниды себе не мечтали о принадлежности Крыма.
Рашистские выродки, законодательно отменившие верховенство международного права, смеют что-то хрюкать, взывая к... этому самому праву?
Я не спрашиваю, где справедливость. Но где хотя бы логика, русская мразь?!
Когда умирал царь, скифы не скупились на жертвоприношения, а во время траура пускали себе кровь и обстригали волосы. Вот что сообщает Геродот: «Они отрезают кусок своего уха, обстригают в кружок волосы на голове, делают кругом надрез на руке, расцарапывают лоб и нос и прокалывают левую руку стрелами». В противоположность этому израильтяне, жившие в ту же эпоху, следовали Божьему закону, который гласил: «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем» (Левит 19:28).
Скифы оставили после себя тысячи курганов (могильных холмов). Вещи, найденные при раскопках этих курганов, знакомят нас с жизнью, бытом и культурой этого древнего народа. В 1715 году русский царь Петр I начал собирать скифские сокровища, и сейчас эти шедевры древнего искусства представлены в музеях России и Украины. На изделиях, выполненных в характерном для скифов зверином стиле, изображены фигуры таких животных, как лошадь, орел, сокол, кошка, пантера, лось, олень, гриф и грифон (крылатое фантастическое чудовище с львиным телом и орлиной головой).
Скифы содействовали исполнению пророчества Наума о разрушении Ниневии (Наум 1:1, 14). Халдеи, скифы и мидяне разорили Ниневию в 632 году до н. э, что привело к распаду Ассирийской империи.
Скифский народ исчез с лица земли. Но почему? «Честно говоря, этот вопрос остается загадкой»,- говорит ведущий украинский археолог. Некоторые исследователи убеждены, что скифов погубила их неуемная любовь к роскоши, и между I и II веками до н. э. они были вытеснены сарматами - объединением кочевых племен.
Другие исследователи полагают, что причиной исчезновения скифов были их межплеменные войны. Третьи же считают, что скифы стали предками осетинов. Как бы то ни было, этот таинственный древний народ оставил неизгладимый след в истории - даже само слово «скиф» давно уже стало нарицательным, синонимом слову «жестокий».
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/2001846
Золото скифов заворожённое и будет приносить вред недоимперии, а успокоиться только дома - на Руси-Украине. Но может нехай там ещё полежит и пакостей ещё эрефии наделает? Чи мы не скифы? Чи, чи не скифы? Чи скифы мы не мы скифы?