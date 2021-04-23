Россия будет затягивать судебный процесс по делу скифского золота, - Енин

РФ будет затягивать судебный процес в Нидерландах по делу скифского золота.

Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

"К сожалению, эти слушания прошли только сейчас. Тем не менее я считаю, что работа украинской делегации в суде в Амстердаме была чрезвычайно плодотворной и продуктивной. После того как глава суда была отведена и назначен новый глава, мы увидели абсолютно другое отношение к этому процессу. Мы видим живой интерес судей к этому вопросу, они основательно подходят к изучению вопроса, и это увеличивает шансы на объективное и непредвзятое рассмотрение ситуации", — сказал чиновник.

Енин отметил, что уже предложена дата, до которой суд должен вынести решение.

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"Мы напомнили Верховному суду Нидерландов о том, что Украина и Голландия являются членами Конвенции ЮНЕСКО 1970 года, высказали уверенность, что голландское правосудие не даст нарушить эту Конвенцию путем, в частности, передачи этих ценностей оккупационной власти.

Вчера была предложена судом дата, до которой суд должен вынести решение. В то же время мы четко понимаем, что российская сторона использует традиционную тактику затягивания процесса, даже в случае очередного проигрыша обратится в кассацию. Мы готовы к этому, и понимаем, что сколько бы российская сторона ни оттягивала принятие решения по делу, справедливость будет за нами, преступник должен заплатить", — сказал замглавы МИД.

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Напоминаем, коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку "Крым: золото и тайны Черного моря" еще до оккупации полуострова Россией.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей оккупантов апелляцию на это решение суда.

"Скифское золото", пока длится судебная волокита, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.