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Россия будет затягивать судебный процесс по делу скифского золота, - Енин

Россия будет затягивать судебный процесс по делу скифского золота, - Енин

РФ будет затягивать судебный процес в Нидерландах по делу скифского золота.

Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

"К сожалению, эти слушания прошли только сейчас. Тем не менее я считаю, что работа украинской делегации в суде в Амстердаме была чрезвычайно плодотворной и продуктивной. После того как глава суда была отведена и назначен новый глава, мы увидели абсолютно другое отношение к этому процессу. Мы видим живой интерес судей к этому вопросу, они основательно подходят к изучению вопроса, и это увеличивает шансы на объективное и непредвзятое рассмотрение ситуации", — сказал чиновник.

Енин отметил, что уже предложена дата, до которой суд должен вынести решение.

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"Мы напомнили Верховному суду Нидерландов о том, что Украина и Голландия являются членами Конвенции ЮНЕСКО 1970 года, высказали уверенность, что голландское правосудие не даст нарушить эту Конвенцию путем, в частности, передачи этих ценностей оккупационной власти.

Вчера была предложена судом дата, до которой суд должен вынести решение. В то же время мы четко понимаем, что российская сторона использует традиционную тактику затягивания процесса, даже в случае очередного проигрыша обратится в кассацию. Мы готовы к этому, и понимаем, что сколько бы российская сторона ни оттягивала принятие решения по делу, справедливость будет за нами, преступник должен заплатить", — сказал замглавы МИД.

Также читайте: В деле о "скифском золоте" Украины против РФ в Амстердаме назначен новый судья, - Джапарова

Напоминаем, коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку "Крым: золото и тайны Черного моря" еще до оккупации полуострова Россией.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей оккупантов апелляцию на это решение суда.

"Скифское золото", пока длится судебная волокита, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Автор: 

золото (225) Нидерланды (1615) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+10
Стесняюсь спросить - а причем там Россия? Музейные экспонаты - собственность ГОСУДАРСТВА, где бы они не хранились ВРЕМЕННО: в музеях они находятся на хранении.
скифское золото как было, так и осталось собственностью Украины, что бы там русские гниды себе не мечтали о принадлежности Крыма.
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23.04.2021 21:32 Ответить
+5
Будет затягивать. И Нидерландцы всячески этому способствуют!
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23.04.2021 21:23 Ответить
+5
кацапы на протяжении всего своего существоания были, есть, и будут есть мародёры.
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23.04.2021 21:24 Ответить
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Будет затягивать. И Нидерландцы всячески этому способствуют!
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23.04.2021 21:23 Ответить
https://twitter.com/Dialog_UA Диалог.UA@Dialog_UA ·https://twitter.com/Dialog_UA/status/1385588108926898178 4h
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23.04.2021 21:23 Ответить
кацапы на протяжении всего своего существоания были, есть, и будут есть мародёры.
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23.04.2021 21:24 Ответить
А каким боком кацапия к этому золоту?Они могут иметь к нему отношение только если мир признает Крым мокшанским а не украденым полуостровом у Украины.Так пускай пусть суд уже определится о статусе Крыма.
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23.04.2021 21:24 Ответить
Всё проще. Они могут сказать - брали из Крыма и вернём в Крым, а чей он - сами воюйте.
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23.04.2021 21:36 Ответить
Все правильно... Коли одна з сторін бачить, що програє і доводи її не визнаються, у неї два шляхи - визнать себе неправою і відмовиться від претензій, або тягнуть процес, у примарній надії на гіпотетичну зміну обставин... Росія принципово упирається, вважаючи, що визнавши себе неправою, вона підірве свій авторитет в частині своїх примарних прав на Крим...
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23.04.2021 21:26 Ответить
Пропоную пожертвувати скіфським золотом і закопати його назад в землю але разом з усіма кацапами.
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23.04.2021 21:31 Ответить
Стесняюсь спросить - а причем там Россия? Музейные экспонаты - собственность ГОСУДАРСТВА, где бы они не хранились ВРЕМЕННО: в музеях они находятся на хранении.
скифское золото как было, так и осталось собственностью Украины, что бы там русские гниды себе не мечтали о принадлежности Крыма.
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23.04.2021 21:32 Ответить
Я правильно понял?
Рашистские выродки, законодательно отменившие верховенство международного права, смеют что-то хрюкать, взывая к... этому самому праву?
Я не спрашиваю, где справедливость. Но где хотя бы логика, русская мразь?!
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23.04.2021 21:36 Ответить
Мало того! Европейские выродки делают вид, что не замечают этого! 7 лет идет суд за это золото и 7 лет идет суд по МН-17... Результата нет!
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23.04.2021 21:48 Ответить
Скифы занимались колдовством и шаманством, а также поклонялись огню и богине-матери (Второзаконие 18:10-12). Могилы считались жилищем для мертвых. Рабы и домашние животные приносились в жертву умершему хозяину. Драгоценности и прислуга, согласно поверьям скифов, должны были «отправиться» вслед за хозяином в «мир иной». В усыпальнице одного скифского царя были обнаружены скелеты пяти его слуг. Ногами они были обращены к своему хозяину,- словно в любой момент эти верноподданные были готовы подняться и служить ему.
Когда умирал царь, скифы не скупились на жертвоприношения, а во время траура пускали себе кровь и обстригали волосы. Вот что сообщает Геродот: «Они отрезают кусок своего уха, обстригают в кружок волосы на голове, делают кругом надрез на руке, расцарапывают лоб и нос и прокалывают левую руку стрелами». В противоположность этому израильтяне, жившие в ту же эпоху, следовали Божьему закону, который гласил: «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем» (Левит 19:28).
Скифы оставили после себя тысячи курганов (могильных холмов). Вещи, найденные при раскопках этих курганов, знакомят нас с жизнью, бытом и культурой этого древнего народа. В 1715 году русский царь Петр I начал собирать скифские сокровища, и сейчас эти шедевры древнего искусства представлены в музеях России и Украины. На изделиях, выполненных в характерном для скифов зверином стиле, изображены фигуры таких животных, как лошадь, орел, сокол, кошка, пантера, лось, олень, гриф и грифон (крылатое фантастическое чудовище с львиным телом и орлиной головой).
Скифы содействовали исполнению пророчества Наума о разрушении Ниневии (Наум 1:1, 14). Халдеи, скифы и мидяне разорили Ниневию в 632 году до н. э, что привело к распаду Ассирийской империи.
Скифский народ исчез с лица земли. Но почему? «Честно говоря, этот вопрос остается загадкой»,- говорит ведущий украинский археолог. Некоторые исследователи убеждены, что скифов погубила их неуемная любовь к роскоши, и между I и II веками до н. э. они были вытеснены сарматами - объединением кочевых племен.
Другие исследователи полагают, что причиной исчезновения скифов были их межплеменные войны. Третьи же считают, что скифы стали предками осетинов. Как бы то ни было, этот таинственный древний народ оставил неизгладимый след в истории - даже само слово «скиф» давно уже стало нарицательным, синонимом слову «жестокий».
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/2001846
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23.04.2021 21:39 Ответить
Россия будет затягивать судебный процесс по делу скифского золота, - Енин - Цензор.НЕТ 6305
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23.04.2021 21:39 Ответить
Россия будет затягивать судебный процесс по делу скифского золота, - Енин - Цензор.НЕТ 3874
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23.04.2021 21:41 Ответить
У 452 році,Атіла захопив Мілан.Вірніше,він його не захоплював,а місцеві самі відкрили брами міста,щоб уникнути долі міста Аквілеї,яке попробувало сопротивлятися війську Атіли і за це було повністю знищене.Єдине,що залишилося цілим з великого і дуже багатого міста-це християнський собор,а все решта-під нуль.І ось міланці і відкрили ворота самі,а за це Атіла пообіцяв,що в місті нічого не буде знищено.Але,не дуже дотримав слова:поселившись у імператорському палаці,в одному з його залів Атіла побачив фреску(чи картину)на якій були зображені Цезарі перед якими на колінах стоять скіфські царі.І фреска(чи картина) була знищена.
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23.04.2021 22:21 Ответить
Украинцы прямые потомки скифов - отдавайте так, бо всё равно заберём.
Золото скифов заворожённое и будет приносить вред недоимперии, а успокоиться только дома - на Руси-Украине. Но может нехай там ещё полежит и пакостей ещё эрефии наделает? Чи мы не скифы? Чи, чи не скифы? Чи скифы мы не мы скифы?
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23.04.2021 22:36 Ответить
Голландцы-гнилые шлюхи.Они постоянно тормозили Украину и в НАТО и в ЕС.По очевидному инциденту с золотом скифов они устроили судебную тягомотину на 7 лет, по Боингу та же история.
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24.04.2021 02:58 Ответить
 
 