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Росія затягуватиме судовий процес у справі скіфського золота, - Єнін

Росія затягуватиме судовий процес у справі скіфського золота, - Єнін

РФ затягуватиме судовий процес у Нідерландах у справі скіфського золота.

Про це заявив заступник глави МЗС Євген Єнін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

"На жаль, ці слухання пройшли тільки зараз. Проте я вважаю, що робота української делегації в суді в Амстердамі була надзвичайно плідною та продуктивною. Після того як голову суду було відведено і призначено нового голову, ми побачили абсолютно інше ставлення до цього процесу. Ми бачимо живий інтерес суддів до цього питання, вони ґрунтовно підходять до вивчення питання, і це збільшує шанси на об'єктивний і неупереджений розгляд ситуації", - сказав чиновник.

Єнін зазначив, що вже запропоновано дату, до якої суд повинен винести рішення.

"Ми нагадали Верховному суду Нідерландів про те, що Україна і Голландія є членами Конвенції ЮНЕСКО 1970 року народження, висловили впевненість, що голландське правосуддя не дасть порушити цю Конвенцію шляхом, зокрема, передачі цих цінностей окупаційній владі.

Читайте також: У справі про "скіфське золото" України проти РФ в Амстердамі призначено нового суддю, - Джапарова

Вчора була запропонована судом дата, до якої суд має винести рішення. Водночас ми чітко розуміємо, що російська сторона використовує традиційну тактику затягування процесу, навіть у разі чергового програшу звернеться в касацію. Ми готові до цього, і розуміємо, що скільки б російська сторона не відтягувала ухвалення рішення у справі, справедливість буде за нами, злочинець має заплатити", - сказав заступник голови МЗС.

Нагадуємо, колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку "Крим: золото і таємниці Чорного моря" ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду.

Також читайте: Єдине місце для скіфського золота - неокупована територія України, - Кулеба

"Скіфське золото", доки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Автор: 

золото (446) Нідерланди (1600) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+10
Стесняюсь спросить - а причем там Россия? Музейные экспонаты - собственность ГОСУДАРСТВА, где бы они не хранились ВРЕМЕННО: в музеях они находятся на хранении.
скифское золото как было, так и осталось собственностью Украины, что бы там русские гниды себе не мечтали о принадлежности Крыма.
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23.04.2021 21:32 Відповісти
+5
Будет затягивать. И Нидерландцы всячески этому способствуют!
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23.04.2021 21:23 Відповісти
+5
кацапы на протяжении всего своего существоания были, есть, и будут есть мародёры.
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23.04.2021 21:24 Відповісти
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Будет затягивать. И Нидерландцы всячески этому способствуют!
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23.04.2021 21:23 Відповісти
https://twitter.com/Dialog_UA Диалог.UA@Dialog_UA ·https://twitter.com/Dialog_UA/status/1385588108926898178 4h
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23.04.2021 21:23 Відповісти
кацапы на протяжении всего своего существоания были, есть, и будут есть мародёры.
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23.04.2021 21:24 Відповісти
А каким боком кацапия к этому золоту?Они могут иметь к нему отношение только если мир признает Крым мокшанским а не украденым полуостровом у Украины.Так пускай пусть суд уже определится о статусе Крыма.
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23.04.2021 21:24 Відповісти
Всё проще. Они могут сказать - брали из Крыма и вернём в Крым, а чей он - сами воюйте.
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23.04.2021 21:36 Відповісти
Все правильно... Коли одна з сторін бачить, що програє і доводи її не визнаються, у неї два шляхи - визнать себе неправою і відмовиться від претензій, або тягнуть процес, у примарній надії на гіпотетичну зміну обставин... Росія принципово упирається, вважаючи, що визнавши себе неправою, вона підірве свій авторитет в частині своїх примарних прав на Крим...
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23.04.2021 21:26 Відповісти
Пропоную пожертвувати скіфським золотом і закопати його назад в землю але разом з усіма кацапами.
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23.04.2021 21:31 Відповісти
Стесняюсь спросить - а причем там Россия? Музейные экспонаты - собственность ГОСУДАРСТВА, где бы они не хранились ВРЕМЕННО: в музеях они находятся на хранении.
скифское золото как было, так и осталось собственностью Украины, что бы там русские гниды себе не мечтали о принадлежности Крыма.
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23.04.2021 21:32 Відповісти
Я правильно понял?
Рашистские выродки, законодательно отменившие верховенство международного права, смеют что-то хрюкать, взывая к... этому самому праву?
Я не спрашиваю, где справедливость. Но где хотя бы логика, русская мразь?!
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23.04.2021 21:36 Відповісти
Мало того! Европейские выродки делают вид, что не замечают этого! 7 лет идет суд за это золото и 7 лет идет суд по МН-17... Результата нет!
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23.04.2021 21:48 Відповісти
Скифы занимались колдовством и шаманством, а также поклонялись огню и богине-матери (Второзаконие 18:10-12). Могилы считались жилищем для мертвых. Рабы и домашние животные приносились в жертву умершему хозяину. Драгоценности и прислуга, согласно поверьям скифов, должны были «отправиться» вслед за хозяином в «мир иной». В усыпальнице одного скифского царя были обнаружены скелеты пяти его слуг. Ногами они были обращены к своему хозяину,- словно в любой момент эти верноподданные были готовы подняться и служить ему.
Когда умирал царь, скифы не скупились на жертвоприношения, а во время траура пускали себе кровь и обстригали волосы. Вот что сообщает Геродот: «Они отрезают кусок своего уха, обстригают в кружок волосы на голове, делают кругом надрез на руке, расцарапывают лоб и нос и прокалывают левую руку стрелами». В противоположность этому израильтяне, жившие в ту же эпоху, следовали Божьему закону, который гласил: «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем» (Левит 19:28).
Скифы оставили после себя тысячи курганов (могильных холмов). Вещи, найденные при раскопках этих курганов, знакомят нас с жизнью, бытом и культурой этого древнего народа. В 1715 году русский царь Петр I начал собирать скифские сокровища, и сейчас эти шедевры древнего искусства представлены в музеях России и Украины. На изделиях, выполненных в характерном для скифов зверином стиле, изображены фигуры таких животных, как лошадь, орел, сокол, кошка, пантера, лось, олень, гриф и грифон (крылатое фантастическое чудовище с львиным телом и орлиной головой).
Скифы содействовали исполнению пророчества Наума о разрушении Ниневии (Наум 1:1, 14). Халдеи, скифы и мидяне разорили Ниневию в 632 году до н. э, что привело к распаду Ассирийской империи.
Скифский народ исчез с лица земли. Но почему? «Честно говоря, этот вопрос остается загадкой»,- говорит ведущий украинский археолог. Некоторые исследователи убеждены, что скифов погубила их неуемная любовь к роскоши, и между I и II веками до н. э. они были вытеснены сарматами - объединением кочевых племен.
Другие исследователи полагают, что причиной исчезновения скифов были их межплеменные войны. Третьи же считают, что скифы стали предками осетинов. Как бы то ни было, этот таинственный древний народ оставил неизгладимый след в истории - даже само слово «скиф» давно уже стало нарицательным, синонимом слову «жестокий».
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/2001846
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23.04.2021 21:39 Відповісти
Россия будет затягивать судебный процесс по делу скифского золота, - Енин - Цензор.НЕТ 6305
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23.04.2021 21:39 Відповісти
Россия будет затягивать судебный процесс по делу скифского золота, - Енин - Цензор.НЕТ 3874
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23.04.2021 21:41 Відповісти
У 452 році,Атіла захопив Мілан.Вірніше,він його не захоплював,а місцеві самі відкрили брами міста,щоб уникнути долі міста Аквілеї,яке попробувало сопротивлятися війську Атіли і за це було повністю знищене.Єдине,що залишилося цілим з великого і дуже багатого міста-це християнський собор,а все решта-під нуль.І ось міланці і відкрили ворота самі,а за це Атіла пообіцяв,що в місті нічого не буде знищено.Але,не дуже дотримав слова:поселившись у імператорському палаці,в одному з його залів Атіла побачив фреску(чи картину)на якій були зображені Цезарі перед якими на колінах стоять скіфські царі.І фреска(чи картина) була знищена.
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23.04.2021 22:21 Відповісти
Украинцы прямые потомки скифов - отдавайте так, бо всё равно заберём.
Золото скифов заворожённое и будет приносить вред недоимперии, а успокоиться только дома - на Руси-Украине. Но может нехай там ещё полежит и пакостей ещё эрефии наделает? Чи мы не скифы? Чи, чи не скифы? Чи скифы мы не мы скифы?
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23.04.2021 22:36 Відповісти
Голландцы-гнилые шлюхи.Они постоянно тормозили Украину и в НАТО и в ЕС.По очевидному инциденту с золотом скифов они устроили судебную тягомотину на 7 лет, по Боингу та же история.
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24.04.2021 02:58 Відповісти
 
 