Росія затягуватиме судовий процес у справі скіфського золота, - Єнін
РФ затягуватиме судовий процес у Нідерландах у справі скіфського золота.
Про це заявив заступник глави МЗС Євген Єнін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.
"На жаль, ці слухання пройшли тільки зараз. Проте я вважаю, що робота української делегації в суді в Амстердамі була надзвичайно плідною та продуктивною. Після того як голову суду було відведено і призначено нового голову, ми побачили абсолютно інше ставлення до цього процесу. Ми бачимо живий інтерес суддів до цього питання, вони ґрунтовно підходять до вивчення питання, і це збільшує шанси на об'єктивний і неупереджений розгляд ситуації", - сказав чиновник.
Єнін зазначив, що вже запропоновано дату, до якої суд повинен винести рішення.
"Ми нагадали Верховному суду Нідерландів про те, що Україна і Голландія є членами Конвенції ЮНЕСКО 1970 року народження, висловили впевненість, що голландське правосуддя не дасть порушити цю Конвенцію шляхом, зокрема, передачі цих цінностей окупаційній владі.
Вчора була запропонована судом дата, до якої суд має винести рішення. Водночас ми чітко розуміємо, що російська сторона використовує традиційну тактику затягування процесу, навіть у разі чергового програшу звернеться в касацію. Ми готові до цього, і розуміємо, що скільки б російська сторона не відтягувала ухвалення рішення у справі, справедливість буде за нами, злочинець має заплатити", - сказав заступник голови МЗС.
Нагадуємо, колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку "Крим: золото і таємниці Чорного моря" ще до окупації півострова Росією.
Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.
28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду.
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"Скіфське золото", доки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.
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скифское золото как было, так и осталось собственностью Украины, что бы там русские гниды себе не мечтали о принадлежности Крыма.
Рашистские выродки, законодательно отменившие верховенство международного права, смеют что-то хрюкать, взывая к... этому самому праву?
Я не спрашиваю, где справедливость. Но где хотя бы логика, русская мразь?!
Когда умирал царь, скифы не скупились на жертвоприношения, а во время траура пускали себе кровь и обстригали волосы. Вот что сообщает Геродот: «Они отрезают кусок своего уха, обстригают в кружок волосы на голове, делают кругом надрез на руке, расцарапывают лоб и нос и прокалывают левую руку стрелами». В противоположность этому израильтяне, жившие в ту же эпоху, следовали Божьему закону, который гласил: «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем» (Левит 19:28).
Скифы оставили после себя тысячи курганов (могильных холмов). Вещи, найденные при раскопках этих курганов, знакомят нас с жизнью, бытом и культурой этого древнего народа. В 1715 году русский царь Петр I начал собирать скифские сокровища, и сейчас эти шедевры древнего искусства представлены в музеях России и Украины. На изделиях, выполненных в характерном для скифов зверином стиле, изображены фигуры таких животных, как лошадь, орел, сокол, кошка, пантера, лось, олень, гриф и грифон (крылатое фантастическое чудовище с львиным телом и орлиной головой).
Скифы содействовали исполнению пророчества Наума о разрушении Ниневии (Наум 1:1, 14). Халдеи, скифы и мидяне разорили Ниневию в 632 году до н. э, что привело к распаду Ассирийской империи.
Скифский народ исчез с лица земли. Но почему? «Честно говоря, этот вопрос остается загадкой»,- говорит ведущий украинский археолог. Некоторые исследователи убеждены, что скифов погубила их неуемная любовь к роскоши, и между I и II веками до н. э. они были вытеснены сарматами - объединением кочевых племен.
Другие исследователи полагают, что причиной исчезновения скифов были их межплеменные войны. Третьи же считают, что скифы стали предками осетинов. Как бы то ни было, этот таинственный древний народ оставил неизгладимый след в истории - даже само слово «скиф» давно уже стало нарицательным, синонимом слову «жестокий».
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/2001846
Золото скифов заворожённое и будет приносить вред недоимперии, а успокоиться только дома - на Руси-Украине. Но может нехай там ещё полежит и пакостей ещё эрефии наделает? Чи мы не скифы? Чи, чи не скифы? Чи скифы мы не мы скифы?