Росія затягуватиме судовий процес у справі скіфського золота, - Єнін

РФ затягуватиме судовий процес у Нідерландах у справі скіфського золота.

Про це заявив заступник глави МЗС Євген Єнін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

"На жаль, ці слухання пройшли тільки зараз. Проте я вважаю, що робота української делегації в суді в Амстердамі була надзвичайно плідною та продуктивною. Після того як голову суду було відведено і призначено нового голову, ми побачили абсолютно інше ставлення до цього процесу. Ми бачимо живий інтерес суддів до цього питання, вони ґрунтовно підходять до вивчення питання, і це збільшує шанси на об'єктивний і неупереджений розгляд ситуації", - сказав чиновник.

Єнін зазначив, що вже запропоновано дату, до якої суд повинен винести рішення.

"Ми нагадали Верховному суду Нідерландів про те, що Україна і Голландія є членами Конвенції ЮНЕСКО 1970 року народження, висловили впевненість, що голландське правосуддя не дасть порушити цю Конвенцію шляхом, зокрема, передачі цих цінностей окупаційній владі.

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Вчора була запропонована судом дата, до якої суд має винести рішення. Водночас ми чітко розуміємо, що російська сторона використовує традиційну тактику затягування процесу, навіть у разі чергового програшу звернеться в касацію. Ми готові до цього, і розуміємо, що скільки б російська сторона не відтягувала ухвалення рішення у справі, справедливість буде за нами, злочинець має заплатити", - сказав заступник голови МЗС.

Нагадуємо, колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку "Крим: золото і таємниці Чорного моря" ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду.

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"Скіфське золото", доки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.