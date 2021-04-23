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На шахте "Благодатная" на Днепропетровщине погиб горняк

На шахте

В Днепропетровской области на шахте "Благодатная" погиб горняк.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Обвал произошел сегодня днем во время работ в дренажном штреке когда там работали двое горняков.

Один получил легкие травмы ног, а другой оказался под завалами. Спасатели нашли его, однако врачи констатировали смерть мужчины.

На предприятии сообщили, что причины аварии будет расследовать спецкомиссия

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смерть (9259) шахта (961) шахтеры (656) Днепропетровская область (4146)


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Бедные шахтёры, какой тяжёлый и опасный ваш труд. Пусть вас хранит Бог!!!
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23.04.2021 21:57 Ответить
Ребят из Цензора, уже в 155-й раз обращаю на эту дичь внимание: в Днепропетровской области, как это ни странно , тоже есть города, посёлки, сёла и они имеют свои названия. Где конкретно произошло событие: Павлоград, Терновка, Першотравенск? Шахта входит в Павлоградуголь, который входит в ДТЭК одного известного коллекционера дворцов в загнивающей Европе. Какой общий уровень травматизма на этих предприятиях, как там зарешивают эти вопросики?
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23.04.2021 21:57 Ответить
Трудно поверить. Невозможно осознать. Сегодня не стало человека-улыбки Димы Курасова.

Пусть помнят все кто его знал.Царство Небесное. Город ПавлоградНа шахті "Благодатна" на Дніпропетровщині загинув гірник - Цензор.НЕТ 7795
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23.04.2021 23:02 Ответить
RIP
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24.04.2021 09:34 Ответить
 
 