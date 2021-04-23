На шахте "Благодатная" на Днепропетровщине погиб горняк
В Днепропетровской области на шахте "Благодатная" погиб горняк.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Обвал произошел сегодня днем во время работ в дренажном штреке когда там работали двое горняков.
Один получил легкие травмы ног, а другой оказался под завалами. Спасатели нашли его, однако врачи констатировали смерть мужчины.
На предприятии сообщили, что причины аварии будет расследовать спецкомиссия
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